Defne yaprağı tüketmenin vücuda sağladığı 9 önemli etki

Yemekleri lezzetlendirmek için kullandığımız mis kokulu defne yaprağının sağlığınız üzerindeki olumlu etkilerini okuduğunuzda inanamayacaksınız. İşte, onlardan bazıları…

Et yemeklerindeki o inanılmaz lezzeti veren defne yaprağı mutfaklarımızın vazgeçilmez baharatlarından biridir. Tej patta olarak da bilinen defne yaprağı, aynı zamanda asırlık tıbbi özellikleri ve çeşitli sağlık yararları ile de bilinir.

Defne yapraklarının antikanser, antienflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahip olduğu bulunmuştur ve bunların tümü belirli sağlık koşullarının yönetilmesine yardımcı olabilir. Ayurveda bile bu bitkiyi çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için etkili bir çare olarak görüyor. İşte, defne yaprağının sağlığa faydalı etkileri;

1. ŞEKERİ DENGELER

Diyabetle başa çıkmak zor mu geliyor? Diyabet geliştirme riski altındaysanız veya zaten diyabet hastasıysanız, defne yaprağı tüketmek sizin için mükemmel olabilir. Defne yaprağı, şeker seviyenizi düşürebilir ve tip 2 diyabetle mücadelede etkili bir şekilde mücadele edebilir. Bununla birlikte, kötü kolesterol seviyenizi de azaltma etkisine sahiptir.

2. SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRİR

Defne yaprakları mide hasarını önleyerek ve idrara çıkmayı teşvik ederek gastrointestinal sistem üzerinde bir etkiye sahip olabilir. Bu, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve böbreklerin sağlığına yardımcı olur. Ayrıca, defne yapraklarında bulunan organik bileşikler, mide rahatsızlığına, irritabl bağırsak sendromunun yatıştırılmasına ve hatta yiyecekleri sindirmeyi kolaylaştırmaya yardımcı olmada çok etkilidir.

3. ASTIM ATAKLARINI HAFİFLETİR

Defne yaprağı ayrıca, bir uçucu yağ kaynağıdır. Bu yapraktan çıkarılan uçucu yağ, çeşitli solunum rahatsızlıklarını hafifletmek için kullanılabilir. Özellikle astım ataklarını yatıştırmak için defne yaprağından sıklıkla faydanılmaktadır.

4. MANTARA KARŞI SAVAŞIR

Defne yaprağının mantar koşullarıyla mücadele edebilen antifungal özellikler sağladığı gösterilmiştir. Bu özellikler, C vitamini içeriği ile birlikte cildi her türlü enfeksiyon ve tahrişten koruyabilir. Cildinde mantar problemi olanlara çay şeklinde tüketilmesi ya da deri üzerinde direkt kullanılması önerilir.

5. STRES VE KAYGIYI AZALTMAYA YARDIMCI OLUR

Her zaman stresli misiniz? Cevabınız evet ise, bilmelisiniz ki defne yaprağında bulunan linalool vücuttaki stres ve kaygı düzeyini azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca, sakinleşmenize yardımcı olabilecek ve depresyon olasılığını da azaltabilecek doğal yatıştırıcı özelliklere sahiptir.

6. ENFLAMASYONU KONTROL EDEBİLİR

Defne yaprağı, iltihabın arkasındaki nedenlerden biri olan nitrik oksit üretimini engelleyerek iltihapla savaştığı bilinen seskiterpen laktonları içerir. Enfeksiyonu önlemek ya da hafif şiddetli enfeksiyonları kontrol altına almak için düzenli bir şekilde tüketilebilir.

7. KALP SAĞLIĞINI KORUR

Defne yaprağında bulunan rutin ve kafeik asit, kalbin daha iyi bir performansta çalışmasına zemin hazırlar. İçeriğinde bulunan bu iki madde kalbin kılcal duvarlarını güçlendirebilir ve kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

8. SAÇ SORUNLARINI ÇÖZER

Defne yaprağı, saçlarınız için harikalar yaratabilecek ve saç uzamasını hızlandırabilecek özelliklerle doludur. Yapmanız gereken tek şey defne yapraklarını suda bekletmek ve kepekten kurtulmak için şampuandan sonra saç derinize sürmek.

9. KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Yapılan araştırmalara göre, defne yaprağı bir antikanser ajan olarak sonuçlar göstermiştir. Defne yapraklarındaki bitkisel besinler, kateşinler, linalool ve partenolid gibi antioksidanların ve organik bileşiklerin benzersiz kombinasyonu, vücudunuzun kansere neden olan serbest radikallerin etkilerinden korunmasına yardımcı olur.