Dikkat edilmesi gereken 4 idrar yolu enfeksiyonu belirtisi

Fark edilmesi çok zor olan ve belirtileri çoğu zaman başka hastalıklarla karıştırılan idrar yolu enfeksiyonlarını zamanında teşhis etmek, tedavisi için oldukça büyük öneme sahip.

İstatistiklere göre kadınların yüzde 60'a kadarı yaşamları boyunca en az bir kez idrar yolu enfeksiyonu geçirir. Enfeksiyon, bakteriler idrar yolu (genellikle mesane) boyunca bir yerde kontrolden çıktığında ortaya çıkar.

İdrar yolu enfeksiyonu belirtilerini fark edebilemek kolay değildir ve belirtiler genellikle farklı bir hastalıkla ilişkilendirilir. Sürekli idrara çıkma dürtüsü kesinlikle çok fazla sıvı içmenin sonucudur, ta ki gerçek bir kabusa dönüşene kadar. Bu nedenle en yaygın belirtileri görmezden gelmemek gerekir.

İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri, enfeksiyonun bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Enfeksiyonların çoğu üretra ve mesane gibi alt yolları etkiler ve hafif bir enfeksiyonun kendi kendine geçmesi mümkün olsa da, uzman bir doktora görünmek en güvenli yoldur.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNUN 4 BELİRTİSİ

Bazı durumlarda enfeksiyon üst idrar yollarına veya böbreklere de yayılabilir. Bu, derhal tıbbi müdahale gerektiren daha ciddi bir duruma neden olabilir.

Ancak alt idrar yolları enfeksiyonlarının belirtileri çok daha yaygındır ve bunlara özellikle dikkat etmeniz gerekir.

Sürekli ve Acil İdrara Çıkma İhtiyacı

Yaptıktan hemen sonra bile sürekli idrara çıkmanız gerektiği hissi, idrar yolu enfeksiyonunun klasik belirtilerinden biridir. Hatta çok fazla sıkıştığınız için bekleyemiyormuş gibi hissettiğinizde, tuvalete gittiğinizde çok az idrar çıkışı olabilir. Bu ve neredeyse tüm diğer enfeksiyon belirtileri için bakteriler suçlanabilir. Mikroplar mesane dokusuna nüfuz eder ve iltihaplanmaya neden olur. Bu da mesanedeki sinirleri etkiler. Mesane büzülür ve kapanır. Ağrılı sinir lifleri basınç liflerini tetikler ve beyninize tuvalete gitmeniz gerektiğini söyler. Doku iltihaplanır, tahriş olur ve enfekte olur.

İdrar Yaparken Yanma Hissi

İdrar yaparken yanma, idrar yolu enfeksiyonlarının güçlü bir belirtisidir. Ve nereden geldiğini merak ediyorsanız, üriner sistemdeki sinir liflerine müdahale eden iltihaplanmaya neden olan bakterileri bir kez daha suçlayabilirsiniz. Enfeksiyon ve iltihaplanma, idrar yollarının tümünü etkileyerek bir yanma hissi yaratır. Ayrıca mesane spazmları da ortaya çıkabilir ve bu yanma hissini artırabilir.

Hoş Olmayan Bir Koku ile Bulanık İdrar

Bulanık görünen veya hoş olmayan bir kokuya sahip idrar da bir başka enfeksiyon belirtisidir. Bu belirti birkaç nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Bunun en büyük nedenlerinden biri, enfeksiyona neden olan bakterilerin idrara protein ve enzimler salmasıdır. Diğer bir neden de vücudun enfeksiyonla savaşmak için gönderdiği beyaz kan hücrelerinin idrara karışmasıdır. Bu, her zaman idrar yolu enfeksiyonu olduğunun bir göstergesi değildir, ancak mutlaka uzman bir doktora danışılmalıdır.

Pembe veya Kırmızımsı İdrar

İdrar yolu enfeksiyonu kaptığınızda idrarınız pembe veya kırmızı görünmeye başlayabilir. Bu, idrarda kan olduğunun bir işaretidir. İdrardaki kan, mesane duvarına yapışan belirli bakterilerden gelir. Kanlı idrar herkeste görülen bir enfeksiyon belirtisi değildir, genç kadınlarda daha sık görülür. İdrardaki kan asla normal değildir, mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINI ÖNLEMEK İÇİN İPUÇLARI

İdrar yolu enfeksiyonlarının teşhisi, klasik semptomların varlığında idrar analizi ile konur. En uygun idrar örneği sabah ilk idrarıdır. İdrarda nitrat, bakteri veya lökosit bulunması idrar yolu enfeksiyonuna işaret eder. Gebelerde, şeker hastalarında, tekrarlayan enfeksiyonlu hastalarda ve idrar yolu anormallikleri olanlarda idrar kültürü yapılır.

İdrar yolu ultrasonu, üriner sistemin görüntülenmesi için ağrısız, güvenli ve basit bir tanı yöntemidir. İdrar yolu anormallikleri şüphesi olduğunda, taş, kist, tümör ve idrar yolu enfeksiyonu varlığında yapılır.

Tedavi antibiyotiklerle yapılır. Bakterilerin üriner sistemden atılması için antibiyotiklere ek olarak gün içinde bol sıvı içmek ve idrara çıkmayı geciktirmemek gerekir. daha şiddetli üst idrar yolu enfeksiyonlarının bazen hastanede tedavi edilmesi gerekir.

- Bol sıvı tüketin.

- İdrar yapmayı geciktirmeyin.

- Her zaman sonuna kadar idrarınızı yapın.

- Kahve ve alkol alımınızı azaltın ve sigarayı bırakın.

- Genital bölgenin hijyenini koruyun.

- Pamuklu iç çamaşırı kullanın ve düzenli olarak değiştirin.

- İdrar yaptıktan sonra daima hijyen kurallarına uyun.

- Uygun bir diyetle C vitamini alımınızı artırın.

- Probiyotik alın.