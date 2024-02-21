Denizli'de sabırsız bebek ambulansta doğdu! Hatıra fotoğrafı çektirdiler Doğum sancılarının başlaması üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım talep eden anne, bebeğini ambulansta dünyaya getirdi.

İHA

Denizli’nin Honaz ilçesinde, doğum sancıları başlayan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir anne için yardım talebinde bulunuldu.

112'ye gelen çağrı üzerine ekipler, bölgeye gitmek ve anneye yetişmek üzere harekete geçti.

Bölgeye gelerek anneyi ambulansa alan ekipler, bir sürprizle karşılaştı. Sabırsız bebek, ambulansta doğdu.

Ekip sorumlusu AABT İrem Döne Kamalı, yardımcı sağlık personeli AABT Pınar Türk ve sürücü AABT Ahmet Kayhan tarafından bebek ve anne, sağlıklı bir şekilde hastaneye teslim edildi.

Bebekle hatıra fotoğrafı

Anne ve bebeğinin ilk müdahalesini yapan 112 ekibi, doğum için hastaneyi bekleyemeyen sabırsız bebek ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dünyaya gözlerini ambulansta açan bebeğin ve annesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, doğum sancıları başlayan anneyi ambulansta doğum yaptıran acil sağlık ekibi ve aileyi kutladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)