Denizli’de, taklit ve tağşiş yapan gıda firmaları belli oldu

Taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen firmalar listesinde Denizli’den 6 firma yer aldı. 8 ayrı içki, sucuk, zeytinyağı ve süt ürününe farklı madde eklendiği tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten veya ithal eden, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünler tespit etti.

Söz konusu firmalar kamuoyuyla paylaşıldı. Bakanlığın açıkladığı listede yer alan ülke genelindeki 371 firmaya ait 559 parti üründe taklit veya tağşiş tespit edildi.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Bakanlıktan paylaşılan açıklamada gıda güvenilirliği denetimlerinin titizlikle yürütüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verdi:

“5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında hazırlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten veya ithal eden, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.





2 MİLYON TL'YE KADAR İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

Bugün yapılan 27. kamuoyu duyurusu ile 371 firmaya ait 559 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Bu kapsamda, taklit ve tağşiş yapan gıda işletmecilerine gayri safi gelirlerine bağlı olarak 50 bin TL'den 2 milyon TL'ye kadar idari para cezası, hapis cezası, adli para cezası ve gıda sektörü faaliyetinden men cezası getirilmiştir.”

LİSTEDE YER ALAN FİRMALAR

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen firmalar listesinde Denizli’den 6 firma yer aldı.

Listede yer alan Selim Erdoğan Alkollü Alkolsüz İçecekler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait “Biricik Ice Shot” marka şarap bazlı içkide dışardan etil alkol ilavesi; Denpet Petrol Kimyevi Madde ve Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait “Zeytin Pınarı” marka natürel sızma zeytinyağında daha düşük kaliteli zeytinyağı, trans yağ asitleri ve tohum yağlarının tespiti ile yine aynı firmaya ait “Civan” marka natürel sızma zeytinyağında tohum yağlarının tespiti; Can Kılıç Gıda Hayvancılık Sağlık ve Tarım İmalat Ticaret Şirketine ait “Yakupağa Sucukları” markalı 2 ayrı üründe mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti; Nilüfer Taşçı Öznil Süt ve Süt Ürünlerine ait “Öznil” marka tereyağında süt yağı harici yağ tespiti; Hasan Deligöz Süt Ürünleri ve Zeytin Ticaretine ait “Den – Pey” marka taze peynirde nişasta tespiti ve Süleyman Topalak Süt Ürünlerine ait süzme yoğurtta ise süt yağı harici yağ tespiti yapıldı.