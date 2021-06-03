Damar tıkanıklığına şifa: Sinir otunun faydaları nelerdir?

Doğanın sunduğu mucizevi bitkilerden biri olan sinir otu, alternatif tıpta sıklıkla tercih ediliyor. Peki sinir otu nedir ve ne işe yarar? İşte sinir otunun faydaları...

Sağlıklı şekilde kilo vermeden, yaraları kapatmaya ve ödem atmaya kadar birçok konuda fayda sağlayan sinirli otu, şifalı bitkiler listesinde yerini koruyor.

Damar otu olarak da bilinen sinir otu, damar tıkanıklığı tedavisinde taze yaprakları kaynatılarak çay şeklinde tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Sağlık için birçok hastalıkta çayı ya da lapası kullanılırken, salatalarda kullanılması halinde de lezzet vermektedir.

Peki sinir otu nedir, nasıl tüketilir, nasıl kullanılır? Sinir otunun faydaları nelerdir?

SİNİR OTU NEDİR?

Tüm yıl boyunca yeşil kalabilen ve faydaları ile öne çıkan bitkilerden sinirli ot, doğada kendiliğinden yetişme özelliği gösteren bir bitkidir. En sert kış şartlarına dahi dayanıklı kalabilmesinden dolayı birçok yörede ölümsüzlük otu olarak adlandırılmaktadır.

Bilimsel araştırmalarında zaman zaman konusu olmuş olan sinirli ot, hastalıklara karşı antibiyotik özelliği kanıtlanmış bir bitkidir. Kanı ve karaciğeri doğal yoldan temizleyici etkisi nedeniyle sağlık için mutlaka değerlendirilmesi gereken alternatif bitkiler arasındadır.

SİNİR OTUNUN FAYDALARI

- Kış aylarında sıklıkla görülen grip, nezle ve soğuk algınlıklarının önüne geçici özelliği bulunan Sinir Otu, bu faydaları sayesinde yıllardır kullanılıyor.

- Kişide var olan hastalıkların hız şekilde iyileşmesine katkı veriyor. Vücudun direncini ve gücünü arttırıcı etkisi olduğundan buna katkısı olduğunu söyleyebiliriz.

- Balgam söktürücü etkisinden dolayı, kış ayalarında bu amaçla tüketilebiliyor. Bitki uzmanları tarafından bu rahatsızlığı yaşayan kişilere sıklıkla önerildiğini söylemek doğru olur.

- Kronik, yani hiç bitmeyen öksürüğün sonunu getirebilecek maddelere sahiptir. Düzenli ve doğru kullanılırsa, öksürüğü kesici olabilir.

- Göğsü yumuşatıcı etkisi vardır. Nefes almanın daha kolay hale gelmesine katkı sağlar.

- Çıban benzeri cilt problemlerinden kurtulmak için Sinir Otu kullanılabilir. Bu rahatsızlık yaşanıyorsa, uzmanlardan bilgi alınabilir.

- Damar tıkanmalarına karşı geldiğinde, özellikle kolesterol ve tansiyon rahatsızlıklarını gideriyor. Kalp sağlığına olumlu anlamda birçok fayda veriyor.

- Kalp krizi, inme ve felç gibi aniden gelişebilecek rahatsızlıkların önüne geçici özelliği bulunuyor. Sinir Otu tüketiminde dikkat edilmesi gereken unsurlardan birisi, uzmanlara danışıldıktan ve tavsiye alındıktan sonra tüketilmesi gerekliliğidir.

SİNİR OTU NASIL KULLANILIR?

Sinirli ot söz konusu hastalığa göre kullanım şekli değişen bir bitkidir. Hastalığın dahili olarak tedavi edilmesi istendiği durumlarda çay olarak demlenerek tüketilmesi önerilmektedir. Vücutta görülen yara ve iltihap gibi durumlarda ise, sinirli ot yapraklarının lapasından istifade edilir. Bunun için yıkanmış yapraklar merdane yardımıyla iyice ezilerek lapa haline getirilir.

Önemli hastalıkların iyileşmesini sağlayıcı özellikteki sinirli ot pekmezi de yaygın olarak kullanılan ve fayda sağlanan alternatif kullanım şekillerinden biridir. Zararı ya da yan etkisi neredeyse yok denecek nitelikteki sinirli otu pek çok şekilde kullanmak mümkündür ve her bir kullanım şeklinin ayrı ayrı yararları bulunmaktadır.

SİNİR OTU ÇAYI TARİFİ

1 su bardağı suyun içerisine 1 tatlı kaşığı ince kıyılmış sinir otunu ekleyin. Karışımı 2 dakika kaynatın. Ardından ocağın altını kapatın ve 10 dakika demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra süzerek tüketebilirsiniz.