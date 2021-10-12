Detoksların kralı: Kereviz sapını atmamanız için 10 sebep

Kendisi kadar sapları ve yaprakları da faydalı olan kereviz, özellikle detoks içeceklerinin süper gıdası olarak başı çekiyor. Peki kereviz sapı nasıl kullanılır, faydaları nelerdir?

Sebzelerin gövdeleri kadar yararlı ve kullanışlı olabilen saplarını ve yapraklarını ziyan etmeyi sevmeyenlerdenseniz, haberimiz tam size göre.

Tam da mevsimi gelmişken, tepeden tırnağa kullanabileceğiniz sebzelerden kerevizden bahsetmeden geçmeyelim.

Maydanozgiller familyasının en önemli sebzelerinden biri olan kerevizin ne kadar faydalı olduğunu biliyoruz, peki ya sapı ve yapraklarının da en az kendisi kadar faydalı olduğundan haberiniz var mıydı?

İster çay, ister yemeklere baharat, isterseniz detoks suyu olarak kullanabileceğiniz kereviz sapları, buzlukta dondurularak da saklanabilir.

İşte kereviz sapını çöpe atmamanız için 10 neden sıraladık...

KEREVİZ SAPI FAYDALARI

Vücudunuzda enfeksiyona neden olan zararlı bakterilerden ve toksinlerden arınmak istiyorsanız kereviz sapı ve yapraklarını yemeklerinize ekleyin. Kereviz sapı ve yaprakları, idrar söktürücü özellikleriyle böbrek sağlığını destekler. Kereviz sapı ya da yapraklarını düzenli tüketerek siz de daha çok idrara çıkabilir, böbrek sağlığınızı koruyabilir, kanın temizlenmesine katkıda bulunabilirsiniz. Kereviz sapı ve yaprakları, sindirim sistemi için son derece önemli olan lifli yapıya sahip olması nedeniyle bağırsak dostudur. Kereviz sapı ve yaprakları göz sağlığında önemli olan A vitamini bakımından oldukça zengindir. Bu sayede tüketen kişinin göz sağlığını korumada etkilidir. Kereviz sapı ve yapraklarından yararlanarak siz de beyin hücrelerinin yenilenmesini sağlayabilir, beyinde oluşabilecek iltihaplanmaları önleyebilir, bu sayede hafızanızı tedavisi olmayan Alzheimer hastalığından koruyabilirsiniz.

KEREVİZ SAPI SUYU TARİFİ

Kereviz sapı suyu tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

Yaklaşık 2-3 adet kerevizin sapı

1 tutam maydanoz

1 adet limonun suyu

3 su bardağı kadar içme suyu

Tüm malzemeleri blendera alın ve çekin. Elde ettiğiniz sulu karışımın içindeki parçacıkları temiz bir tülbentten geçirerek ayırın ve ardından için.

Kereviz suyunun faydaları ise şöyle sıralanıyor;