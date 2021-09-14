Damak yaralarını tedavi eden 7 yöntem

Özellikle üst damak kabarmaları, iltihapları ve şişlikler oldukça acı verici olabiliyor. En kısa sürede damaklarınızı iyileştirmek için yapmanız gerekenleri sıraladık...

Güzel bir uykunun ardından uyandınız ve damaklarınızdaki o acıyı hissettiniz... Bunu hayatında en az bir kere yaşamayan yoktur.

Kabarmış hatta iplik gibi sarkan damaklarınızın acısı en kısa sürede dinsin isteriz. Ancak bunu yapmak için önce sebeplere ulaşmak gerek.

Vücudumuzun neredeyse en hassas yeri olan damaklarınızın neden şiştiğini tespit ettikten sonra önlem almanız bir daha bu acıyla karşılaşmamanızı sağlayabilir.

İşte damak yaralarını en kısa sürede iyileştirecek yöntemler...

DAMAK KABARMASI NEDEN OLUR?

Damak şişmesi bazen beslenme şeklinden dolayı yaşanabilir. Çok sıcak gıdaların hızlı tüketilmesi bunun bir nedenidir.

Buzlu su içmek, çok soğuk gıdalar tüketmek damağın şişmesini tetikleyebilir.

Damakta oluşan pamukçuk gibi hastalıklar, damak şişmesini oluşturmaktadır. Bu nedenle temiz gıdaların tüketilmesi ve ağız bakımının ihmal edilmemesi gerekir.

Vücudun susuz kalması, damakta kuruluğa neden olur ve uzun süre susuz kalan kişilerde bakteri üremeye başlar. Bu durum ise damağın şişmesine sebep olur.



Uçuk virüsü, damak şişmesinde etkendir. Bu virüs ağız içinde yayıldığında konuşmayı güçleştirecek kadar damağı şişirebilir.





DAMAK YARALARINA İYİ GELEN ŞEYLER

Yoğurt vücuttaki zararları mikropları yok etmeye yardımcı doğal bir yöntemdir. Damak şişmesini tedavi sürecinde yardımcı olur, düzenli olarak tüketin.

Çok sıcak ve soğuk içecekler, sıcak yiyecekler ağzınızdaki hassas dokuyu yakabilir. Tüketmeden önce normal bir ısıda olmasına özen gösterin.

Sert ve büyük lokmalar, damaklarınıza zarar verebilir. Lokmalarınızı küçük parçalar halinde ve sık çiğneyerek tüketin.

GARGARAYI İHMAL ETMEYİN

Eğer damak şişmesi nedeniyle yemek yemekte ve konuşmakta zorlanıyorsanız; 1 bardak ılık suyun içine 1 çay kaşığı sumak ekleyin. Sumağın ılık suda biraz açılmasını sağlayın ve ardından gargara yaparak suyu tükürün.

Tuzlu su, ağız içinde oluşan bakterileri temizler ve damak şişmesine engel olur. Son günlerde damak dokusunda ufak iltihaplanmalar oluyorsa; düzenli aralıklarla tuzlu su ile gargara yapabilirsiniz.

1 fincan sirkeli su karışımı hazırlayın ve her akşam ağzınızı bu suyla çalkalayın.

Sirkede bulunan antioksidan maddeler, damak dokusunda oluşan iltihapları temizleme görevine sahiptir.

Limon, antibakteriyel bir besindir ve mikropları kırma konusunda çok başarılıdır.

Damak şişmesinden şikayetçi olanlar, 1 fincan limonlu suyla düzenli olarak gargara yaparak bu sorunu çözebilir.