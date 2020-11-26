Özellikle eczanelerde görebileceğiniz cilt sağlığını destekleyici formüllere sahip ürünler dermokozmetik olarak tanımlanabilir.

Dermokozmetik Ürünler ve Ayrıcalıkları

Özellikle eczanelerde görebileceğiniz cilt sağlığını destekleyici formüllere sahip ürünler dermokozmetik olarak tanımlanabilir. Bu isimle tanımlanmasının nedeni dermatolojiden faydalanarak bazı teknikleri kullanmasıdır.

Neden Dermokozmetik Ürünler Kullanılmalı?

Dermokozmetik ürünleri doktorunuzun verdiği ilaçlara destek amacıyla yönlendirme ile de alabilirsiniz. Tedaviye yardımcı ürün grupları doğru ürün kullanımı halinde sizin iyileşme sürecinize yönelik artı sağlayacaktır.

Hassas yapıda cildi olanların bu durumu azaltıcı çözümlere odaklanma çabası dermokozmetik ürünler yönelimini ve faydasını açıklayan bir detaydır.

yönelimini ve faydasını açıklayan bir detaydır. Ürünlerin bir sorunu çözerken güçlü içerik ve formüllerden yararlanması, cilt problemi çözümüne yönelik sonuçların belirgin farkı hissettirmesi güven verici detaylardır.

Dermokozmetik markaları güven veren bilimsel süreçlerden geçerek satışa sunulur. Bu süreçler müşterilerle açık şekilde paylaşılmaktadır. Ayrıca üretim esnasında biyolog, dermatolog, hekim gibi alanında uzman kişiler de bulunmaktadır.

Kozmetik ürün mevzuatına uymak durumunda olan dermokozmetik ürünler üst düzey bir kullanım sağlar. İçerik temizliği anlamında denetim süreçleri oldukça yoğundur.

Vücudunda yara, ameliyat izi gibi hassasiyeti yoğun kısımlar olanlar için destekleyici dermokozmetik ürünleri kullanabilirsiniz. Yatıştırıcı özellikleri bu bölümlerin çevresi ve yara izlerinin üzerlerinde güvenle kullanılabilir.

Dermokozmetik Ürün Kategorileri

Sağlığına ekstra önem verenler için ilaçlara özgü araştırma ve geliştirme süreçlerinden geçen dermokozmetik ürünler farklı birçok kategoride görülebilir. Cilt, saç, vücut bakımı ve makyaj ürünleri bu kapsamda değerlendirilebilir.

Cilt bakımı için dermokozmetik ürünler ciltte görülen problemlere odaklanarak çeşitlenir. Leke gidericiler, göz çevresi bakım, yaşlanma karşıtı sıkılaştırıcı, serumlar, cilt temizleyicileri, nemlendirici ve akne karşıtı ürünler gibi genel hatlarla sıralama mümkündür.

Vücut bakım ürünlerinde losyonlar, duş jelleri, çatlak kremleri, selülit giderici kremler ve tüy azaltıcılar sıralanabilir.

Dermokozmetik saç bakım ürünleri, saç boyaları, bakım yağları, maskeler, şampuanlar vs. şeklindedir.

Makyaj ürünleri, rimel, far, ruj, kaş kalemi maskara, aydınlatıcı ürünler olarak sağlıklı cildi destekler şekilde kullanılabilir.

Dermokozmetik kategorilerine diş bakımı ürünleri, günlük deodorant ve koltuk altı bakım ürünlerini de ekleyebilirsiniz.

Dermokozmetik Markalar

Onlarca dermokozmetik markası olmakla beraber en çok bilinenlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: La RochePosay, Bioderma, Skinceuticals, Darphin, İnstitut Esthederm, Caudalie vs. şeklinde liste uzayabilir. Avene, Lierac, Dr Murad, geniş çapta satış ağı olan diğer markalardır.

Dermokozmetik Marka Seçimi Nasıl Yapılır?

Dermokozmetik marka seçimi yaparken öncelikle markayı kendi sitesi üzerinden inceleyebilirsiniz. Farklı bir bakım sağladığını iddia eden bu markaların ne sunduklarını daha çok ayrıntıyla görmek satın alacak kişilerin hakkıdır. Web adresleri veya genel internet araması yaparak markalar hakkında öne çıkan özellikleri bulabilirsiniz. Bazı markalar özellikle belirli bir soruna da odaklanabilir. Ürün genelinde odak noktası güneş bakımı olanlar da vardır, hassas cildi yatıştırmak için termal su kullanan dermokozmetik ürünleri de bulabilirsiniz. Bazı ürünler gençleşmeye odaklanırken sembolik bir içeriğe odaklanabilir.

Dermokozmetik markaların odaklandığı cilt sorunları veya ürün grupları sizi sadece etkilemek için değildir. Patenti alınan bir formül markanın birçok ürününde yer alarak faydasını yoğunlaştırılmış şekilde gösterir. Dileyenler içeriklerdeki ayırt edici maddelerin araştırılmasına da odaklanabilir.

Kendi cilt problemlerinizi iyi belirlemeli ve bu doğrultuda ürün seçmelisiniz. Dermokozmetik ürünler doğrudan tedavi yapıcı ilaç değildir, tedavinize destek ürünlerdir.

Dermokozmetik Ürünler Nasıl Kullanılmalı?

Her ürün için genel bir kullanım kuralı olmadığını önemle belirtmek gerekiyor. Fakat şu detaylara önem verirseniz üründen alacağınız verim artacaktır:

Nemlendiricileri kullanmadan önce cildinizin temiz olmasına önem verin. Cilt yapınız temiz değilse, gözeneklerden içeri giren faydalı aktif bileşen sayısı azalır. Açık gözeneklerde etki kapasitesi artar, cilt kendini daha hızlı ve kalıcı şekilde toparlayacaktır.

Güneş kremleri, koruyucu madde hemen aktif olmadığı için en az 15 dakika önceden sürülmelidir.

Kırışıklık karıştı serumlar temiz cilde sürülmeli, nemlendiriciden önce uygulanmalıdır. Etkiyi kalıcılık açısından artırmak için serumun ardından nemlendirici uygulayabilirsiniz.

temiz cilde sürülmeli, nemlendiriciden önce uygulanmalıdır. Etkiyi kalıcılık açısından artırmak için serumun ardından nemlendirici uygulayabilirsiniz. Makyaj ürünleri temiz dudak, cilt yüzeyine uygulanmalıdır. Üst üste makyaj malzemesi kullanımı cildinizi ciddi oranda yıpratır. Gece saatlerinde makyajla uyumamaya dikkat ediniz.

Bir bölgeye odaklanan ürünler için o bölgede hafif masaj yaparak kullanım sağlarsanız etkisini artırmış olursunuz. Kolayca kırışan göz çevresi buna örnek verilebilir. Göz etrafındaki çizgileri kapatmak için üretilen serumlar parmak uçlarıyla hafif darbeler yaparak kullanılmalıdır.

Banyo sonraları kullanılan tüm kremler, nemlendiriciler, losyonlar vs. daha yoğun etki yapar.

Saç yapınızı iyi tanımalı ve buna göre ürün seçmelisiniz.

Cilt türünüzü bilerek ürün kullanmadığınızda var olan sorunların artışı olasıdır. Kuru ciltler, normal, yağlı- karma ciltlerin beklentileri birbirinden farklı olacaktır.

Dermokozmetik ürün kullanımı esnasında bazı hallerde önce doktorunuza başvuru yapmanız gerekebilir.

esnasında bazı hallerde önce doktorunuza başvuru yapmanız gerekebilir. Tüm dermokozmetik ürünleri kullanım talimatlarına göre kendi önerilerine uyarak kullanmalı ve saklamalısınız. Tarihi geçmiş ürünleri kullanmamak gerekir. Ayrıca kullanım sıklığı da abartılmadan olmalıdır.

Dermokozmetik Ürünler Nereden Satın Alınır?

Genel olarak bakıldığı zaman dermokozmetik ürünler, eczanelerde satılıyor. Pek çok dermokozmetik ürün aynı zamanda doktorlar tarafından da reçete edildiği için ilk satış kanalı olarak eczaneler görünüyor. Bunun yanı sıra elbette ki onla online sistemlerden, dermokozmetik ürünler satın alınabiliniz. Bu tür online sitelerde en gelişmiş kampanya ve ödeme seçenekleri de bulabiliriz.

Nar Ecza adresi üzerinden dermokozmetik ürün alımı yapabilirsiniz. Aradığınız yüzlerce ürün türünü kolayca temin edebilirsiniz. Dermokozmetik ürünlerin yanı sıra saç bakım ürünleri, gıda takviyesi gibi ürünleri de yine aynı şekilde bu siteden bulabilirsiniz.