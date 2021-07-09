Demir eksikliği için tüketilmesi gereken gıdalar

Uzman Diyetisyen Dilek Sivri, demir eksikliğinin doğru beslenme ile giderilebileceğini belirterek hangi gıdaların tercih edilmesi gerektiğine dair önemli tüyolar verdi.

Halk arasında ‘kansızlık’ olarak da bilinen demir eksikliği günlük yaşantınızı olumsuz yönde etkileme gücüne sahiptir. Genellikle aşırı yorgunluk haliyle kendini gösteren demir eksikliği, üşüme, baş ağrısı, nefes darlığı ve tırnaklarda kırılganlık gibi belirtilerle hayatınızı zindana çevirebilir. Böyle zamanlarda toprak ya da toz gibi besleyici olmayan maddeleri yemek için olağan dışı bir istek duyabilirsiniz. Uzman Diyetisyen Dilek Sivri, kansızlığın önüne geçmenizi sağlayacak beslenme formüllerini sizlerle paylaştı.

KURU BAKLİYATLARA SOFRALARINIZDA YER AÇIN

Demir eksikliğini doğru beslenmeyle önleyebilmek için demir açısından zengin besinlerin tüketiminin öneminden bahseden Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Dilek Sivri, “Demir eksikliği için kırmızı et, balık, kümes hayvanları ve yumurta tüketilmelidir. Ayrıca; kuru baklagiller (kuru fasulye, mercimek, nohut, barbunya gibi), kuru meyveler (kuru kayısı, kuru üzüm, kuru erik, kuru incir, hurma gibi) pekmez, yağlı tohumlar (fındık, ceviz, badem gibi), yeşil yapraklı sebzeler (roka, ıspanak, pazı, maydanoz, nane, brokoli, dereotu gibi) gibi hayvansal olmayan gıdalara her gün beslenmede yer verilmelidir.” önerisinde bulundu.

“DEMİR EMİLİMİNİ ARTIRAN BESİNLER TÜKETİN”

Demir eksikliğinin, demir içeriği yüksek besinleri tüketerek engellenebileceğini hatta diyette yapılan birkaç değişiklikle demir emilimi artırabilir olduğunu ifade eden Sivri, “Bunun için demir içeren besinler kuşburnu, biber, kivi, turunçgiller, çilek, brokoli, domates, yeşil yapraklı sebzeler, kavun gibi C vitamini içeriği yüksek besinlerle birlikte tüketilmelidir. Pratik olarak ana öğünlerde mevsiminde salata tercih edilebilir. Mayalı ekmek tüketimi demir emilimini artırdığı için tüketilebilir, börek ve çörek gibi diğer unlu besinler mayalandırılarak tüketilebilir. Kepek ekmek yerine çavdar ya da tam buğday ekmeği tercih edilebilir.” diye konuştu.

Sivri, çayda bulunan tanenler demirin vücutta emilimini azaltabileceğinin altını çizerek, “Yeterli ve dengeli beslenen sağlıklı bireylerde çay içimiyle demir eksikliği görülmez. Ancak riskli bireylerin (yaşlılar, çocuklar, gebeler ve demir eksikliği anemisi hikâyesi olanlar) çayı açık olarak öğünlerden 1-2 saat sonra dilerlerse limonlu olarak günde 1-2 fincan olarak tercih edebilirler.” tavsiyesinde bulundu.

Demir eksikliği belirtilerinin beslenmeyle iyileştirilemediği durumlarda doktor tavsiyesi ile takviye alınabileceğini belirten Sivri, demir takviyeleri kullanımından sonra görülen kabızlığı önlemek için ise mevsiminde taze sebze ve meyve, kurubaklagil, kuru meyveler ve su tüketimi artırılması gerektiğini ifade etti.