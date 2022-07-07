Damar sağlığını bozuyor! Çok dar giysiler giymenin sağlığa zararları

Pantolon, iç çamaşırı veya ayakkabı... Çok dar giysiler sağlığa birçok farklı zarar verebiliyor. İşte dar giysiler sağlık üzerinde oluşturduğu zararlı etkiler.

Çok dar kotlar giymek, korseye sığmak için uğraşmak, çok dar topuklu ayakkabılar giymek... İyi hissettirmesi gereken bu kötü alışkanlıklar sağlık için oldukça zararlıdır. İster bir moa trendi olsun, ister giyim zevki olsun çok dar giysiler giymek gerçekten zararlı olabilir.

Giysiler gibi dar iç çamaşırları da sağlığa zararlıdır. Çok sıkı olan iç çamaşırları vücudun düzenini bozabilirler. Çok sıkı olan dikişler vulvada yaralar, yanıklar ve kızarıklıklara neden olabilir.

Sıkı olan doku cilde sürtünür ve cildin koruyucu bariyerine zarar verir ve bu, folikülit (kıl kökü iltihabı) oluşumunu tetikler. Kılların bu enfeksiyonu kırmızı yumrulara neden olabilir. Bunlar ağrılı olabilir ve kaşıntıya neden olabilir.

Çok sıkı iç çamaşırı giymek ayrıca genital enfeksiyonlara elverişli bir ortam yaratabilir ve ayrıca mevcut enfeksiyonları ağırlaştırabilir.

İdrar yolu enfeksiyonlarını tetikliyor

Özellikle sıcak ve nemli yaz aylarında dar giysiler giymek mikropların çoğalmasını kolaylaştırır. Ve bu mikroplar, idrar yolu enfeksiyonu riskini artırır. Dar iç çamalırı giyenlerde bakterileri anüsten diğer bölgelere daha kolay hareket edebileceği biliniyor.

Bundan kaçınmak için vücudun nefes alabilmesini sağlayan pamuklu ürünler kullanılması gerekiyor. Ayrıca pantolonla temas etmemesi için pantolonun yeterince geniş olması gerekiyor.

Damar sorunları görülüyor

Son derece moda ola dar kot pantolonların giyilmesi tavsiye edilmez. Genellikle bel bölgeleri çok sıkıdır, göbeği sıkıştırmaya eğilimlidir.

Tıpkı pantolon gibi çok sıkı bir çorap da zararlıdır. Bunlar sindirim sorunlarına neden olabilir. Göbek bölgesini sıkıştırdığı için bağırsaklar için zararlıdır. Şişkinlik ve kabızlık ortaya çıkabilir.

Daha da sıkı olan korseler de çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Cildin nefes almasını engeller ve sindirim sorunlarını tetikleyebilir.

Öte yandan, bacak kısımları çok dar olan kot pantolonlar da kan dolaşımı ve lenfatik sistem üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Diz arkası ve kasığa baskı yaptığı için kan dolaşımını zorlaştırır. Bu, bacaklarda ağrı hissinden varis oluşumuna kadar birçok farklı sağlık sorununu tetikleyebilir.

Dar ayakkabılara dikkat edin

Çok sıkı olan ayakkabılar da sağlığa zararlıdır. Sürtünmeye bağlı olarak kabarcıklar ve kızarıklıklar ortaya çıkarabilir.

Çok dar ayakkabılar halluks valgus için tetikleyicidir, ayak başparmağındaki bu sağlık sorununun en büyük nedenlerinden biridir.

Bu nedenle yüksek topuklu ayakkabı giymeyi sınırlamak ve aynı zamanda doğru bedende ayakkabı seçmek gerekir. Çünkü ayak sıkıştığında interdigital siniri tahriş ederek şok veya kramp benzeri ağrılara neden olur.

Selüliti tetikliyor

Çok dar giysilerin vücuda uyguladığı baskı, dokularda su ve yağların tutulmasından kaynaklanan selülit riskine yol açarak, uyluk ve kalçalarda yağ nodüllerinin gelişmesine yol açabilir.

Ayrıca cildin nefes alma güçlükleri, varisli damarlar, örümcek damarlar, reflü, kan dolaşımının zorlaşması, damarların yetersiz oksijenlenmesi ve ağrılı bacaklar da görülebilir. Bacakları çok sıkan giysiler giymekten kaynaklanan birçok sağlık zararı vardır.