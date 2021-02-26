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Defne sabunu faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Defne sabunu nasıl yapılır?

Defne sabunu faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Defne sabunu nasıl yapılır?

Defne sabunu, vücuttaki virüsleri öldürücü etkisiyle biliniyor. Bu nedenle koronovirüs pandemisi sürecinde defne sabununa olan talep artmış durumda. Peki, defne sabunu faydaları nelerdir?