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- Defne sabunu faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Defne sabunu nasıl yapılır?
Defne sabunu faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Defne sabunu nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 26.02.2021 - 12:39
- Güncelleme : 26.02.2021 - 12:47
Vücuttaki virüsleri öldürücü etkisi bulunan defne sabununa pandemi döneminde talep artışı yaşandı. Doğallığı ve sağlığa olan faydaları nedeniyle oldukça fazla talep gören bu sabunun kilosu 100 TL’den satılıyor.
Peki, virüslere karşı etkili olduğu bilinen defne sabununun faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Defne sabunu nasıl yapılır?
DEFNE SABUNU FAYDALARI NELERDİR?
Koronavirüs döneminde yüksek rağbet gören defne sabununun faydaları saymakla bitmiyor. Bilinen başlıca faydaları şu şekilde sıralanabilir:
- Virüslere ve bakterilere karşı dirençli olan defne sabununun vücuttaki virüsleri öldürücü özelliği vardır.
- Saç dökülmesini ve kepeği önler. Saçların dibinde oluşan yaraları iyileştirerek saç sağlığını korur.
- Cildi besleyerek kaşıntı, romatizma ve sedef hastalıklarına iyi gelir.
- Doğal peeling etkisine sahip olan defne sabunu, siyah nokta oluşumunu engeller.
- Her sabah ve gece uyumadan önce defne sabunuyla yıkanan yüz parlaklık kazanır.
- Bebeklerde tahriş ve pişik oluşumunun önüne geçer.
- Mantar oluşumunu engeller ve mantarı iyileştirir.
- Ergenlik sivilcelerine karşı oldukça etkilidir.
- Tıraş sabunu olarak kullanılabilir.
- Doğru kullanıldığı takdirde kuru ciltlerin nemli kalmasına yardımcı olur.
- Varislerin olumsuz etkilerini en aza indirger.
- Kemik ve kas ağrılarında defne sabunuyla masaj yapılırsa ağrıların en aza inmesine yardımcı olur.
- Artrit gibi belirtilerin iyileşmesine yardımcı olur.
- Cilt hücrelerinin korunmasına yardımcı olur.
- Çatlak, iltihap, yara, tahriş, morarma, su toplaması gibi durumlarda defne sabununun düzenli kullanılması sayesinde bu sorunların önüne geçilebilir.
DEFNE SABUNU NASIL YAPILIR?
Sabunun yapım aşamaları şu şekildedir:
Önce defne ve zeytinyağını kazanın içine döküp ısıtın. Daha sonra kostiki yavaşça ekleyin ve 45 dakika durmadan karıştırın.
Hazır kıvama gelen sabunu kalıba dökerek düzeltin ve soğumasını bekleyin. Soğuyan sabunu küp şeklinde keserek hazır hale getirin.