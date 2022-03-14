Denizli’de, parfüm satmak için 2 doktoru darbeden şahsa 8 yıl hapis

Parfüm satışı yapmak için girdiği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, 2 doktoru odada rehin alıp darbettiği iddiasıyla yargılanan Uğur Çalışkan, toplam 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Denizli’de, 15 Ocak’ta Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Pediatri Servisi'nde bir hasta yakınının kartını alan Uğur Çalışkan, hastaneye girip 2'nci kata çıktı.

Çalışkan, servisteki asistan doktorlar Begüm Yağmur Bakkalcı ile Osman Gazi Sağlam'ın bulunduğu odaya girdi.

Çalışkan'ın, parfüm satmaya çalıştığı Bakkalcı ve Sağlam hastalarıyla ilgilenmelerini gerektiğini belirterek servisi terk etmesini istedi.

Bunun üzerine odanın kapısını içeriden kilitleyen Çalışkan, anahtarı da cebine atarak 2 doktoru rehin aldı. Çalışkan, bu sırada 'beyaz kod' için telefona yönelen doktorlara küfredip, ölüm tehditleri yağdırdı.

Doktor Sağlam, kapıyı açması için Çalışkan’ı ikna edemeyince, çıkan tartışma büyüdü. Çalışkan, Doktor Sağlam’a saldırarak sağ elinden yaralanmasına neden oldu. Servisteki diğer görevliler, özel güvenlik ekiplerini çağırarak polise haber verdi. Bu sırada Doktor Sağlam, Çalışkan'ın cebinden anahtarı alarak kapıyı açtı.

OLAYDAN 2 GÜN SONRA TUTUKLANDI

Özel güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilip polise teslim edilen Çalışkan, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalışkan, çıkarıldığı ilk nöbetçi sulh ceza hakimliğimce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Çalışkan'ın serbest bırakılmasıyla ilgili sulh ceza hakimliğine itiraz etti. İtirazı değerlendiren hakimlik, Çalışkan'ın yakalanmasına karar verdi. Tekrar gözaltına alınan Çalışkan, olaydan 2 gün sonra bu kez tutuklandı.

“DOKTORLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM”

Çalışkan hakkında Denizli 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Cuma günü yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Çalışkan, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Mahkemede sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada, son savunması istenen Çalışkan, “Doktorlardan özür diliyorum. Korktuğum için kapıyı kilitledim. Pişmanım. Tahliyemi istiyorum.” dedi.

8 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALDI

Savunmanın ardından mahkeme başkanı, sanık hakkında kasten yaralama, hakaret, hürriyetten yoksun bırakma ve konut dokunulmazlığına ihlalden toplam 8 yıl 3 ay hapis cezası verdi.