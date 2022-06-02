Dikkat edilmesi gereken 6 meme kanseri belirtisi

Düzenli muayenelerle büyük ölçüde erken teşhis edilebilen meme kanserinde tedavi oranları oldukça başarılı seyrediyor. Muayeneler dışında ortaya çıkan belirtileri fark etmek de büyük önem taşıyor.

Meme kanseri kötü huylu bir hastalıktır, ancak erken teşhis ile tedavide başarı oranı oldukça yüksektir. Çoğu tanı, kendi kendine muayene sırasında bir yumrunun hissedilmesi ve doktora gidilmesiyle ortaya çıkar. Fakat kötü huylu bir hastalığı zamanında tespit edebilmek için yumru dışında da birkaç belirtiye dikkat etmek çok önemlidir.

Düzenli kendi kendine muayeneler ve önleyici muayeneler yapın dışında aynı zamanda çeşitli belirtilere dikkat etmek gerekir. Kendi kendine meme muayenesi, adet döngüsünün beş ila onuncu günü arasında ayda bir kez yapılır. Göğüs bölgesindeki herhangi bir değişikliğe dikkat etmek çok önemlidir.

Meme kanseri nasıl gelişir?

Meme kanserleri, meme bezindeki hücrelerden gelişir. Çoğu zaman, ilgili hücreler süt kanallarına veya lobüllere aittir.

Bu kanser, meme bezinin hücrelerinden gelişir, buna adenokarsinom denir. Meme bezinin bir hücresi aniden değişir ve gelişir, ortaya çıkan hücreler durmadan çoğalır ve vücudun diğer bölgelerine sıçrayabilir. Bunlar daha sonra kemiklere, karaciğer gibi organlara ulaşabilen metastazlar oluşturabilir.

Meme kanserinde risk faktörleri

Meme kanseri için çeşitli risk faktörleri vardır. Erken adet görmüş olmak, geç menopoza girmek, çocuk sahibi olmamak veya geç yaşta çocuk sahibi olmak ya da anne sütü almamış olmak orta derecede risk faktörleridir.

Diğer yaygın risk faktörleri menopoz, aşırı kilo, obezite, hareketsiz yaşam tarzı ve alkol tüketimidir. Ayrıca genetik faktörler de vardır. BRCA1 veya BRCA 2 genlerine sahip kadınların yaşamları boyunca meme kanserine yakalanma riski yüzde 70'e kadar çıkabilir. Ancak bu durum, hastalar arasındaki vakaların yüzde 5'inden azına denk gelmektedir. Ailesinde meme kanseri öyküsü olan kadınlar daha fazla risk altındadır.

Erkeklerde meme kanseri

Erkeklerin memeleri daha az gelişmiş olmasına rağmen, yine de kadınlarınki gibi meme dokusundan oluşurlar. Meme kanseri erkeklerde farklı şekilde kendini gösterir, ancak kadınlardaki meme kanserine benzerdir. Birçok erkek BRCA1 veya BRCA2 geninde bir mutasyon taşır.

Erkeklerde görülen meme kanserlerinin çoğu invaziv duktal karsinomlardır. Kanser yayıldığında, kanser hücreleri memede bir yumru veya kalınlaşma halinde büyümeye devam edebilir ve lenf düğümlerine ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Erkekler başka meme kanseri türlerine de yakalanabilir, ancak bunlar nadirdir ve kadınlarla aynı şekilde tedavi edilir.

Dikkat edilmesi gereken 6 belirti

Meme dokusundaki nodüller meme kanserinin en sık görülen belirtisidir, ancak meme kanserinin tek işareti değildirler. Çoğu zaman kanserin daha az bilinen belirtilerinin farkında olunmaz ve bu belirtilerin göz ardı edilmesi tanıyı geciktirebilir.

Teşhis ne kadar erken yapılırsa, iyileşme şansı da o kadar artar. İşte meme kanseri ile ilgili asla göz ardı edilmemesi gereken 6 belirti.

1. Cilt değişiklikleri

Ciltteki değişiklikler, ezikler veya kalınlaşma meme kanserinin belirtileri olabilir. Bazı durumlarda meme kanseri iç kısımdan cilde doğru hareket eder ve tıkanıklıklar oluşur ve ardından ciltte değişiklikler meydana gelir. Ayrıca cilt portakal kabuğu gibi görünebilir, ancak bu bir enfeksiyon veya mastitis belirtisi olabilir ve göz ardı edilmemelidir.

2. Meme uçlarında veya memede ağrı

Farklı faktörler meme uçlarında veya memede ağrıya neden olabilir. Ağrının nedeni ayrıca PMS, hamilelik ve hatta menopoz olabilir. Ancak ağrı sürekli devam ediyorsa ve başka belirtiler de ortaya çıkıyorsa mutlaka bir uzmana danışmak gerekir. Ağrı keskin veya donuk olabilir ve kanser büyüdükçe ortaya çıkar.

3. Meme ucunun çökmesi

Bazı meme kanseri türleri meme ucunun geri çekilmesine, tümörün büyümesine ve memenin şeklinin değişmesine neden olabilir. Yapılan araştırmalar, meme kanseri olan kadınların birçoğunda meme ucunun geri çekildiğini gösteriyor.

4. Meme akıntısı

Meme uçlarında başka değişiklikler olabilir ve akıntı da ortaya çıkabilir. Ancak bu belirti kanserle daha az ilişkilidir. Akıntı sıkma ile olabilir veya olmayabilir, kanlı olabilir ve sadece bir memede olur.

5. Memenin tamamının veya bir kısmının şişmesi

İnflamatuar meme kanseri genellikle kırmızı ve iltihaplı şişkin cilt ile başlar, bu nedenle kanser hücreleri lenf akışını bloke eder. Bu çok nadir görülen bir kanser türüdür, ancak çok dikkat edilmelidir.

6. Meme renginde veya dokusunda değişiklik

Kızarıklık, meme ucunda veya memenin başka bir kısmında kalınlaşma gibi çeşitli belirtiler ortaya çıkabilir. Daha koyu ten rengi veya pul pul dökülme de görünebilir. Bu belirtiler mutlaka bir kadının meme kanseri olduğu anlamına gelmez, ancak memede herhangi bir değişiklik olup olmadığı kontrol edilmelidir.