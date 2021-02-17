Detoks çayları gerçekten işe yarıyor mu

Toksin maddeleri vücuttan atmak için ve çoğu zaman kısıtlayıcı diyetlerle birlikte kullanılan detoks çaylarının etkilerini ve olası yan etkilerini derledik.

Vücut, toksinleri ve zararlı bileşikleri ortadan kaldıran doğal bir detoks sistemine sahiptir ve bu sistemde detoks çaylarının vücuttan toksinleri temizlediğine dair herhangi bir bilimsel kanıt yoktur.

Kilo vermeye gelince, yüksek oranda işlenmiş ve şekerli gıdalardan vazgeçmek daha iyi bir fikirdir; ancak katı yiyecekleri ortadan kaldırmak, kişiyi temel yağ asitlerini ve diğer besinleri almaktan mahrum eder. Detoks çayları, idrar yoluyla su ve elektrolit kaybına neden olan diüretikler içerir. Bu nedenle, su kaybı nedeniyle vücut geçici olarak kilo verir ve bu kilolar normal bir diyete devam ettikten sonra geri döner.

Detoks çayları, potansiyel olarak toksik veya alerji tetikleyici maddelerle birlikte normal çay bileşenleri içerir.

DETOKS NEDİR?

Detoksifikasyon veya detoks, vücuttaki toksinleri atma işlemidir. Vücudunuzu detoks etmenin birçok yolu vardır. Vücudu detoks yapmak veya temizlemek, aşağıdakiler dahil tartışmalı faydalara sahiptir:

- Geliştirilmiş enerji

- Kilo kaybı

- Baş ağrıları ve yorgunlukta azalma

- Geliştirilmiş bağışıklık

Toksinler, vücudumuz için tehlikeli olabilecek zararlı kimyasallar veya zehirlerdir. Toksinler çeşitli gıdalardan, sudan, yiyecek yetiştirmek veya hazırlamak için kullanılan kimyasallardan ve soluduğumuz havadan gelebilir.

Toksinler vücuda girdiğinde, vücudun detoksifikasyon sistemi bu toksinleri karaciğer ve böbrekler gibi organlar aracılığıyla işler ve onları ter, idrar ve dışkı şeklinde yok eder.

Detoks diyeti teorilerini kanıtlayacak bilimsel bir kanıt yoktur, ancak detoksun etkinliğinin olumlu olduğu düşüncesinde olanlar, bu toksinlerin atıkların giderilmesi sırasında vücudumuzu her zaman düzgün bir şekilde terk etmediğini iddia ederek yorgunluk, baş ağrısı, mide bulantısı ve kas ağrılarılarına neden olduğunu savunuyor.

DETOKS NASIL ÇALIŞIR?

Detoks, vücuttaki toksinleri atmak için katı yiyecekleri veya belirli gıda gruplarını ortadan kaldırarak çalışır. Bu şekilde sindirim sistemi bir mola vererek ileride besinleri iyileştirmesine ve daha iyi emmesine izin verir. Katı yiyeceklerin yerini kilo vermeye yardımcı olmak veya toksinleri ortadan kaldırmak için limon suyu, akçaağaç şurubu, kırmızı biber, yeşil çay veya taze sıkılmış meyve ve sebze suları gibi içecekler alır.

Detoks çaylarının dehidrasyon, beslenme bozukluğu, mineral dengesizlikleri, ishal, karın ağrısı, çeşitli kramplar, şişkinlik, gaz, mide bulantısı ve metabolizma yavaşlaması gibi yan etkileri olabilir.

Bu yan etkilerin haricinde vücut elektrolit dengesinin bozulmasına neden olarak huzursuzluk, kulakta çınlama, hızlı kalp atış hızı ve solunum hızı ve uyku bozukluklarına neden olabilir.

Detoks çayları ve herhangi bir detoks programı, bir diyetisyen tarafından tamamen kişiye özgü olarak hazırlanmalıdır. Aksi taktirde özellikle kilo vermek için yapılan detokslarda çok büyük bir yıkıma uğrayabilir ve kilo vermediğiniz gibi sağlığınızdan da olabilirsiniz.

Vücudun doğal detoks yeteneğini artırmak için farklı yöntemler de vardır.

Vücudun doğal detoksifikasyon yeteneğini artırmanın en uygun yolları şunlardır:

- Düzenli bağırsak hareketlerini desteklemek için her gün en az 25-35 gram lif tüketin.

- Her gün yeterli sıvı tüketin.

- Rutin diyetinizde en az 5 porsiyon meyve ve sebze bulundurun.

- Toksinleri terle ve idrarla atmak için düzenli egzersiz yapın.