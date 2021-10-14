Demet Özdemir'in güzellik sırrı yüz yogası çıktı! İşte daha genç bir cilt için 5 öneri

Demet Özdemir'in güzellik sırrı yüz yogası çıktı! İşte daha genç bir cilt için 5 öneri

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in güzellik sırrı, son dönemde gündemde yer alan yüz yogasından geçiyor. Peki yüz yogası nedir, ne işe yarar? İşte daha genç ve sıkı bir cilt için 5 egzersiz önerisi...

''Doğduğun Ev Kaderindir'' dizisiyle yıldızı parlayan ve son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Demet Özdemir, güzellik sırrını açıkladı: Yüz yogası.

Özdemir'in sporun yanı sıra yüz yogasının da çok faydalı olduğunu ifade etmesi üzerine yüz yogasına dair araştırmalar hız kazandı.

Acımasız yıllara meydan okumak için günde sadece birkaç dakika ayırmanın yeterli olduğunu biliyor muydunuz? Evet yanlış duymadınız.

Yüz yogası sayesinde artık kırışıklıklardan kurtulmak için güzellik salonlarına ya da cerrahi operasyonlara binlerce lira harcamanıza gerek yok.

Evde kendinize ayıracağınız birkaç dakikayla hayal ettiğiniz görünüme sahip olmanız mümkün. İşte daha genç ve sıkı bir cilt için en temel yüz yogası hareketleri…

EN TEMEL 5 YÜZ YOGASI HAREKETİ

Yaş aldıkça yüzümüzdeki kaslar zamanla gevşeyip sıkılığını kaybediyor ve oluşan kırışıklıkları sadece bir kremle yok etmek maalesef ki mümkün olmuyor.

Bunu engellemek için akla ilk önce botoks ve dolgu gibi estetik operasyonlar gelse de genç kalmanın acısız, yan etkisiz ve bütçe dostu bir yöntemi daha bulunuyor. Elbette bu yöntem yüz yogasından başka bir şey değil.

Vücudumuzun daha sağlıklı ve fit bir görünüme kavuşması için düzenli egzersiz yaptığımız gibi yüzümüzde bulunan kaslar için de egzersiz yapmamız gerekiyor.

Bu noktada devreye giren yüz yogası, doğal bir güzellik yöntemi ve ağrısız gençleşmenin formülü olduğu için son zamanlarda oldukça popüler. Hadi nasıl yapacağımıza bir göz atalım...

ISINMA

Yüz yogasına başlamadan önce tıpkı spordaki gibi yüzünüze ısınma hareketleri uygulamanız gerekiyor.

Isınmak için dudaklarınızı ileri doğru itin ve sürekli hava üfleyin. Ne kadar titreşimli olursa o kadar faydalı olacaktır.

GÖZ KALDIRMA

Bu egzersiz stresten uzaklaşmanıza yardımcı olarak yüzünüzdeki tüm gerginliği alacak.

İşaret parmağınızı kaşlarınızın üzerine düz bir şekilde yerleştirin. Daha sonra gözlerinizi sımsıkı kapatın. Kapatma anında üçe kadar sayın ve kaşlarınızı yukarı doğru kaldırın.

Bu hareket, göz çevrenizdeki şişkinliğin azalmasını ve göz kapaklarınızın açılmasını sağlar.

DUDAK ÇEVRESİ ÇİZGİLERİNİ YUMUŞATMA

Yüz kaslarının gelişmesinde gülmek oldukça etkili bir yöntemdir. Bu nedenle gülümsemeye önem verin.

Kaslarınızın gerilmesi için ağzınızın iç kısmından yanağınıza ve dilinize baskı yapın. Gülme çizginizin başladığı noktadan burnunuza en yakın noktaya diliniz ile daireler çizin. Hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine 5 kez bu işlemi tekrarlayın.

YOGA ESNEMESİ

Yüzünüzdeki gergin kaslar nedeniyle yüz hatlarınız kapanabiliyor. Bunu engellemek için yüzünüzde en çok kullanılan kaslarınızdan birini harekete geçirmeniz gerekiyor.

İşaret parmağınızın uç kısmını, diş etlerinin yanağın iç kısmıyla buluştuğu yere yerleştirin. Daha sonra parmağınızı alt çenenize doğru kaydırarak gerginleştirin ve masseter kasını esnetin.

TÜM YÜZÜNÜZÜ SIKILAŞTIRIN

Yüz hatlarınızı gevşetin ve yüksek sesle yavaş bir şekilde konuşmaya başlayın. A, E, I, O ve U sesli harfleri telaffuz edin.

Göğsünüzden başlayarak elmacık kemikleriniz dahil olmak üzere tüm kaslarınızı çalıştırdığınızı hissedin.