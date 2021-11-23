Demans riskini artıran 6 alışkanlık

Genetik risk haricinde büyük ölçüde yaşam tarzına bağlı olarak gelişen demans, sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarıyla önlenebiliyor. İşte demans riskine karşı dikkat edilmesi gereken alışkanlıklar.

Demans (bunama(, kişinin yaşam kalitesini azaltabilen ve fiziksel olduğu kadar zihinsel zorluklar da getirebilen önemli bir sağlık riskidir. Bilişsel bozulmaya, hafıza kaybına, günlük yaşamı etkilemeye, davranışa, iletişim becerilerine ve kişilik değişikliklerine neden olan nörodejeneratif hastalıklara verilen genel bir terimdir.

Demansa öncelikle beyin maddesindeki fiziksel değişiklikler neden olurken, hastalığın ciddiyeti büyük ölçüde kişinin yaşına, genetik riskine, aile geçmişine veya beyindeki yaralanmalara bağlıdır.

Sürülen yaşam tarzına bağlı olarak, diyet eksiklikleri de kişinin demans geliştirme riskini artırabilir, hafıza kaybı veya normalden daha hızlı yaşlanmaya neden olabilir.

Özellikle, bu 6 alışkanlık çok etkilidir ve beyin sağlığını önemli ölçüde etkiler:

YETERSİZ B12 VİTAMİNİ ALIMI

Bilişsel gerileme, zayıf beyin sağlığı ve yaşlanmayı hızlandırma riskinizi artırabilecek faktörlerden en önemlisi B12 vitamini eksikliğidir.

DASH diyeti ve Akdeniz diyeti gibi bazı diyetlerin demans riskini azaltmada özellikle yardımcı olduğu kanıtlanmış olsa da, düşük B12 vitamini seviyeleri hafıza kaybı gibi semptomlara neden olabilir ve bireylerde demans gelişimini şiddetlendirebilir.

Hafıza işlevi üzerinde doğrudan bir etkisi olmasa da, sadece hayvansal gıdalardan elde edilebilen B12 vitamini, beyin ve vücudun diğer bölümleri için iyi olduğu için günlük diyetinize dahil edilmesi gereken önemli bir besindir.

KALP SAĞLIĞINA DİKKAT ETMEMEK

20'li, 30'lu veya 40'lı yaşlarınızda olsun, kalp sorunlarını asla görmezden gelmemek veya hafife almamak çok önemlidir.

Gençler arasında artan kalp krizlerini giderek daha fazla duyarken, uzmanlar ayrıca kalp sağlığına yönelik yetersiz özen ve dikkatin, yetersiz kalp önleyici tedbirlerin ardından bir kişinin bilişsel gerileme ve demans gibi sorunlar riskini de artırabileceğini söylüyorlar.

Bunun nedeni yüksek tansiyon, diyabet, iltihaplanma gibi kalp ve akciğer sağlığına bağlı risk faktörlerinin çoğunun, yaşlandıkça zayıf beyin sağlığına da bağlı olmasıdır.

HAREKETSİZ YAŞAM

Hareketsiz kalmak ve yeterince egzersiz yapmamak birçok hastalığın belirleyicisidir ve şüphesiz beyninizi de yavaşlatıyor.

Egzersiz yapmak, yaşlandıkça beynimizi keskin ve formda tutar ve aynı zamanda bilişsel sorunları uzak tutan bir dizi fayda sağlar. Endorfin salgılanmasını sağlayan egzersizler, kalp atış hızını dengelerler ve en önemlisi beyni sağlıklı tutan, beyne giden kan akışını teşvik ederler. Her gün 30-40 dakika tempolu yürüyüş gibi hafif egzersiz yaparak başlayabilirsiniz.

SOSYAL OLARAK İZOLE OLMAK

Pandemi, insanlara kendi olumsuz sağlık etkileriyle birlikte gelen bir tür aşırı izolasyon deneyimi de yaşattı.

Sosyal izolasyon ve azalan bilişsel sağlık arasında bir risk olduğunu vurgulayan çok sayıda çalışma vardır. Uzun süreli izolasyon sadece stres ve anksiyete riskini artırmakla kalmaz, aynı zamanda beyin sağlığını da önemli ölçüde etkiler ve bu nedenle erken bunama geliştirme riskini artırır.

KÖTÜ UYKU

Uykusuzluk sağlığınız için son derece kötü olabilir. Sadece sizi huysuz ve yorgun yapmakla kalmaz, kötü uyku beyni olumsuz yönde etkileyebilir ve bunama gelişimini hızlandırabilir.

Basitçe söylemek gerekirse, iyi uyumadığınız zaman, sadece enerji seviyeniz düşük olmakla kalmaz, aynı zamanda beynin iyi şarj olması da dahil olmak üzere vücudun hayati organlarına zaman tanımaz. Ayrıca, uyku eksikliği hafıza, düşünme, akılda tutma ve bilişte zorluklara neden olabilir.

ALKOL TÜKETİMİ

Karaciğer ve kalp dışında, çok fazla alkol almak zayıf beyin sağlığı ve bunama ile de bağlantılıdır. Alkol gibi bir nörotoksin beyin atrofisine neden olabilir ve erken evre hafıza kaybının başlamasına neden olabilir. Genel sağlık için tüm risk faktörlerinin farkında olun ve alkol tüketiminden kaçının. Unutmayın; alkolün sağlıklı bir dozu yoktur.