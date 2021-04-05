Deli dana hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Deli dana hastalığı ölümcül mü, tedavisi var mı?

Deli dana hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Deli dana hastalığı ölümcül mü, tedavisi var mı?

Kanada'nın 'Deli dana' hastalığıyla benzerlik gösteren bir hastalıkla mücadele ettiğini açıklaması sonrasında deli dana hastalığı nedir? sorusu gündeme geldi. Peki, Deli dana hastalığı nedir?

Kanadalı bilim insanları, ülkede gizemli bir beyin hastalığı ile karşı karşıya olduklarını açıkladı.

Ülkede 43 kişide görülen ve 'Deli Dana Hastalığı' ile benzerlik gösteren bu hastalık nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti. Hastalığın gelişme aşamasında hafıza kayıplarına ve halüsinasyonlara neden olduğu bildirildi.

Bu açıklama sonrasında 'Deli dana hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?' soruları gündeme geldi.

Peki, Deli dana hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Deli dana hastalığı ölümcül mü, tedavisi var mı? İşte, Deli dana hastalığı ile ilgili bilgiler..

DELİ DANA HASTALIĞI NEDİR?

Bir çeşit beyin dokusu iltihabı olan deli dana hastalığı, hayvanlarda özellikle sığırlarda ortaya çıkmakta ve beynin dejenere olmasına neden olmaktadır.

Vücudumuzda bulunan prion proteinin mutasyon geçirmesi ile ortaya çıkan bu hastalık, virüslerden daha basit yapıdadır ve insanlarda da beyin dokusunda iltihaba yol açmaktadır.

Beyin içerisinde boşluk oluşması ile beynin süngerimsi bir yapıya dönmesine neden olan deli dana hastalığının insanlarda görülen türü ise Creutzfeldt-Jakob hastalığı (CJH) olarak adlandırılmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, deli dana hastalığının görülme sıklığının milyonda bir olduğu düşünülmektedir. Başlangıç noktasının İngiltere olduğu düşünülen bu hastalık, İngiltere’den Fransa, Almanya ve Amerika’ya yayılmıştır.

DELİ DANA HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Beyin yapısını etkileyen bu hastalığın belirtileri, haftalar ve aylar içinde yavaş olarak gelişmektedir. Hastalığın başlangıcından itibaren 3-12 ay içinde ölüm görülmektedir. Ölüm nedeni ise genellikle zatürredir. Beyin işlevlerinde görülen bozukluğun sebep olduğu belirtiler ise şu şekildedir:

Kişilik değişimi

Kaygı ve depresyon

Uyku problemleri

Hafıza kaybı ve bunama

İstemsiz kasılmalar ve uyuşma

Konuşma problemleri

Yürüyüş ve denge bozuklukları

Görme bozuklukları

Yazma buzukluğu

İnsanları tanımada bozukluk

Sağı ve solu karıştırma

DELİ DANA HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Deli dana hastalığının bulaş yolu, kesin olarak kanıtlanmamıştır. Yaygın olarak deli dana hastalığına yakalanmış hayvanların etlerinin veya sakatatlarının yenmesi ile bulaştığı düşünülmektedir.

Hastalığa yakalanmış kişiler arasında, ailesinde bu hastalığı geçirmiş olan kişilerin olması da deli dana hastalığının kalıtsal bir hastalık olabileceği varsayımına sebep olmuştur.

İngiltere’de yapılan bazı araştırmalara göre, deli dana hastalığının bulaşma sebeplerinden biri de organ ve kan naklidir. Hastalığın kuluçka dönemi yıllar sürdüğü için tanıda geç kalınmaktadır. Bu hastalığa sahip bireylerin kan veya organı ile hastalığı başkalarına da taşıdığı gözlemlenmiştir.

DELİ DANA HASTALIĞI TEDAVİSİ VAR MI?

Günümüz şartları içinde bu hastalığın tedavisi mümkün olmamakla birlikte tedavi yöntemi geliştirme özelinde çalışmalar devam etmektedir.

Tıbbın esas amacı mümkün olduğunca hastaların şikayetlerini azaltmak, acılarını dindirmek, kas kasılmalarını rahatlatmak ve konforunun sağlanıp sürecin rahatlamasına yönelik girişimlerdir. Hastalığın ilerleyen zamanlarında damar içi sıvı enjeksiyonu ve yapay besleme yöntemleri de kullanılmaktadır.