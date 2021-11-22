Demir ve folik kaynağı: Kereviz yapraklarını değerlendirin

Kerevizin yemeğini yapıp yapraklarını çöpe atanlardansanız, fikriniz değişebilir. Çünkü kereviz yaprakları da tıpkı kereviz kadar birçok yemeğin başrol sahibi olmayı hak ediyor...

Kereviz kokusu, tadı, görünümü ve zor soyulan kabukları yüzünden, fazla tercih edilmesede, son derece faydalı bir sebzedir.

Uzmanlar, mideyi kuvvetlendirdiğini, iştah açtığını, iç salgı bezlerini, böbrek üstü bezlerini çalıştırdığını, sinir yorgunluğunu önlediğini belirtiyor.

Ayrıca karaciğeri yorgunluğa yol açan çeşitli maddelerden temizliyor ve şişliğini gideriyor. Sarılığı gideriyor, böbrekleri çalıştırıyor, fazla suyu dışarı atıyor. Böbreklerden kumu, taşı döküyor. Yani kerevizin faydaları saymakla bitmiyor...

Peki ya yaprakları? İşte kereviz vitamini kabuğunda değil, yapraklarında olan sebzelerden.

KEREVİZ YAPRAKLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Kerevizin yapraklarının, genellikle küçük bir kısmını yemek için kullanırız, geri kalan kısmı atılır. Hem ziyan olmaması adına hem de besin değerlerinden faydalanmak için kereviz yapraklarıyla yapabileceğiniz tarifleri sıraladık...

ÇORBA YAPIN

Demir ve folik içeren ve asit açısından çok zengin bir aroması olan yapraklarla, çok lezzetli çorbalar ve yemekler yapabilirsiniz. Kereviz saplarını ince ince doğrayıp havuç, patates, tavuk suyu gibi malzemelerle buluşturarak küçükten yetişkine herkes için kış hastalıklarından koruyan harika bir takviye olarak hazırlayabilirsiniz.

MAYDANOZ VE DEREOTU MUADİLİ

Eğer sadece kerevizin kökü ile yemek yapacaksanız, yapraklarını kurutabilir, her zaman bilhassa etli yemeklerde, çorbalarda, salatalarda, maydanoz ve çeşni gibi kullanabilirsiniz. Böylece yemeğinizin tadını daha yoğunlaştırır ve daha güzel bir aroma oluşur.

DETOKS SUYU

Kereviz yapraklarını yiyerek tüketme fikri pek hoş gelmiyorsa ondan faydalı bir içecek yapmayı deneyebilirsiniz. Mutfak robotundan geçirerek kolayca elde edebileceğiniz kereviz suyunu sabahları aç karna içerek kilo verebilir, karaciğerinizi zararlı toksinlerden temizleyebilir, cildinizdeki lekelerden kurtulabilirsiniz.