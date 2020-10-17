Deksametazon nedir? Deksametazon koronavirüs tedavisinde kullanılıyor mu?

Ağır koronavirüs hastalarında etkili tek ilaç olduğunu belirtilen Deksametazon nedir? Koronavirüs ilacı deksametazon hakkında bilgiler...

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasında steroid tedavisinin koronavirüs hastalarında etkili olduğunu söyledi.DSÖ, 'dexamethasone' adlı ilacın koronavirüste ölümleri yüzde 60 oranında azaltabileceğini belirtti.

Deksametazon adlı ilacın İlacın koronavirüsle savaşmaya çalışırken zayıf düşen bağışıklık sisteminde oluşan hasarın bir kısmını engellediği belirtiliyor.

Deksametazon bir tür kortikosteroid ilacıdır. Romatizmal problemler, bir dizi cilt hastalığı, şiddetli alerji, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, krup, beyin şişmesi, oftalmik cerrahiyi takiben oküler ağrı ve tüberkülozda antibiyotikler gibi birçok durumun tedavisinde kullanılır.

Bir anti-enflamatuar ilaç olarak. Deksametazon, vücudun çeşitli bölgelerindeki iltihabı hafifletir. Özellikle omurga ve beynin tümörleri ile ilişkili şişliği (ödemi) azaltmak ve göz iltihabını tedavi etmek için kullanılır.

Alerjik reaksiyonları tedavi etmek veya önlemek için,

Bazı otoimmün hastalıkların, cilt rahatsızlıklarının, astımın ve diğer akciğer rahatsızlıklarının tedavisi olarak,

Lösemi, lenfoma ve multipl miyelom gibi çeşitli kanserlerin tedavisi için,

Bazı kemoterapi ilaçlarıyla ilişkili bulantı ve kusmayı tedavi etmek için,

Şiddetli iştah sorunu olan kanser hastalarında iştahı uyarmak için kullanılır.