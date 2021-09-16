Dik duruşun vücudunuza sağladığı 10 fayda

Duruşunuza bağlı olarak gelişebilecek ağrılar gününüzü zehir etmesin! Hemen şimdi dik oturma pozisyonuna geçmenizi sağlayacak, doğru duruşun olumlu etkilerini sizler için sıraladık…

Muhtemelen evden çalışmaya ve bununla birlikte gelebilecek rahatsız edici boyun ve sırt ağrısına yabancı değilsiniz. Bu ağrıların suçlusu mu? Kötü duruş. Bu çok tanıdık geliyorsa, yalnız değilsiniz: 2021 yılında yapılan bir araştırma, bel ağrısı şikayetlerinin Kasım 2020'de Kasım 2019'a kıyasla yüzde 84 arttığını buldu. Pandeminin bu artış üzerindeki etkisi oldukça büyük gibi görünüyor. Hareketsizliğe bağlı olarak kasların güçsüzleşmesi duruşumuzun bozulmasının nedenlerinden biri.

Neyse ki, iyi bir duruş teknikleri uygulamak, omurganızı yaslamak ve başınızı dik tutmak, bu rahatsızlığın bir kısmından kaçınmanıza yardımcı olabilir. Omurga ağrısından kaçınmanın ötesinde iyi bir duruşun pek çok faydası vardır. İşte, dik oturmanın size sağlayacağı faydalar;

1. KASLARINIZIN İYİ ÇALIŞMASINA YARDIMCI OLUR

İyi bir duruş kaslarınızı başarıya hazırlar. Kaslarınız her iki uçta kemiklere sabitlenmiştir, bu nedenle düzgün çalışma yetenekleri, ilk etapta bu kemiklerin doğru konumda olmasına bağlıdır. Kemikleriniz hizada olmadığında; örneğin, başınız omurganızın geri kalanıyla aynı hizada olmak yerine dizüstü bilgisayarınıza bakmak için öne doğru eğildiğinde, aynı şekilde kaslarınızı da yerinden çıkarırlar. Sonuç? Aşırı uzamış veya rahatsız edici şekilde kısaltılmış kaslar, bu durum sırt veya boyun ağrısına yol açabilir.

Ancak kemikleriniz aynı hizada olduğunda kaslarınız olması gerektiği gibi hareket edebilir. Bu, gününüzü normalde olduğundan daha kolay ve rahat bir şekilde geçirmenize ve kas gücü, hareketlilik ve daha fazlasını oluşturmak için temel oluşturmanıza olanak tanır.

2. KRONİK AĞRILARI ÖNLER

Boyun ve sırt ağrısı bugünlerde sürekli yoldaşsa, bunun nedeni saatlerce masanızda oturmanız olabilir. Bunun nedeni, kamburlaştığınız zaman kaslarınızın anormal pozisyonlara çekilmiş olmasıdır. Öne doğru eğildiğinizde arka grup kasları uzar ve zamanla aşağıya çekilmenizi sağlar. Vücudunuzun ön tarafındaki kaslar ise, göğüs ve kalça fleksörleriniz gibi, oturma pozisyonunda donmuş halde kalmaktan doğal olmayan şekilde kısalır ve gerginleşir.

Omurga ağrılarıyla savaşmanın en iyi yolu dik oturmaktan geçiyor. Bu şekilde kaslarınız, omurganızı ve başınızı tahriş etmeden desteklemek için optimum pozisyonda olur.

3. DOLAŞIMI İYİLEŞTİRİR

İyi bir dolaşıma sahip olmak, vücudunuzun düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu oksijeni ve diğer besinleri almasını sağlamak için önemlidir. Kan akışınızı optimize etmenin bir yolu da dik oturmaktır. İyi duruş, tüm doku ve organlarınıza kolay dolaşım sağlayarak besinlerin verimli bir şekilde iletilmesini sağlar. Kötü ise duruş dolaşımı tehlikeye atıyor.

Vücudunuzu bir hortum gibi düşünün: Bir noktada bükülme olursa su durur. Ancak bu bükülme bir kez serbest bırakıldığında, tekrar akabilir.

4. AKCİĞER KAPASİTESİNİ ARTIRIR

O hortum benzetmesini tekrar hayal edin ama bu sefer ciğerlerinize uygulayın. Eğilirken ciğerlerinizin her zaman tam olarak şişecek alanı olmayabilir. Ama dik oturduğunuzda, o doğal alana zaten sahip olduğu için tüm kapasitesini doldurabilir.

Ve iyi duruş sadece rahat nefes almanıza izin vermez. Ayrıca, rahatlamaya yardımcı olabilen derin nefes alma gibi nefes egzersizleri yapmanız için zemin hazırlar.

5. ENERJİ SEVİYELERİNİ DESTEKLER

Daha iyi dolaşım ve artan akciğer kapasitesinin vücudunuzun en iyi şekilde çalışması için ihtiyaç duyduğu oksijeni aldığı anlamına gelir. İyi beslenmiş bir vücut, gün boyunca iyi enerji seviyelerini destekler. İyi duruş daha iyi oksijenlenmeye izin verirken, zayıf duruş nefes almayı tehlikeye atıyor. Kambur bir pozisyon, kelimenin tam anlamıyla soluyabileceğiniz oksijen miktarını azaltır ve bu da yorgunluğa neden olabilir. Tercüme şudur: Duruşunuzu canlandırmak aynı şekilde enerjinizi de artırabilir.

6. BEYİN SAĞLIĞINI ARTIRIR

Dolaşımın faydaları burada bitmiyor, kan akışının ve onunla birlikte gelen besinlerin de beyniniz için harikadır. Açıkça düşünmenize, ruh halinizi yükseltmenize ve genel beyin sağlığını desteklemenize yardımcı olabilir. İyi bir duruşa sahip olmak da genellikle düzenli egzersizin bir yan ürünüdür, bu da kaslarınızı güçlendirir; böylece iyi duruşu destekleyebilir ve benzer şekilde dolaşıma fayda sağlar.

7. ORGAN FONKSİYONLARINI DESTEKLER

Beyninizin tüm organlarınızla sinir sisteminiz aracılığıyla iletişim kurduğunu biliyor muydunuz? Sinirleriniz beyninizden omurganızdan aşağıya ve organlarınıza doğru ilerler, bu nedenle bu spinal yol aynı hizada olduğunda yardımcı olur. Organlarınız, nörolojik olarak konuşursak, beyninizle iyi bir iletişim içinde oldukları sürece çalışırlar. İyi duruş, güçlü ve dengeli bir iletişime izin verir, böylece daha iyi organ işlevine yol açar. Kötü duruş bu yeteneği tehlikeye atar.

8. OMURİLİK AĞRILARINI ÖNLER

Skolyoz ve kifoz gibi bazı koşulların omurganın düzensiz eğriliğine neden olduğunu söylüyor. Bazen bu koşullar hafiftir ve tedavi gerektirmez. Durum buysa, iyi bir duruş uygulamanın omurganızın etrafındaki kasları güçlü ve esnek tutmaya yardımcı olarak bu durumların gelecekte ağrılı hale gelme riskini azaltabilirsiniz.

9. SAKATLANMALARIN OLUŞUMUNU ENGELLER

Sırt ağrısı, ekranın üzerine eğilerek yaşayabileceğiniz tek rahatsızlık değildir. Kötü duruşun karpal tünel, kübital tünel sendromu, dirsek tendiniti ve omuz sıkışması gibi iş istasyonuyla ilgili yaralanmalara da katkıda bulunabilir. Neyse ki, duruşunuzu düzeltmek de bu konuya yardımcı olabilir. Doğru duruş bilek, dirsek ve omuz üzerinde daha az stres yaratır ve bu nedenle bu bölgelerde incinme veya ağrı çekme olasılığınız daha düşüktür.

10. AŞINMAYI AZALTIR

Aktiviteye bağlı olarak, kötü duruşun eklemlerinize gereksiz kuvvet uygulayabilir. Örneğin, sürekli olarak klavyenizin üzerine eğilirseniz bileklerinizin ağrımaya başlar. Öte yandan, iyi bir duruş eklemlerinizi hizada tutabilir ve bu aşırı basınç riskini en aza indirebilir.

Aslında vücudunuzda meydana gelen birçok aşınma durumu kötü duruşunuzun bir sonucudur ve bunu engellemenin tek yol doğru duruşta kalmaktır.