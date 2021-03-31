Demir dikeni nedir, faydaları nelerdir? Demir dikeni çayı nasıl yapılır?

Özellikle erkekler için tavsiye edilen tribulus terrestris adlı demir dikeni bitkisinin afrodizyak etkisi olduğu bilinir. Peki demir dikeni faydaları nelerdir, nasıl tüketilir? İşte detaylar..

Demir dikeni faydalarından en çok Akdeniz ülkeleri nasipleniyor. Bu bölgede daha çok yetişen demir dikeninin diğer bir adı da tribulus terrestris otudur.

Demir dikeninden yararlanmak için bitkiyi kurutmanız yeterlidir.

Faydaları arasında en bilineni ise göğüs bölgesindeki semptomları azaltması ve erkeklerde cinsel isteksizliğin giderilmesi olarak bilinir.

Peki demir dikeni nasıl tüketilir ve ne işe yarar? İşte demir dikeni hakkında merak edilenler..

DEMİR DİKENİ NEDİR?

Demir dikeni otu birçok sağlık probleminin tedavisinde kullanılır fakat bu doğal bitki en çok karaciğer hastalıklarını tedavi etmede kullanılır.

Demir dikeni otu uzun yıllar boyunca tıp alanlarında değerlendirilmiştir. Bununla birlikte son zamanların sık kullanılan besin takviyesi haline gelmiştir. Demir dikeninin günümüzde birden fazla çeşidi bulunmaktadır.

Bunlar hap, saşe formunda veya sıvı şurup şeklinde eczane veya bitkisel ürün satışı yapan aktarlarda bulunur.

DEMİR DİKENİ FAYDALARI NELERDİR?

Demir dikeni çoğunlukla cinsel problemlerin çözülmesinde ve libidoyu artırmada kullanılır fakat kalp sağlığını iyileştirmede ve kan şekerini dengelemek de iyi sonuçlar almak için de kullanımı oldukça faydalıdır.

Demir dikeninin faydaları şöyle sıralanabilir:

Emziren annelerde süt arttırıcı etkisi olduğu bilinse de bu tarz bitkisel ürünleri doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz.

Kalp sağlığını olumlu etkileyen demir dikeni damar rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.

Ciddi bir sorun haline gelen uzun ishal rahatsızlığından şikayet edenler için tribulus terrestris tavsiye edilir.

İdrar söktürmek için ilaç yerine tribulus terrestris bitkisini deneyebilirsiniz.

Alkol kullanımı karaciğere ciddi zararlar verir. Karaciğerin sağlıklı olmasını sağlar ve şişkinliğin atılmasında destekleyicidir.

İdrar yollarındaki iltihaplanmaların azalmasına yardımcıdır.

Kilo almak isteyen kişiler için tribulus terrestris bitkisini kullanabilir iştahın artmasını sağlayabilirsiniz.

Erkeklerin daha çok tercih ettiği çoban çökerten bitkisi antropoz, sperm sayısının artması, testesteron seviyesinin yükselmesi ve spermin kalitesinde olumlu etkiler göstermiştir.

Hormon sağlığını dengeler, aşırı tüylenme etkilerini azaltır.

Yoğun aktivite sonrasında kas gücünü arttırarak yorulmanızı engeller.

Tansiyonun yükselmesini engeller, tansiyonun dengelenmesinde etkendir.

Her erkek hem de kadınların yatak soğukluğunu önler, çocuk isteyen kişiler için gerekli vitamin ve bileşenlere sahiptir.

DEMİR DİKENİ ÇAYI NASIL YAPILIR?

1 su bardağı kaynamış suyun içine yalnızca bir çay kaşığı demir dikeni tohumu ekledikten sonra 15 dakika bekleyin. 15 dakika sonrasında çayı süzerek tüketebilirsiniz.