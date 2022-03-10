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    Diğer adı mucize olan kuşkonmazın 5 önemli faydası

    Vücut için oldukça faydalı olan kuşkonmazı tüketmeniz için 5 önemli nedeni yazdık. Bu nedenlerin hepsi bir araya gelince, sağlığa olan etkileri iki katına çıkıyor ve vücut kendisini yenileyebiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 15:49
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 16:10
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    Diğer adı mucize olan kuşkonmazın 5 önemli faydası

    Mutfakların, sofraların salataların hatta yemeklerin misafiri olan kuşkonmaz, sağlık için bulunmaz bir nimet...

    Dünyanın birçok yerinde farklı şekilde kullanımları olan kuşkonmaz, mutlaka ama mutlaka sofralarınızda yer almalı.

    Kendisi küçük ama işlevi büyük olan kuşkonmaz; içerisinde yer alan vitaminler sayesinde kişiye oldukça büyük katkılar sağlıyor.

    Çalılık ve dikenlerin arasında yetişen ve toplaması zahmetli olan kuşkonmaz, faydaları sayesinde bu zahmete değdiğini ortaya koyuyor.

    10-15 cm kadar uzayabilen, nisan ve mayıs aylarında toplanan kuşkonmaz, aynı zamanda yaz aylarının habercisi konumunda.

    Mayıs ve nisan aylarında toplanan kuşkonmaz, kışın yorulan ve hastalıklarla mücadele eden vücuda adeta ilaç etkisi yapıyor.

    Mis gibi güneşin atlında kurulan yaz sofralarının başında, rengarenk tabakların içerisinde yer alan kuşkonmazı tüketmeniz için en önemli olan 5 nedeni sıraladık.

    A, C, K ve B vitamini, potasyum, demir, folik asit ve lif açısından zengin olan kuşkonmaz için yazdığımız bu 5 neden, tüm yaz tüketmeniz için size destek verici bir güç olacak.

    Dilerseniz salataların içerisinde dilerseniz yemeklerde kullanabileceğiniz kuşkonmazı, çocuklarınıza kesinlikle yedirmeye çalışın.

    Peki, Kuşkonmazın faydaları nelerdir, kuşkonmaz neye iyi gelir? İşte kuşkonmaz mucizesi...

    KUŞKONMAZIN 5 MUCİZESİ

    İçerisinde barındırdığı zengin vitamin ve mineraller sayesinde, 'bitkisel bir antibiyotik' olarak adlandırılan kuşkonmaz; kolon kanserinde koruyucu bir etkiye sahip.

    Kansere karşı koruyan kuşkonmaz, folik asit sayesinde ise vücudu baştan aşağı yeniliyor. İyi bir lif kaynağı olduğu için de bağırsakları koruyup, kolon kanserine karşı da etkili bir rol oynuyor.

    Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar mutlaka tüketmeli. Çünkü uzmanlara göre; kuşkonmazda bulunan B9 vitaminini folik asit miktarını artırmaya yardımcı oluyor. Annelik için çaba harcayan kadınlar, bolca kuşkonmaz yesin.

    Diğer adı mucize olan kuşkonmazın 5 önemli faydası #1

    Kan akışını ve kandaki hücreleri yeniliyor. Aynı zamanda da kansızlığa iyi geldiği biliniyor. Kanı temizleyen kuşkonmaz, vücudun daha dinç ve sağlıklı kalmasına katkı veriyor.

    Göz sağlığını olumlu etkileyen kuşkonmaz, ileride oluşabilecek sorunların önüne geçiyor. Daha rahat görmenizi sağlayan kuşkonmaz, katarak hastalığının yaşanmasını önler.

    Diğer adı mucize olan kuşkonmazın 5 önemli faydası #2

    Sinir sistemindeki hücreleri yatıştırarak ruhsal hastalıkların önüne geçer. Depresyonu önler ve bu sayede stresten uzak durmanızı sağlar.


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