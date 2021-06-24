Diagnovir test nedir, nasıl çalışır? Yerli Diagnovir test ne kadar güvenilir?

Diagnovir test nedir, nasıl çalışır? Yerli Diagnovir test ne kadar güvenilir?

Covid-19'u 10 saniye içerisinde tespit ettiği belirtilen yerli koronavirüs testi Diagnovir, kullanıma sunuldu. Peki bir anda dünya gündemine oturan Diagnovir nedir, nasıl çalışır, ne kadar güvenilir?

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türk araştırmacılar, yerli aşı çalışmaları başta olmak üzere yaptıkları çalışmalarla dikkati çekiyor.

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde yeni bir koronavirüs testi yapabilen bir sistem geliştirildi.

10 saniyede koronavirüs testi yapabilen ve tüm güvenilirlik testlerinden başarıyla geçen nanoteknoloji temelli Diagnovir adlı bu sistem, kullanıma sunuldu.

Dünyada da yankılanan bu test hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Diagnovir test nedir, nasıl yapılır, güvenirlik oranı kaç? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Peki Diagnovir test nedir, nasıl yapılır? Yerli Diagnovir test ne kadar güvenilir? İşte Diagnovir testi hakkında merak edilenler...

DİAGNOVİR TESTİ NEDİR?

Diagnovir testi, Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde (UNAM) Türk araştırmacılar tarafından geliştirilen nanoteknoloji temelli yerli Covid-19 testidir.

YERLİ TEST DİAGNOVİR NE KADAR GÜVENİLİR?

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar tarafından yapılan açıklamaya göre Diagnovir testi, Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yüzde 99 oranda güvenilirlikle yapabiliyor. teşhis koymaya imkan sağlıyor.

Verilen bilgilerden, Diagnovir adı verilen sistemin güvenilirlik testlerinin tamamlandığı ve PCR testinin yerini alabileceği öğrenildi.

DİAGNOVİR NASIL ÇALIŞIYOR?

Bülent Ortaç, hızlı test kitinin çalışma prensibine ilişkin şunları kaydetti:

"Temel bilimlerden uygulama bilimlerine kadar çeşitli dallardan uzmanlarla çalışılarak geliştirdiğimiz sistem, ağızdan alınan bir sürüntü hızlı test kitine yerleştiriliyor. Virüs pozitif olması halinde virüs proteinleri bu kite bağlanarak optik sinyal veriyor. Bu hızlı sinyal sonucunda yapılan algoritmalar, farklı varyantlara da cevap verebiliyor. Bu algoritmalar negatif ya da pozitif olarak cevap veriyor. Hastadan alınan numune örneğinin pozitif olması halinde 5-10 saniye içinde, negatif durumda ise kontrollerin yapılarak 20-30 saniye içinde sonuç çıkıyor. PCR testi, hata payı yüksek ve hastalık başladıktan 2-3 gün sonra sonuç veren bir yöntemken bizim sistemimiz saniyeler içinde ve hastalığın erken evresinde sonuç veriyor, doğruluk payı ise yüzde 99'lık oranla çok çok yüksek. Hastalar üzerinde yaptığımız testlerde, PCR testlerinin çok öncesinde sonuç aldık."





DİAGNOVİOR TEST NE ZAMAN KULLANILIR?

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından kurulan iş birliğiyle UNAM'da geliştirilen sistemin kullanıma başlaması dolayısıyla AA muhabirine açıklama yaptı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de görülmeye başlamasının hemen ardından hızlı sonuç veren bir test sisteminin geliştirilmesi için başlanan projenin tamamlandığını ve PCR'ın yerini alabilecek çok da hızlı, saniyeler içinde sonuç verebilen yöntemin başarıyla hayata geçirildiğini ifade eden Atalar, şu bilgileri verdi:

"Şu anda seri üretim sürecine geçildi. Dünyanın her tarafından sisteme talep var ve kullanmak istediklerini belirtiyorlar. Özellikle Kovid-19 riski büyük olan havaalanı gibi yerlerde, sonucu hemen alınabildiği için havaalanları istiyor, üretimin durması büyük maliyetlere neden olabileceği için büyük fabrikalar istiyor. Örneğin, Alman Futbol Ligi istedi. Dünyada eşi olmayan bir sistem olduğuna inanıyoruz."

Bilkent Üniversitesinin mezuniyet törenlerinden hemen önce öğrencilere ve ailelerine "Diagnovir" adlı sistemle hızlı Kovid-19 testleri yaptıklarını bildiren Atalar, "Üniversitemizin mezuniyet töreni 4 bin kişilik açık bir alanda yapılıyor. 8 ayrı seansta gerçekleştirilen her törene ailelerle birlikte yaklaşık 1200 kişi katılıyor. Tören alanında bulaş açısından sosyal mesafenin yeterli olmasına rağmen bu yıl ilk kez bu sistemi kullandık." dedi.

