Damarları temizleyen en etkili 11 besin

Kalp krizinden felce kadar birçok farklı soruna neden olabilen damar tıkanıklığı, beslenme tarzının değiştirilmesiyle büyük ölçüde önlenebiliyor. İşte damarları temizlemek için doğal çözümler.

Tıkanmış damarlara sahip olmak, dünyanın en önde gelen ölüm nedeni olan kardiyovasküler hastalıkları tetikleyebilir. Bu nedenle, kalp krizinden felce kadar birçok farklı sağlık sorununa neden olabilen damar tıkanıklıklarını önlemek son derece önemlidir.

Kanın kalbe ve kalpten diğer organlara geçişini tamamen engelleyecek şekilde damar duvarlarını tıkayabilen besinler vardır. Bu besinler sağlığa büyük oranda zararlıdır.

Bu besinlerin aksine, damarları temizleyen ve tıkanıklıkları önleyen besinler de mevcuttur.

İşte damarları temizleyen en etkili 12 besin:

SARIMSAK

Sarımsaklar, sağlığa mükemmel katkılarından dolayı doğal çözüm listelerinin büyük çoğunluğunda bulunur. Bunun nedeni, hücre hasarlarıyla savaşan ve bunun sonucunda damarlardaki yağ seviyelerinin (LDL veya kötü kolesterol) azaltılmasına yardımcı olan antioksidanların varlığıdır.

Buna karşılık, iyi kolesterol (HDL) seviyelerini ve dolaşımı arttırır ve kan basıncını düşürür. İster çiğ ister pişmiş olarak tüketebilirsiniz.

NAR SUYU

Nar suyundaki büyük miktardaki antioksidanlar, atardamarlarda oluşan hasarla mücadele eder.

Narın bu faydası yaban mersini, portakal ve böğürtlen tarafından da sağlanabilir.

YAĞLI BALIK

Vücudumuzun düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu omega 3 yağ asitlerini içerir ve buna karşılık atardamar tıkanıklığını hafifletir.

Yağlı balık seçenekleri arasında sardalya, alabalık, ton balığı, uskumru ve somon bulunur.

ZEYTİNYAĞI

Özelliklerini kaybetmemesi için zeytinyağının ekstra işlenmemiş ve soğuk preslenmiş olması daha iyidir.

Yemeklerinize ve tüm tariflerinize zeytinyağı ile hem lezzet hem de kalp dostu bir dokunuş katabilirsiniz. Zeytinyağı tüketimi, dengeli bir diyetle birlikte kalp hastalığı riskini azaltır.

DOMATES

Domatesler, bir antioksidan olan likopen açısından zengindir. Bu antioksidan, kötü kolesterolün damar duvarlarında oksitlenme ve birikme riskini azaltır. Günlük öğünlerinize domatesleri mutlaka ekleyin.

TAM TAHILLAR

Esmer pirinç, çavdar ekmeği ve yulaf ezmesi... Kalp ve damar sağlığı için tam tahıllar mükemmeldir.

Bunun nedeni, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olan ve damarlarda plak oluşumunu önleyen bol miktarda çözünür lif içermeleridir.

ELMA

Elmalar, kötü kolesterol ile birleşerek onu azaltan bir lif olan pektin bakımından zengindir. Ayrıca, düzenli tüketildiğinde kalp krizi riskini yüzde 50 azalttığı gösterilen flavonoidler içerir.

CEVİZ

Cevizleri kalp dostu tekli doymamış yağlar ve omega 3 yağ asitleri bakımından zengindir. Badem, fındık veya yer fıstığı gibi diğer kuru yemişler de işlenmemiş olduğu sürece tavsiye edilir.

Kahvaltıda, atıştırmalık veya aperatif olarak, yemekler arasında (açlığı gidermeye yardımcı olurlar), tatlı ve ekşi salatalarda ve tatlılarda tüketilebilirler.

AVOKADO

Avokado, vücutta oksitlenmeyen çok miktarda tekli doymamış yağ içerir, bu nedenle damar sertliği ve damarlarda plak oluşumu riskini azaltır.

ISPANAK

Ispanaklar, kolesterolün oksidasyonunu önleyen ve damar sertliği riskini azaltan çok miktarda A ve C vitamini içerir.

Vücudumuza çok iyi faydalar sağlayan yeşil yapraklı sebzeler (pazı veya marul gibi) grubuna girer.

KUŞKONMAZ

Damarları ve kanı temizlemek için harika bir bitkidir. Damarlardaki kan basıncını serbest bırakır, tansiyonun dengelenmesini sağlar ve zararlı ve hatta ölümcül pıhtıların oluşmasını engeller.