Demir eksikliği kalp krizi riskini artırıyor

Yeni bir araştırma, demir eksikliğinin kırmızı kan hücrelerinin sayısının azalmasına neden olarak kalp krizi riskini artırdığını ortaya koydu.

Demir eksikliği anemisi, dünyada en yaygın sağlık sorunlarından biridir. Demir eksikliği, sağlığa önemli ölçüde zarar verebilir. Sağlığa verdiği zararın temel nedeni, kandaki kırmızı kan hücrelerinin ve hemoglobin düzeylerinin azalmasıdır.

Yeni bir çalışma, demir eksikliği olan hastalarda kalp krizi riskinin ve şiddetinin daha büyük olabileceğini ortaya koydu. Ek olarak, kalbin toparlanmasını zorlaştırabilir veya buna engel olabilir.

KALP FONKSİYONU İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi (JACC) tarafından yayınlanan çalışma, demir eksikliğini daha büyük kalp krizi boyutları, daha yaygın mikrovasküler obstrüksiyon ve kalpte yapısal bozukluklar riskinin artmasıyla ilişkilendirdi. Demir, normal kalp fonksiyonu için gereklidir. Kronik kalp yetmezliği olan hastalarda ise demir eksikliği daha kötü bir prognoza işaret ediyor.

Özellikle demir eksikliği düzeltmesinin büyük bir kalp krizi geçirmiş hastalarda ventriküler genişleme ve kalp yetmezliği gelişimi üzerinde yararlı etkileri olabileceğini belirten çalışma yazarlarından Javier Inserte, "Çalışmamız, demir eksikliğinin kalp krizi bağlamında zararlı etkileri olabileceğini gösteriyor. Bulgular, bu hastalarda demir seviyeleri konusunda temkinli olmayı haklı çıkarıyor." şeklinde konuştu.

DEMİR EKSİKLİĞİYLE SAVAŞMAK İÇİN YASAK GIDALAR

Kanımızdaki demir seviyelerini kontrol etmek ve kansızlığı önlemek için demir bakımından zengin besinlerin tüketilmesinin yanı sıra demir emilimine engelleyen gıdaları almamak veya ölçülü almak da büyük önem taşıyor.

Demir eksikliğiyle savaşmak için yasaklı gıdalar şunlardır:

Süt Ürünleri

Süt ürünleri, herkesin günlük yaşamının bir parçasıdır. Ancak gerçek şu ki, bu tür yiyecekler vücudumuzun demir emme kapasitesini bloke eder. Günlük süt tüketiminini bırakmayın ancak demir içeren besinlerle birlikte tüketmekten kaçının. Örneğin kırmızı et ile birlikte süt ve süt ürünlerini aynı öğünde tüketmeyin.

Soya

Uzmanlar, inatçı anemisi olan hastalarda soya tüketimini önermemektedir. Ve bu gıda, kanımızdaki kırmızı kan hücrelerinin bir arada kümelenmesine neden olarak olumsuz etki gösterebilir.

Sirke

Demir eksikliğinde sirke tüketilmemesinin nedeni sirkenin çok miktarda asetik asit içermesidir. Demirin vücudumuz tarafından emilimini sınırlayan çok zararlı bir bileşiktir.

Çay ve Kahve

Kansızlık için yasaklanan besinlerden bir diğeri de kandaki demir emilimini engelleyen, toplumumuzda tüketimi çok yaygın iki içecek olan çay ve kahvedir. Bir yandan çay, demir emilimini engelleyen bileşenler olan tanenlere sahiptir. Öte yandan kahve de tanen içerir ve yüksek varlığı demirin emilmesini yüzde 60'a kadar engeller.

DEMİR AÇISINDAN ZENGİN GIDALAR

Demir açısından zengin gıdalar ve emilimini kolaylaştıran diğer besinler de dahil olmak üzere diyetinizi değiştirmek size demir eksikliği anemisiyle savaşmada yardımcı olabilir.

Baklagiller

Tüm baklagiller aynı miktarda demire sahip değildir. Bu sıralamada 3.33 mg ile fasulye, nohut ve mercimeği buluyoruz. Unutmayın; bu bitkisel demir kaynaklarını biber veya domates gibi yüksek C vitamini içeren gıdalarla birleştirerek demir emilimini artırabilirsiniz.

Yumurta

Yumurtanın güçlü bir demir kaynağı olduğunu bilmelisiniz. Sarısında 100 gramda 7 miligram demir bulunur. Ayrıca rakipsiz bir yüksek kaliteli protein kaynağı olduğunu unutmamak gerekir.

Kırmızı Et

Tavuk eti 100 gramında yaklaşık 2 mg demir içerdiğinden iyi bir demir kaynağıdır.

Ancak kırmızı etler, demir bakımından beyaz etlerden daha zengindir. Ve sakatatlar oldukça zengin demir içerikleriyle öne çıkıyor. Ancak doymuş yağ oranları göz önüne alındığında, tüketiminin sınırlı olması gerektiğini unutmayın.

Antep Fıstığı

100 gr Antep fıstığı 3.9 mg demir içerir. Demir haricinde fosfor ve A vitamini ile dolu olan Antep fıstığı, sinir sistemi için ideal bir besindir. Tüm kuru yemişler gibi Antep fıstığı da oldukça enerjik bir besindir. 30 gramlık bir porsiyon (yaklaşık 50 tane) 160 kalori içerir.

Bunlar haricinde roka ve ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı bitkiler de çok büyük demir kaynağıdır.

GÜNLÜK DEMİR İHTİYACI

Referans olarak, ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinden (NIH) alınan verilere dayanarak,

- 19 yaşın üzerindeki sağlıklı bir erkeğin günde yaklaşık 8 mg demire ihtiyacı vardır.

- 4-8 yaş arası bir çocuğun yaklaşık 10 mg'a ihtiyacı vardır.

- 19 ila 50 yaş arasındaki sağlıklı bir kadının günde yaklaşık 18 mg'a ihtiyacı vardır.

- Hamile bir kadının yaklaşık 27 mg'a ihtiyacı vardır.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'dan alınan bilgilere göre, demirin diyet ihtiyacı vücudumuzun fizyolojik ihtiyaçlarından neredeyse 10 kat daha fazladır. Yani günde 1 mg demiri emmek için diyette yaklaşık 10 mg tüketmek gerekli olacaktır.