Delta varyantı Türkiye'de kaç kişide görüldü? Bakan Koca'dan açıklama geldi..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hindistan'da ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan delta varyantının Türkiye'de kaç kişide görüldüğünü açıkladı. Peki delta varyantı Türkiye'de kaç kişide görüldü?

2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, aşı uygulamaları hızla devam ediyor.

Koronavirüsle mücadelede aşı uygulamaları sayesinde sona yaklaşılırken, ilk olarak Ekim 2020'de Hindistan'da ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan delta varyantı ile ilgili elde edilen yeni veriler, endişeye neden oldu.

Delta varyantının, hastalık yapıcı ve bulaşıcılık özelliklerinin diğer varyantlara göre oldukça fazla olması, akıllara ''Yasaklar tekrar gelir mi?'' sorusunu getirirken Bakan Koca, delta varyantının Türkiye'de kaç kişide görüldüğünü açıkladı.

Peki Delta varyantı Türkiye'de kaç kişide görüldü? İşte detaylar....

DELTA VARYANTI TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda milletvekillerini ve partinin MKYK üyelerini bilgilendirdi.

Bakan Koca, sağlık politikaları, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak normalleşme süreci, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini duyurduğu ve Faz-3 aşamasına geçilen TURKOVAC aşısına ilişkin çalışmalar hakkında milletvekillerine bilgi verdi.

Dünyada etkili olmaya başlayan ve Türkiye'de de görülen delta varyantını milletvekillerine anlatan Bakan Koca, milletvekillerine delta varyantının Türkiye'de 134 kişide görüldüğünü söyledi.

DELTA VARYANTI ŞU AN DÜNYADA NERELERDE YAYGIN?

Hindistan'dan sonra İngiltere'yi etkileyen koronavirüsün delta varyantı, son günlerde Portekiz'de de baskın hale gelmeye başladı.

Almanya, Fransa ve İspanya'da da ortaya çıkan virüs varyantı, dünyada yaklaşık 70 ülkeye yayılmış durumda.

Son verilere göre Delta varyantı; İngiltere'de COVID-19 enfeksiyonlarının %98'ini, Portekiz'de %96'sını, İtalya'da %20'den fazlasını ve Belçika'da yaklaşık %16'sını oluşturuyor.

DELTA VARYANTININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uzmanların açıklamalarına göre, İngiltere'de de hakim virüs haline gelen Delta varyantının, soğuk algınlığına benzer belirtilere yol açabilmekle beraber ölümcül sonuçlara neden olabiliyor.

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Ateş, titreme

Kas ağrıları

Karın ağrısı ve burun akıntısı

Genç yaştakiler de özellikle soğuk algınlığı ile beraber halsizlik, yorgunluk şikayetleri varsa evde kalmaları ve bir an önce PCR testi yatırmaları öneriliyor.

Delta varyantı diğer varyantlardan biraz farklı semptomlar gösterebiliyor. İnsanlar bir tür mevsimsel soğuk algınlığına yakalandıklarını düşünebilir ve hayatlarına devam ederken virüsü başka insanlara yayabilir. Bu belirtileri gösterenlerin hemen Covid-19 testi olması gerekiyor.

TÜM YAŞ GRUPLARI ETKİLENİYOR

Hindistan'da delta varyantının artmasıyla beraber çocuklar dahil olmak üzere vücudun oksijen düzeylerinin azaldığı, kanda pıhtının arttığı ve bazı organlarda yetmezlik bulguları vererek kangrene dönüştüğüne dair iddialar delta varyantına karşı endişeyi giderek artırıyor.