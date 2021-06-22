Demir eksikliği kalp yetmezliğini şiddetlendiriyor

Yeni bir araştırma, demir eksikliğinin kalp yetmezliğini şiddetlendirdiğini ve yeterli demir alımının hastalık belirtilerini giderebileceğini gösteriyor.

Birçok kalp hastalığı, ilerlediği durumlarda kalp yetmezliğine neden olabilir. Kalp yetmezliği, kalp yeterince kan pompalayamadığında ortaya çıkar ve yüksek bir ölüm riskine neden olur.

Kalp yetmezliği ayrıca hastaların yaşam kalitesi üzerinde büyük bir olumsuz etki oluşturur.

İspanya'da yayınlanan yeni bir araştırma, demir eksikliğinin kalp yetmezliğinin ilerlemesinde önemli bir rol oynayabileceğini öne sürdü. Uzmanlar bunun, binlerce ölüme neden olan kalp yetmezliği için daha iyi tedavilerin geliştirilmesinde anahtar olabileceğini söylüyor.

TEDAVİDE YENİ BİR UMUT OLABİLİR

Dediğimiz gibi kalp yetmezliğinde kalp kanı iyi pompalayamaz yani vücudun tüm dokularına yeterli miktarda ulaşamaz. Bu durumda kişi kendini yorgun hisseder ve en ufak bir çabada nefes almakta güçlük çeker.

Koroner arter hastalığı veya kalp kasını zayıflatan hipertansiyon gibi birçok hastalık kalp yetmezliğine neden olabilir. Kalp yetmezliği herkesi etkileyebilir, ancak kalbin aşınması ve yıpranması nedeniyle görülme sıklığı yaşla birlikte artar.

Kalp yetmezliğine yol açabilecek hastalıklar bilinmesine rağmen, kalbin yeterli kan pompalamayı bırakmasının hücresel düzeyde nedenleri tam olarak bilinmemektedir. En çok kabul gören teorilerden biri, kalp yetmezliğinde her şeyin, kalpte şekil ve işlevde değişikliklere yol açan ilk hasarla başladığını öne sürer.

Mevcut kalp yetmezliği ilaçları, kalbin çalışmasını etkileyen hormonal tepkiyi bloke etmeye dayanmaktadır. Bununla birlikte, bu ilaçlar semptomları iyi kontrol etmeyi veya hastaların hastalıktan önceki yaşam beklentisini geri kazanmayı maalesef başaramazlar.

Bu nedenle, kalp yetmezliği ile başa çıkmak için daha iyi sonuçlar veren başka yollar bulunmalıdır ve yeni araştırmalara göre demir bunlardan biri olabilir.

DEMİR EKSİKLİĞİ VE KALP YETMEZLİĞİ

Araştırmacılar, kalp yetmezliği olan hastaların yüzde 50'sinden fazlasının demir eksikliğine sahip olduğunu ve bu eksikliğin hastalığın daha kötü bir evrimi ile ilişkili olduğunu öne sürmektedir.

Demirin, oksijen taşınmasındaki rolüne ek olarak kalp hücreleri gibi çok fazla enerjiye ihtiyaç duyan hücrelerin metabolizmasında da önemli bir rol oynadığı bilinmektedir.

Demir ve kalp yetmezliği arasındaki bağlantıyı göstermek için araştırmacılar, biri fareler ve diğeri hücre kültürleri ile iki deneysel çalışma yürüttüler. Bir yandan farelerde kalp yetmezliğine neden oldukları bir ilaç kullanarak kalplerini incelediler ve demirden azalma olduğunu gördüler.

Öte yandan, kalp hücreleri kültürlerinde, kalp yetmezliğinde meydana gelen tipik nörohormonal aktivasyonu tetiklediler ve bu hücrelerdeki demirde de bir azalma gördüler.

Araştırmacılar ayrıca, hormonal aktivasyonun, hücrenin güç santralleri olarak hareket eden ve iyi çalışması için demire ihtiyaç duyan mitokondrinin işlevini bozduğunu buldu.

Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen bu çalışma, bazı hastalarda halihazırda mevcut olan kalp yetmezliklerine karşı demir takviyesi tedavilerinin başarılı olabileceğini gösteriyor. Ve uzmanlara göre bu, kalp yetmezliğine karşı daha iyi ilaçlar geliştirmenin temeli olabilir.