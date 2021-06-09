Deniz salyası varken balık yenir mi? Müsilaj zehirler mi?

Son dönemde Marmara'yı etkisi altına alan müsilaj balıkçılığı ve balık satışlarını da olumsuz etkiledi. Peki müsilaj varken balık yenir mi? Deniz salyası insanları zehirler mi?

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nda etkisini artıran müsilajın balık ölümlerine neden olduğu iddiaları, halkı balık tüketimi konusunda endişelendirdi.

Müsilaj temizleme mücadelesi devam ederken balıkçılık ve balık tüketimi de olumsuz etkilendi.

Vatandaşlar, müsilaj sebebiyle balık yemenin sağlıklı olup olmadığını merak ediyor. Peki, balık yemek riskli mi? Müssilaj olan yerden tutulan balık zehirler mi? İşte merak edilenler..

MÜSİLAJ ZEHİRLER Mİ?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, müsilajın balıklarda zehir etkisi yaratmasının mümkün olmadığını belirtti. Müsilajın denizlerdeki azot ve fosfor kirliliğinden dolayı ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Ayaz, şöyle konuştu:

''Müsilaj, fitoplanktonların yüksek derecede artmış olması sonucu girdiği stresten dolayı, kendini korumak için ölmeden önce salgıladığı bir sıvı. Müsilajın şeker bazlı bir sıvı olduğunu söyleyebiliriz. Şekerin balıklara zehir etkisi olması mümkün değil. Bunları parçalamak için bakteri çökecek ama bunun zehir etkisi olması mümkün değil. Balıklarda herhangi bir risk olmasından bahsetmek söz konusu değil.





DENİZ SALYASI VARKEN BALIK YENİR Mİ?

İnsanlarımız güvenle balık tüketebilirler. Dünyanın en değerli besini balıktır. Son zamanlarda yaşadığımız illet hastalığı atmamızda, vücudumuzun ihtiyacı olan en değerli besin balıktır. İnsanları speküle ederek ‘balıkları yerseniz hastalık bulaştırır’ gibi sözler doğru değildir. İzmit Körfezi’nin çok kirli olan bir bölgesi var, bu bölgede de zaten balıkçılık faaliyeti yok.

''BU BALIKLAR HASTALIK BULAŞTIRMAZ''

Zaten habitat bağımlı türlerde olsa çok aşırı kirlenen ortamda balık durmaz. O bölgeyi terk eder. Bir de bu hareket eden göçmen balıklarda bu söz konusu değil. Bu olumsuz durum balık fiyatlarına yansıdı. Biz ağlarımızı denize atamıyoruz, 4 aydan beri felç olduk. Ama bu balıkların hastalık bulaştırması gibi bir şey söz konusu değil.''