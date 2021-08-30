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    Damarları temizleyen en etkili 11 besin

    Kalp krizinden felce kadar birçok farklı soruna neden olabilen damar tıkanıklığı, beslenme tarzının değiştirilmesiyle büyük ölçüde önlenebiliyor. İşte damarları temizlemek için doğal çözümler.
    • Özel İçerik
    • 30.08.2021 - 15:18
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 15:51
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    Damarları temizleyen en etkili 11 besin

    Tıkanmış damarlara sahip olmak, dünyanın en önde gelen ölüm nedeni olan kardiyovasküler hastalıkları tetikleyebilir. Bu nedenle, kalp krizinden felce kadar birçok farklı sağlık sorununa neden olabilen damar tıkanıklıklarını önlemek son derece önemlidir.

    Kanın kalbe ve kalpten diğer organlara geçişini tamamen engelleyecek şekilde damar duvarlarını tıkayabilen besinler vardır. Bu besinler sağlığa büyük oranda zararlıdır.

    Bu besinlerin aksine, damarları temizleyen ve tıkanıklıkları önleyen besinler de mevcuttur.

    İşte damarları temizleyen en etkili 12 besin:

    Damarları temizleyen en etkili 11 besin #1

    SARIMSAK

    Sarımsaklar, sağlığa mükemmel katkılarından dolayı doğal çözüm listelerinin büyük çoğunluğunda bulunur. Bunun nedeni, hücre hasarlarıyla savaşan ve bunun sonucunda damarlardaki yağ seviyelerinin (LDL veya kötü kolesterol) azaltılmasına yardımcı olan antioksidanların varlığıdır.

    Buna karşılık, iyi kolesterol (HDL) seviyelerini ve dolaşımı arttırır ve kan basıncını düşürür. İster çiğ ister pişmiş olarak tüketebilirsiniz.

    Damarları temizleyen en etkili 11 besin #2

    NAR SUYU

    Nar suyundaki büyük miktardaki antioksidanlar, atardamarlarda oluşan hasarla mücadele eder.

    Narın bu faydası yaban mersini, portakal ve böğürtlen tarafından da sağlanabilir.

    Damarları temizleyen en etkili 11 besin #3

    YAĞLI BALIK

    Vücudumuzun düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu omega 3 yağ asitlerini içerir ve buna karşılık atardamar tıkanıklığını hafifletir.

    Yağlı balık seçenekleri arasında sardalya, alabalık, ton balığı, uskumru ve somon bulunur.

    Damarları temizleyen en etkili 11 besin #4

    ZEYTİNYAĞI

    Özelliklerini kaybetmemesi için zeytinyağının ekstra işlenmemiş ve soğuk preslenmiş olması daha iyidir.

    Yemeklerinize ve tüm tariflerinize zeytinyağı ile hem lezzet hem de kalp dostu bir dokunuş katabilirsiniz. Zeytinyağı tüketimi, dengeli bir diyetle birlikte kalp hastalığı riskini azaltır.

    Damarları temizleyen en etkili 11 besin #5

    DOMATES

    Domatesler, bir antioksidan olan likopen açısından zengindir. Bu antioksidan, kötü kolesterolün damar duvarlarında oksitlenme ve birikme riskini azaltır. Günlük öğünlerinize domatesleri mutlaka ekleyin.

    Damarları temizleyen en etkili 11 besin #6

    TAM TAHILLAR

    Esmer pirinç, çavdar ekmeği ve yulaf ezmesi... Kalp ve damar sağlığı için tam tahıllar mükemmeldir.

    Bunun nedeni, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olan ve damarlarda plak oluşumunu önleyen bol miktarda çözünür lif içermeleridir.

    Damarları temizleyen en etkili 11 besin #7

    ELMA

    Elmalar, kötü kolesterol ile birleşerek onu azaltan bir lif olan pektin bakımından zengindir. Ayrıca, düzenli tüketildiğinde kalp krizi riskini yüzde 50 azalttığı gösterilen flavonoidler içerir.

    Damarları temizleyen en etkili 11 besin #8

    CEVİZ

    Cevizleri kalp dostu tekli doymamış yağlar ve omega 3 yağ asitleri bakımından zengindir. Badem, fındık veya yer fıstığı gibi diğer kuru yemişler de işlenmemiş olduğu sürece tavsiye edilir.

    Kahvaltıda, atıştırmalık veya aperatif olarak, yemekler arasında (açlığı gidermeye yardımcı olurlar), tatlı ve ekşi salatalarda ve tatlılarda tüketilebilirler.

    Damarları temizleyen en etkili 11 besin #9

    AVOKADO

    Avokado, vücutta oksitlenmeyen çok miktarda tekli doymamış yağ içerir, bu nedenle damar sertliği ve damarlarda plak oluşumu riskini azaltır.

    Damarları temizleyen en etkili 11 besin #10

    ISPANAK

    Ispanaklar, kolesterolün oksidasyonunu önleyen ve damar sertliği riskini azaltan çok miktarda A ve C vitamini içerir.

    Vücudumuza çok iyi faydalar sağlayan yeşil yapraklı sebzeler (pazı veya marul gibi) grubuna girer.

    Damarları temizleyen en etkili 11 besin #11

    KUŞKONMAZ

    Damarları ve kanı temizlemek için harika bir bitkidir. Damarlardaki kan basıncını serbest bırakır, tansiyonun dengelenmesini sağlar ve zararlı ve hatta ölümcül pıhtıların oluşmasını engeller.

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