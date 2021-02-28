Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) nedir, belirtileri nelerdir? DEHB tedavisi var mı?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) nedir, belirtileri nelerdir? DEHB tedavisi var mı?

Uzaktan eğitim, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun tanısını kolaylaştırdığı bilinmektedir. Eğer çocuğunuz ekran başına oturmak istemiyorsa bunu dikkate almanız gerekmektedir.

Koronavirüs önlemleri kapsamında devam eden uzaktan eğitim süreci, size çocuklarınızın sağlığı hakkında önemli ipuçları verebilir.

Uzaktan eğitim, özellikle dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) hastalığının teşhisinde yardımcı olmaktadır. Eğer çocuk, ekran başı eğitimde konsantrasyonunu sağlayamıyorsa bir profesyonelden yardım almak gerekebilir.

Çocuk ve ergenlerde görülen ve bazen 17 yaşına kadar hiç fark edilemeyen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hastalığı kalıtımsal olabilmektedir.

Peki, Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) nedir, belirtileri nelerdir? DEHB tedavisi var mı? İşte, detaylar..

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU NEDİR?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, çocuklarda ve gençlerde davranışsal ve ruhsal hastalıklar sınıfına girmektedir. Dikkat eksikliği çocukların kendini kontrol edemediği psikolojik bir hastalıkken hiperaktivitede fazla hareketlilik veya anormal derecede aktif olma durumu gözlenmektedir. Bu hastalık nedeniyle çocuklar dikkatini toparlamakta veya bir yerde sabit durmakta zorlanabilmektedir. Ev hayatının yanı sıra okul hayatlarında da yaşam kalitesini düşürebilen bu hastalık, arkadaş edinmelerini de etkilemektedir.

Dikkat eksikliği yaşayan çocukların diğer çocuklara oranla konsantre olma süreleri ve olaylara verdikleri tepkileri farklılık göstermektedir. Bu çocuklar, öğretmenlerinin sordukları sorulara parmak kaldırmadan cevap verebilmekte ve dikkatleri çok kolay dağıldığı için unutkanlık yaşayabilmektedir. Genelde hayal kurmaya eğilimli olan bu çocuklar, farkında olmadan çok konuşabilir, konuşan insanların sözlerini kesebilir ve genellikle endişeli, sinirli, öfkeli ve üzgün bir ruh haline sahip olabilmektedir.

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bazı çocuklarda sadece dikkat eksikliği belirtileri ön planda olup hiperaktivite belirgin bir şekilde ortaya çıkmayabilir. Bunlar genellikle uslu, kendi halinde oturan çocuklardır. Çok yaramaz çocuklar hemen göze batarken, bu çocuklar sakin mizaçlı, kendi halinde, uyumlu ama tembel olabilmektedir. Tembellik biraz daha tolere edilebildiği için yıllarca göz ardı edilerek teşhis almakta gecikme yaşanabilmektedir. DEHB olan çocuklarda görülen belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

Konsantre olma ve dikkat sorunları

Düzensiz, dikkat dağıtıcı olmak

Hayal kurmaya eğilimli olmak

Bazı şeyleri kaybetmek ve ödevleri bitirmekte zorlanmak

Aşırı hareketlilik ve dürtüsellik

Endişeli, sinirli, öfkeli ve üzgün olmak

Dış seslerden etkilenerek asıl meşgul olunan işten kopmak

Sık sık hata yapmak ve dalgınlık esnasında sakarlık yapmak

Konsantrasyon gerektiren oyun veya aktivitelerde başarısız olmak

Fevrilik

Düşünmeden davranmak

Anlatılanları akılda tutamamak-Unutkanlık

Görev ve sorumlulukları sürekli ertelemek

DEHB TEDAVİSİ VAR MI?

Dikkat eksikliği tedavisi; kişinin yaşı, mevcut hastalıkları, cinsiyeti ve bulguları göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Dikkat eksikliğine hiperaktivite eşlik ediyorsa farklı tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir.

Dikkat eksikliği tedavisinin ilaçlı ve ilaçsız tedavileri bulunup genellikle bu iki tedavi yöntemi birlikte uygulanır.

İlaçlı tedavide aynı zamanda mental ve fiziksel aktivitelerin de önemli bir yeri vardır. Terapi, psikolojik destek türlerinden birisi olup tedavi boyunca düzenli olarak yapılmalıdır. Bu süreç boyunca ailenin sabırlı ve anlayışlı davranması gerekir. İlaçların düzenli ve istenilen dozda kullanılması sonucunda bu hastalık tedavi edilebilmektedir.