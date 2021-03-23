Depresyonla savaşan ve mutluluk veren yiyecekler

Yediğiniz ve içtiğiniz her şey ruh halinizi etkiler ve omega-3'ler, probiyotikler, meyve ve sebzeler açısından zengin besinler depresyonla savaşmanıza yardımcı olabilir.

Depresyon genellikle terapi veya ilaçla tedavi edilir, ancak yedikleriniz de zihinsel sağlığınız üzeinde rol oynayabilir. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, bazı araştırmalar belirli diyetlerin depresyonun şiddetini önleyebileceğini veya azaltabileceğini göstermektedir.

Doğru beslenme türü beyne depresyondan kaçınmak için ihtiyaç duyduğu şeyden daha fazlasını verebilir, hatta depresyon başladıktan sonra tedavi edebilir.

İşte uzmanlardan depresyona karşı yararlı ve zararlı yiyecekler.

BESLENME İLE DEPRESYON İLİŞKİSİ

Depresyonu etkileyen birçok farklı faktör vardır. Genetik veya travmatik bir yaşam olayı gibi bazıları kontrol edilemez ancak yemeyi seçtiğiniz yiyecekler de bir rol oynayabilir.

Çünkü yiyecekler beyindeki serotonin gibi ruh halini düzenlemeye yardımcı olan belirli kimyasalları etkileyebilir. Serotoninin tahmini yüzde 95'i gastrointestinal sisteminizde üretilir. Bu nedenle, yediklerinizin ruh halinizi etkileyebileceği mantıklıdır.

Örneğin, 2014 yılında yapılan bir inceleme, meyve, sebze, balık ve tam tahıllardan oluşan bir Akdeniz diyetini uygulayan kişilerin, tipik bir yüksek karbonhidratlı Batı diyetini izleyenlere kıyasla depresyon yaşama olasılığının yüzde 16 daha az olduğunu buldu.

Akdeniz diyetinin yeşil yapraklı sebzeler ve balık gibi iltihap önleyici gıdalar bakımından zengin olduğu için bu etkiyi göstermiş olabileceği düşünülmektedir.

Enflamasyonun (iltihaplanma) kalp hastalığı, Alzheimer ve karaciğer ve serviks gibi belirli kanserler dahil birçok hastalığa neden olduğu bilinmektedir. İltihaplanmanın depresyonu ne kadar güçlü etkilediği konusu hala belirsizdir. Ancak 2014 incelemesi gibi bazı araştırmalar, iltihabı diyetinizle uzak tutmanın depresyonu önlemeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

DEPRESYONU HAFİFLETMEYE YARDIMCI OLABİLECEK YİYECEKLER

Beyninizin duygularınızı düzenlemek için kullanılan kimyasalları üretmek için belirli besin maddelerine ihtiyacı vardır. Bu yararlı yiyecek ve besinlerden bazıları şunlardır:

Yağlı balıklar (somon, uskumru, hamsi, sardalya): Bu balıkların hepsi, iltihabı azaltarak depresyon semptomlarının şiddetini azalttığı gösterilen bir tür yağ olan omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir.

Hindi: Hindi yemek, vücudunuzun serotonin üretmek için kullandığı bir amino asit olan triptofan sağlar.

Kakao: Kakaoda ve en az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolatada bulunan flavanoller ve prosiyanidinler gibi bazı bileşikler vücuttaki iltihabı azaltabilir.

Probiyotik gıdalar: Probiyotiklerin nasıl çalıştığını ve tedavi edebilecekleri farklı rahatsızlıkları tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Ancak araştırmacıların bulduğu şey, yoğurt ve lahana turşusu gibi probiyotik içeren yiyeceklerin bağırsak bakterilerinizi dengelemeye yardımcı olan canlı bakteriler içerdiğidir. Depresyon için bu önemlidir çünkü bu bakteriler, serotonin ve gama-Aminobütirik asit gibi ruh halinizi düzenleyen kimyasallar üretir.

Meyveler ve sebzeler: Meyve ve sebze yemek, iltihapla savaşmanın en güçlü yollarından biridir. Çünkü bunlar, hücrelerinizi iltihabın neden olduğu hasardan korumaya yardımcı olan antioksidanlar içerirler. Antioksidan bakımından zengin yiyecekler arasında ceviz, meyveler, bitter çikolata, kahve, yeşil çay, nane ve kekik gibi otlar bulunur.

KAÇINILMASI GEREKEN YİYECEKLER

Fiziksel sağlığınız için kötü olan yiyeceklerin çoğu ruh sağlığınızı da etkileyebilir. Depresyonu önlemek ve kötü ruh haliyle savaşmak için kaçınılması gereken bazı yiyecekler şunlardır:

İşlenmiş gıdalar: İşlenmiş veya derin yağda kızartılmış yiyecekler genellikle trans yağ içerir ve iltihap oluşumuna neden olur. İltihaplanma, depresyonun ve bunama gibi diğer beyin hastalıklarının olası bir nedenidir.

İşlenmiş gıdalara örnek olarak işlenmiş etler, kurabiye gibi önceden paketlenmiş unlu mamuller, hazır erişteler ve beyaz ekmek sayılabilir.

Şeker: Çok fazla şekerli yiyecek ve içecek içeren bir beslenme tarzı, depresyon riskinin artmasına neden olur. Bunun nedeni şekerin iltihabı artırması ve kan şekerinizi kararsız hale getirmesidir. Kan şekeriniz çok düştüğünde, sinirlilik ve konsantre olamama gibi semptomlarınız olabilirken, yüksek kan şekeri yorgunluğa neden olabilir.

Depresyon tedavisi genellikle terapi veya ilaç tedavisi gerektirir, ancak ne yediğinizi izlemek de ruh halinizde önemli bir rol oynayabilir. Akdeniz diyeti tarzı beslenmek ve işlenmiş gıdalardan kaçınmak depresyonla savaşmanıza yardımcı olabilir.