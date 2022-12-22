Dikkat! Zencefili asla soymayın

Zencefil kökü sağlığa saymakla bitmeyen yararlarıyla bilinir ve sayısız şekilde tüketilebilir. Ancak zencefili neden soymadan tüketmeliyiz cevabı içeriğimizde...

Zencefil kökü sağlığa saymakla bitmeyen yararlarıyla bilinir ve sayısız şekilde tüketilebilir. Ancak bu şifa deposu baharat yanlış hazırlanırsa olumlu özellikleri kaybolur.

Lezzetli zencefil baharatı, özellikle soğuk aylarda oldukça ilgi görmektedir. Çünkü zencefil C vitamini, B5 vitamini ve B6 vitamini gibi vitaminler açısından zengindir ve iyi bir potasyum, magnezyum ve manganez kaynağıdır. Zencefil çayı olarak hazırlanan çay, içimizi ısıttığı gibi, kış ayları boyunca zinde ve sağlıklı kalmamızı da sağlıyor.





Ayrıca baharatın iltihap önleyici özellikleri vardır, hazımsızlığa yardımcı olur, bağırsak fonksiyonlarını harekete geçirir ve mide bulantısını tedavi etmek ve hafifletmek için kullanılabilir.

Özellikle kış mevsiminde düzenli olarak zencefil çayı içmek, soğuk algınlığı ve gribin yayılmasını önlemenin harika bir yoludur. Çünkü zencefil doğal olarak bağışıklık sistemini güçlendirir ve güçlü antimikrobiyal özelliklere sahiptir.

Zencefil çayının bir özelliği de kullanılan zencefilin taze olabilmesidir. Baharatı rendeleyebilir veya doğrayabilir ve üzerine sıcak su dökebilirsiniz.

Zencefil kabuğu neden soyulmamalıdır?

Birçok kişi taze zencefil çayı veya zencefilli şurup hazırlarken cömertçe kabuğunu çıkarır. Ama zencefili soymak zorunda mısınız? Hayır çünkü kabuk sadece yenilebilir değil, muhtemelen baharatın en sağlıklı kısmıdır.

Elmaya benzer şekilde, besinler ve vitaminler doğrudan derinin altında bulunur. Bu tabakayı kaldırırsanız, kökün sağlığı geliştiren önemli özelliklerinin çoğu kaybolur. Zencefil kabuğundaki herhangi bir kir veya bakteri, durulayıp temiz bir fırçayla ovalayarak kolayca çıkarılabilir.