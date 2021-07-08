Didim'de annesi ve yeğenini kaybeden hemşire, görevine devam etti

Didim'de annesi ve yeğenini kaybeden hemşire, görevine devam etti

Didim'de annesi ve yeğenini bir hafta arayla kaybeden hemşire Yaren Alaçam, izin almadan görevine devam etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Alaçam'ı sosyal medya hesabında paylaştı.

Didim Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Yeter Alaçam, bir hafta arayla annesi ve yeğenini kaybetti.

Alaçam izin dahi almadan görevine devam etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Salgını en iyi bilen, sağlıkçılar" açıklaması yaptı.

''SALGINI EN İYİ BİLEN, SAĞLIKÇILAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hemşire Yeter Alaçam için Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Didim'deki Devlet Hastanemizin Covid- 19 servisi ve aşılama biriminde çalışan Hemşire Yeter Alaçam, annesiyle yeğenini bir hafta arayla kaybetmesine rağmen, izin almadan, kısa süre sonra görevine devam etti. Salgını en iyi bilen, sağlıkçılar. Aşı olmanın, aşı yapmanın önemini de!" ifadelerini kaydetti.