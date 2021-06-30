Delta varyantı aşı olmayanlar arasında yayılıyor

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, yaptığı açıklamada koronavirüs delta varyantının daha çok aşı olmayanlar arasında yayıldığını ve tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini söyledi.

Son dönemlerde Hindistan'dan çıkan delta varyantının özellikle İngiltere, Almanya ve Rusya'da çok yayılım gösterdiğine dikkat çeken Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, Türkiye'nin uluslararası ilişkileri ve insan hareketliliğin özellikle Rusya kaynaklı olması nedeniyle bir risk değerlendirmesi yapıldığını ve buna bağlı olarak aşılama süresinin 6 hafta yerine 4 haftaya çekildiğini belirtti.

Akın, "Böylece daha kısa sürede 2'nci dozu alarak, koruma sağlayacak." diye konuştu.

2 doz BioNTech aşısının İngiliz varyantı alfa ve Hindistan varyantı deltaya karşı etkisine dikkat çeken Prof. Dr. Akın, bu konuda yayınlanmış araştırmalar olduğunu dile getirerek, "Hastaneye yatma, ağır vaka oluşmasıyla ilgili etkileri aynı. Hastaneye yatmayı da ağır vakaları da engelliyor. Sadece semptomlu vakalarda delta varyantına karşı aşının etkisi biraz daha düşük gibi geliyor; ama düşük dediğimiz rakam yüzde 82'lerde" şeklinde konuştu.

AŞI OLMAYANLAR ARASINDA YAYILIYOR

İngiltere'de yapılan çalışmaların; delta varyantın aşı olmayanlar arasında yayıldığını gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Akın, "İngiltere’de aşılama yüzde 60'larda ama yüzde 30-35 civarında aşısız grup var. Delta varyantı bu grupta hızla yayılıyor. Aşı olanlarda yok mu delta varyantı? O da var ama esas ağırlık aşı olmayanlarda karşısına çıktı. Bunun üzerine İngiltere tekrar aşı programını hızlandırmak için bir çaba gösteriyor ayrıca önlemlerini de alıyor." dedi.

Kısa sürede 2 dozu olan insan sayısı arttığı zaman delta varyantının etkisi, görülme ve yayılma hızının azalacağını belirten Prof. Dr. Akın, "Şu anda delta varyantının Türkiye'de çok yaygın olmadığını biliyoruz ama yayılma potansiyeli çok yüksek. Delta varyantı çok hızlı yayıldığı için 2 doz arasındaki süre kısaltılabilir." diye konuştu.

"HER AN TEHLİKE BOYUTUNA GELEBİLİR"

Salgında yapılmaya çalışılan şeyin, olabilecek en iyi bağışıklığı en kısa sürede temin etmek olduğunun altını çizen Prof. Dr. Akın, "Bu da sadece araştırmalarla ortaya çıkıyor. Bu yüzden de salgınlar sırasında aşı aralıklarını daraltmaya çalışırsınız ama hastalık yükü düşerse yani hastalık daha az görülmeye başlarsa bu sefer ideal aralıkta yapmaya çalışırsınız. Bu bir bakıma stratejik mücadeledir." dedi.

Türkiye'de delta varyantının bir tehdit oluşturduğu konusunda uyaran Prof. Dr. Akın, "Bu tehdit şu anda bir tehlike boyutuna gelmemiş durumda gibi gözüküyor ama her an gelebilir. Bunu İngiltere, Almanya, Rusya deneyimlerinden bakarsak Türkiye önlemlerini biraz daha erkene almaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.