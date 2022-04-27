Depresyonun dikkat edilmesi gereken 10 belirtisi

Birçok kişi depresyon hakkında konuşmayı sevmese de bu ruh sağlığı sorunu oldukça yaygındır ve erken teşhis çok büyük bir öneme sahiptir. İşte depresyonu gösterebilecek farklı ve ince belirtiler.

Depresyon özellikle büyük bir üzüntü, umutsuzluk duygusu, depresif ruh hali, motivasyon ve karar verme yetilerinin kaybı, haz alma duyusunda azalma, yeme ve uyku bozuklukları, hastalıklı düşünceler ve duygular ile karakterize bir hastalıktır. Tıp camiasında majör depresyon terimi genellikle bu hastalığı belirtmek için kullanılır.

Depresyon genellikle haftalar, aylar hatta yıllar sürebilen depresif dönemler olarak ortaya çıkar. Semptomların yoğunluğuna bağlı olarak depresyon hafif, orta veya majör (şiddetli) olarak sınıflandırılır. En şiddetli vakalarda, depresyon intihara yol açabilir.

Depresyon ruh halini, düşünceleri ve davranışları değil, aynı zamanda vücudu da etkiler. Depresyon vücutta sırt ağrısı, mide ağrısı, baş ağrısı ile kendini gösterebilir. Bu aynı zamanda, depresyondanda olan bir kişinin bağışıklık sistemi zayıfladığı için neden soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlara karşı daha savunmasız olabileceğini de açıklar.

Depresyon neden oluşur?

Depresyon, hala tam olarak anlaşılamayan birçok faktörün sonucu ortaya çıkar. Oluşumunu destekleyen çeşitli faktörler vardır. Hayattaki, bazen çocukluktan kalma durum ve olaylar, depresyonun başlamasına neden olabilir. Ebeveynlerle bozulan ilişkiler, cinsel travma ve zor deneyimler bu tip depresyon tetikleyicilerdir.

Yakın birinin ölümü de depresyonu tetikleyebilir. Yas, sevilen birinin kaybına verilen psikolojik bir tepkidir. Ancak bu acı verici, ancak normal olan tepki daha karmaşık hale gelerek depresyona neden olabilir.

İş kaybı, ayrılık, ailevi veya profesyonel çatışmalar da depresyona neden olan faktörler arasındadır. Ayrıca kronik bir hastalığın varlığı, engellilik, alkol, tütün bağımlılığı veya kaygıları yatıştırmak için tüketilen diğer maddelere, depresyon oluşumunu tetikleyen faktörlerdir.

Zor olaylara veya fiziksel sağlık sorunlarına maruz kalan bazı kişilerde depresyon gelişmez ve bazı kişilerde belirgin bir sebep olmadığı halde depresyon gelişir. Bu durum kısmen genetiktir. Bu nedenle, ebeveynlerden biri depresyona giren bir kişinin yaşamı boyunca depresyona girme riski 2 ila 4 kat daha fazladır. Depresyonla ilişkili bazı genetik mutasyonlar tespit edilmiştir.

Depresif bozukluklarda beynin işleyişi bozulur. Hormonların üretimlerinde ve düzenlemelerinde anormallikler meydana gelir. Sinir sisteminin tekrarlanan veya kronik strese karşı fizyolojik tepkileri de değişir.

Depresyon en yaygın ruhsal hastalıklardan biridir. Her yaşta ortaya çıkabilir ve yetişkinlerde daha sık görülür. Depresyon aynı zamanda çocukları ve ergenleri de etkiler. 12 ila 18 yaş arasındaki her 10 ergenden 1'inin depresyon yaşadığı tahmin edilmektedir.

Depresyonun gözden kaçırılmaması gereken 10 belirtisi

Birçok kişi depresyon hakkında konuşmaktan korkar. Bu durum sadece depresyonu şiddetlendirir ve aslında tehlikelidir, çünkü birçok insanın ihtiyaç duyduğu psikolojik ve tıbbi yardım almasını engeller.

Enfeksiyon gibi bir fiziksel sağlık sorununun aksine, depresyon için basit bir test yoktur, tanı bir dizi belirtiye dayanır. Uzmanlar bir dizi işaret ararlar; birisi 2 haftadan fazla süren ana belirtilerin 6'sına sahipse, depresyon teşhisi muhtemeldir. Herkes bu belirtileri farklı şekillerde gösterebilir. Depresyonun teşhisi kolay değildir ve bu yüzden duygularınıza ve sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

İşte depresyonun dikkat edilmesi gereken 10 belirtisi:

1. Libido eksikliği

Cinselliğe tam ve eksiksiz bir ilgi eksikliği depresyonun bir işareti olabilir. Libidoda bir düşüş psikoloji için de zor olabilir. Bu kısır bir döngüye dönüşebilir. Partnerinize olan libido eksikliği sizi suçlu hissettirebilir. Ayrıca kendinden nefret etme ve güvensizlik yaşayabilirsiniz.

2. Kilo alımı veya kilo kaybı

Depresyon, yiyeceklere tam bir ilgi eksikliğine yol açabilir, bu nedenle kişi farkında bile olmadan kilo vermeye başlayabilir. Ancak bunun tersi de yaşanılabilir. Duygusal boşluğu doldurmak için bazı kişiler yiyeceklere odaklanır ve kilo alır. Antidepresanlar da kilo kilo alımında rol oynayabilir.

3. Uyku problemleri

Tıpkı iştah gibi, enerji seviyeleriniz de dalgalanabilir. Birdenbire kendinizi yorgun ve bütün gün uyurken bulabilir veya uykuya dalmada zorluk yaşayabilirsiniz. Yaygın bir uyku yoksunluğu şekli, her gece gecenin ortasında uyanmaktır.

4. Rahatsızlık ve ağrı

Mide rahatsızlığı, sindirim sistemindeki sorunlar, zayıflamış bir bağışıklık sistemi ve vücut ağrıları depresyonun belirtileri ve işaretleridir. Depresif bir dönem sırasında ortaya çıkabilen artrit gibi şiddetli kronik sağlık sorunları da vardır.

5. Öfke ve sinirlilik

Sürekli depresyondaysanız, öfke ve sinirlilik duygularını daha sık yaşayabilirsiniz. Daha kısa sürede öfkeleniyorsanız veya küçük günlük sorunlarınız aniden gününüzü kelimenin tam anlamıyla mahvetme gücüne sahipse, depresyonda olabilirsiniz.

6. Alkolizm

Depresyonda olan kişilerin yaklaşık yarısı alkol sorunuyla mücadele ediyor. Yasadışı ve reçeteli ilaçların kullanımı da bazı insanların duygularından kaçmak için başvurdukları bir araçtır. Alkol ve uyuşturucu kullanımı karaciğer hasarına ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

7. Konsantre olma sorunları

Konsantre olamamak, genellikle daha kısa sürede yaptığınız bir şeyi yapmak için daha fazla zaman harcamak ve düşüncelerinizi tutarlı bir şekilde düzenlemekte zorlanmak da depresyona eşlik eden faktörlerdir. Sürekli olarak enerjinizin tükendiğini, psikolojik yorgunluk çektiğinizi veya zihninizin karışık düşünüyorsanız, yardım aramanın zamanı gelmiş olabilir.

8. İşle ilgili sorunlar

Depresyon, çalışma yeteneğinizi ciddi şekilde bozabilir. Sabahları yataktan kalkamamaktan dolayı yüksek devamsızlık yaşayabilirsiniz. Haftada 1 veya 2 günü kaçırmak veya geç gelip erken ayrılmak da depresyonun yaygın belirtileridir. İşe gitmek, ancak hiçbir şey yapmamak da bir depresyon işaretidir.

9. Suçluluk duygusu

Şiddetlenmiş bir suçluluk, çaresizlik duygusu yaşayan veya değerlerini sorgulayan insanlar da depresyonda olabilir.

10. Geçmeyen stres ve anksiyete

Son olarak, sürekli stresli, huzursuz veya endişeli hissediyorsanız, depresyon yaşamanız muhtemeldir.