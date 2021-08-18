Tüm dünyada etkisini artırarak yayılmaya devam eden koronavirüs Delta varyantı, birçok farklı belirti gösterebiliyor ve bazı belirtiler negatif test edildikten sonra da devam edebiliyor.

Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana, tıp uzmanları arasında hakim olan görüş, çocukların ve gençlerin yetişkinlere göre daha hızlı iyileşme, asemptomatik veya hafif semptomatik olmaları yönündeydi. Ancak şimdi, koronavirüs Deltya varyantıyla birlikte tüm yaştaki hastalar uzun vadeli etkiler yaşayabiliyor.

Yüksek akciğer tutulumundan kalıcı bitkinliğe ve genel bir yorgunluk hissine kadar, negatif testten çok sonra bile iyileşmeler zor olabiliyor.

Uzun süreli koronavirüs riskinin yanı sıra klinik araştırmalar, ortadan kalkması uzun zaman alabilen belirli koronavirüs semptomlarının olduğunu gösteriyor.

İşte Delta varyantından sonra en uzun süren 5 belirti:

GEÇMEYEN YORGUNLUK

Beklenmedik seviyelerde yorgunluk ve bitkinlik yaşamak, koronavirüs ve özellikle virüsün Delta varyantının en erken semptomlarından biri olarak görülüyor ve bunların iyileşmesi çok uzun zaman alan semptomlardır. Bazı koronavirüs enfeksiyonu geçiren hastalar iyileşmeden sonra haftalarca yorgunluk çekmeye devam ederken, bazıları aylarca yan etkilere maruz kalabilir. Vücut virüse tepki olarak antikorlar üreterek 'yorgun' hale gelmekle kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sistemi de yorgunluk gibi korkunç semptomlarla sonuçlanabilecek sitokinler üretebilir.

Sağlıklı beslenin, yeterli su için ve yeterli ve kaliteli uyuyun. Yorgunluk veya geçmiyormuş gibi görünen kramplarla baş etmenin tek yolu sağlıklı yaşam tarzı seçimleridir.

SESTE DEĞİŞİKLİKLER VE BOĞAZ İLTİHABI

'COVID sesi' olarak da adlandırılan, koronavirüs ile sert bir savaş veren ve üst solunum yolu enfeksiyonu yaşayan birçok kişi, iyileşme sonrası değişen bir ses tonu ile karşılaşabilir. Kalıcı öksürük ve ses kısıklığı ile ortaya çıkan değişiklik, yaygın iltihaplanma belirtisidir ve iyileşmesi zaman alabilir.

Geçici değişiklikler olarak kabul edilse de sesteki değişiklikler, dışarıdan gözlemlenebilir ve grip benzeri olarak yaşanabilir. Ancak yan etkilerin gripten farklı olarak daha yoğun ve daha uzun süreli olduğu düşünülmektedir.

Bazı araştırmalar, ayrıca koku ve tat kaybının (virüsün orijinal varyantı ile ortak belirtiler) normale dönmesinin de uzun zaman aldığını göstermiştir.

VÜCUT AĞRILARI

Koronavirüs enfeksiyonu, vücut için oldukça güçten düşürücü olabilir ve çalışmalara göre iyileşme uzun zaman alabilir. Sitokinlerin neden olduğu iltihaplanma, enfeksiyonla savaştıktan sonra bile çok fazla ağrıya ve çeşitli bölgelerde sertliğe neden olabilir. Ayrıca, koronavirüsü atlatan kişiler tarafından bildirilen uzun COVID'in en yaygın belirtilerinden biridir. İyileşmeyi hızlandırmanın en iyi yollarından biri, uygun şekilde dinlenmek ve doktor tarafından reçete edilen tüm ilaçları kullanmaktır.

NEFES DARLIĞI

Koronavirüsle ilgili solunum komplikasyonları yaşayan hastalar için nefes almada zorluk yaşamak yaygın bir şikayettir. Nefes darlığı çoğu durumda bir süre sonra düzelse de bazı durumlarda vücudun harici solunum destek makinelerini gerektirecek bir sorun olabilir. Delta varyantı nedeniyle yüksek düzeyde akciğer tutulumu olan hastalarda, yaşa bakılmaksızın şikayetler yaygın olarak bildirilmektedir.

Araştırmalar ayrıca, solunum problemleri yaşamanın hastaların daha sonra nefes darlığı ve akciğerlerdeki hava keseciklerinin zarar görmesi gibi kronik problemlere neden olabileceğini de gösteriyor.

Normal solunum fonksiyonunu sürdürmek için kapsamlı solunum egzersizleri ve oksijen desteği gerekebilir.

AKCİĞER FİBROZU

Koronavirüs enfeksiyonu sonrası gelişebilecek akciğer fibrozu, en yeni uzun sürebilen belirtilerden biri olarak kabul edilmektedir. Delta varyantı dalgasıyla birlikte, ağır akciğer tutulumu enfeksiyonun ciddi bir belirtisi haline gelmiştir ve kalıcı hasara neden olabilir.

Enfeksiyonun ciddiyetine bağlı olarak akciğer fibrozunun iyileşmesi uzun zaman alabilir.