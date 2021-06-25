Hala araştırılmakta olmasına rağmen uzmanlar, Delta Plus varyantının, koronavirüs bulaşıcılığın artırdığına inanıyor. İşte Hindistan'da ortaya çıkan Delta Plus varyantı hakkında bilinmesi gerekenler.

Hindistan, ikinci koronavirüs dalgasının neredeyse bittiğine dair rahat bir nefes alacakken, uzmanlar bu sefer daha da tehlikeli olan başka bir mutantı belirledi: Delta Plus.

Koronavirüs 2019'un sonlarında ilk kez görüldüğünden beri, virüs sürekli dönüşüyor. Yeni varyantların uzun bir listesi var. Koronavirüsün ilk olarak Hindistan'da tespit edilen Delta suşunun yeni mutant versiyonu Delta Plus, artık yayılan bir tip olarak görülüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından “endişe verici” olarak sınıflandırılan Delta Plus varyantı, Maharashtra, Kerala ve Madhya Pradesh bölgelerinde görülmeye başlandı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, bu üç eyalete, önlemlerini artırmalarını tavsiye etti. Ek olarak, yeni mutant Punjab, Tamil Nadu ve Andhra Pradesh'te de tespit edildi. 70'den fazla ülkeye yayıldığı bilinen Delta varyantının ardından, Delta Plus varyantının da birçok ülkeye yayılbileceğinden endişe ediliyor.

Özellikle Hindistan'da yeni bir tehdit olarak ortaya çıkan bir varyant olan Delta Plus (B.1.617.2.1/(AY.1)), SARS-CoV-2'nin Delta varyantının yeni bir mutant suşudur. Teknik olarak yeni nesildir. İlk olarak Hindistan'da tespit edilen Delta varyantı şimdilerde Avrupa dahil olmak üzere tüm dünya için büyük bir sorun haline geldi. Ancak Delta Plus varyantı şu anda sadece Hindistan'da daha küçük alanlarla sınırlı.

Times of India gazetesine göre, Hindistan'ın farklı eyaletlerinde 15 ila 20 arasında Delta Plus varyantı vakası tespit edildi. Yeni Delhi'deki Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi direktörü Dr. Sujeet Singh, aktarılan habere göre, "Şimdilik Delta baskın ve en güçlü değişken olmaya devam etse de, yakından izlememiz gerekiyor." dedi.

DELTA PLUS HAKKINDA ŞİMDİYE KADAR BİLİNENLER

- Yeni Delta plus varyantı, Delta veya B.1.617.2 varyantındaki bir mutasyon nedeniyle oluştu.

- Delta Plus (AY.1) monoklonal antikor kokteyline dayanıklıdır.

- Yeni bir varyant olduğu için ciddiyeti hala bilinmemektedir.

- Mutasyon, virüsün insan hücrelerine girmesine ve bu hücrelere bulaşmasına yardımcı olan SARS-COV-2'nin başak proteinindedir.

- Akciğer hücrelerinin reseptörlerine daha güçlü bağlandığı tahmin edilmektedir.

- Ortaya çıkan varyantlardan biri B.1.617.2.1 veya AY.1, K417N mutasyonunun edinilmesi ile karakterize edilir.

- Delta Plus, İngiltere Halk Sağlığı Merkezi'ne (PHE) göre 7 Haziran itibarıyla Hindistan'dan altı genomda mevcuttu.

- Bu genomun en eski dizisi, bu yıl Mart ayı sonlarında Avrupa'da bulundu.

- İngiltere'deki araştırmalara göre, insanlar baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateş gibi semptomlar bildirdi.

- Tıp uzmanları, mevcut aşıların yeni varyant üzerindeki etkinliğini tahmin etmek için henüz çok erken olduğunu söylüyor. Mutantın bağışıklık sistemi üzerindeki herhangi bir etkisini belirlemek için ayrıntılı bir çalışma gerekli olacaktır. Ancak BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğu açıklanmıştı.