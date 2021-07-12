Dil, sağlık durumunu yansıtıyor

Tüm kaslar içinde en önemli ve en çok kullandığımız kaslardan biri olan dil çiğneme, yutma ve solunumda merkezi bir rol oynar. Bunun haricinde dilin durumu, genel sağlığın bir yansıması olabilir.

Değişen dil rengi, sağlığı ve bazı hastalıkların ciddiyetini ortaya çıkarabilir. Dilin sağlıklı rengi pembemsi bir tondur. Dilde küçük bir değişiklik, baskı veya ağrı bazı sağlık sorunlarına işaret edebilir.

Dil sağlığımız hakkında çok şey anlatabilir, birçok hastalığın teşhisine ve hatta vücuttaki bazı vitaminlerin eksikliğinin anlaşılmasına bile yardımcı olur.

Ağız boşluğu, hastanın sağlık durumunun göstergesi olarak işlev görebilecek birden çok öğeden oluşur. Ağızda, dişlerde, tükürükte, diş etlerinde, ağız duvarlarında, damakta ve dilde bulunabilecek çeşitli uyarı işaretleri vardır.

Ayrıca dil, gün geçtikçe ağızda biriken tüm bakteriler için bir tür tuzak görevi görür ve bu nedenle uygun hijyen alışkanlıkları sağlanmazsa, dil zamanla bakteri birikimine maruz kalabilir. Bu da ağız kokusuna ve uzun vadede çeşitli ağız sağlığı sorunlarına neden olabilir.

Ağız kokusu ile ilgili birçok problem (araştırmalara göre ağız kokusu vakalarının yüzde 41'i dil kaynaklıdır) ve hatta diş çürükleri ve diş eti hastalıklarının kökeni dilde çok miktarda bakteri birikmesidir.

BİRÇOK GÖREVİ BULUNUYOR

Dil bir duyu organıdır, bu nedenle ana işlevi yiyecekleri tatmaktır. Ancak tek görevi bu değildir. Diğer görevleri arasında:

- Çiğneme sırasında yemeğin yönlendirilmesinden sorumlu olduğu için yiyeceklerin öğütülmesini kolaylaştırır.

- Yaptığı hareketler emmemizi sağlar.

- Kelimeleri doğru telaffuz edebilmek için sesleri doğru çıkarabilmemizi sağlar.

- Burun ve ağızdan giren ve bağışıklık tepkisine neden olan patojenleri tespit etmekten sorumludur.

- Tat tomurcukları aracılığıyla yiyeceklerin tadını algılamaktan sorumludur. Bunlar besinin kaynağının ne olduğunu öğrenmek için beynimize bilgi gönderir.

SAĞLIĞI YANSITIYOR

Dilin dokusu, rengi ve görünümü kişiden kişiye değişebileceği gibi normallik içinde de değişikliklere uğrayabilir. Ancak bu değişiklikler olağan dışıysa bir sağlık sorununun göstergesi olabilir.

Pembemsi

Dilimizdeki pembemsi renk bize sağlığımızın iyi olduğunu ve sindirim sistemimizin düzgün çalıştığını söyler. Aynı zamanda sağlıklı bir kan akışına sahip olduğumuzu gösterir. Sağlıklı bir dilin rengidir.

Beyaz

Beyaz renk, ağzımızda bakteri birikmesinden kaynaklanmaktadır. Tükürük üretimi daha düşük olduğu için bu ton sabahları çok daha yaygındır. Ağız kokusu (kötü nefes) genellikle ortaya çıkar ve ağzımızda kötü bir tat vardır.

Beyaz bir dile sahip olmamızın nedenlerinden bazıları hijyen eksikliği, sindirim sisteminin kötü çalışması (gastrit, irritabl bağırsak gibi), anemi, süt ürünlerinden zengin bir diyet, sigara, kandidiyazis ve lökoplakidir.

Dilin tamamında veya bazı kısımlarında görülen kalın beyazımsı bir katman, pamukçuk olarak bilinen mantar enfeksiyonundan da kaynaklanabilir.

Sarı

Dilimizde bu rengin olması tütün tüketiminin bir sonucu olabilir. Genellikle hepatobiliyer (karaciğerlerin iyi çalışmasını engelleyen hastalıklar) ve pankreas (hepatit) hastalarında görülür.

Bazen bu renk genellikle sarılık belirtisidir, bilirubinin yüksek seviyeleri nedeniyle sarımsı renk oluşur.

Diğer nedenler bazı ilaçların tüketimi, kronik zehirlenme ve bağışıklığı baskılayan hastalıklar (örneğin HIV) olabilir.

Mavi-Mor

Mavi renk insan dilinde yoktur, daha çok hayvanlarda görülen bir renktir. Ancak hemanjiyomlar (iyi huylu tümörler) gibi dilimize mavimsi bir renk veren sağlık sorunları da vardır.

Bu renk aynı zamanda siyanoz belirtisi olabilir. Bu, dokularımıza oksijen akışının kesilmesidir. Siyanoz, kan bozuklukları veya kalp rahatsızlıklarından kaynaklanabilir.

Kırmızı

Bu renk, dilde iltihaplanma olduğunda ortaya çıkar, ancak B vitamininin bağırsakta emilim bozukluğundan da kaynaklanabilir. Bu vitamin grubunun (B1, B2, B12 ve folik asit) eksikliği de buna neden olabilir.

Bu rengin dilimizde ortaya çıkmasının ortaya çıkarabileceği en ciddi değişiklik kızıl hastalığıdır.

Siyah ve Kıllı Dil

Bazen, bu renk papillaların uzaması nedeniyle ortaya çıkabilir. Genellikle yumuşak diyetlerin alınması, dilin mekaniklerinin uyarılmaması, kötü ağız hijyeni, antibiyotik alımı, bazı gargaraların kullanımı, tütün veya meyan kökü tüketiminden kaynaklanır.

Kıllı dil olarak bilinen bozukluk, dilin papillalarının anormal şekilde büyümesi nedeniyle oluşur. Hijyen eksikliğinden, aşırı alkol veya tütün tüketiminden veya bazı ilaçlara karşı reaksiyondan çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Genel olarak ciddi değildir ve tamamen görünyü problemidir, ancak bazı durumlarda başka semptomlar eşlik ediyorsa, Candida mantarının neden olduğu bir enfeksiyon belirtisi olabilir. Bu bozukluğun erken evrelerinde dilin sarımsı bir renge sahip olması yaygındır.

Çatlak Dil

Skrotal dil, çatlakların göründüğü, ancak genellikle ağrıya neden olmayan dil değişikliğidir. Bununla birlikte, enfeksiyonların ortaya çıkmasını kolaylaştırır, bu nedenle dil hijyenine dikkat edilmelidir.

Yaralar veya Topaklar

Dildeki yaralar ve şişlikler, bir diş, implant veya dişçilik cihazı ile devam eden sürtünmeden kaynaklanan bir yaralanma, stres, vitamin eksikliği ve alerji gibi birçok nedene bağlı olabilir. Yaralar sık ​​ve kalıcı ise, diş hekiminize gidin.

Kaşıntı veya Batma Hissi

Ağız Yanması Sendromu (Burning Mouth Sendromu) olarak bilinen bu sağlık sorunu, dilde ve ağzın diğer bölgelerinde yanma hissine neden olan yaygın bir rahatsızlıktır. Nedeni genellikle belirlenemez, ancak iyi hijyen uygulamaları ile belirtiler hafifletilir.

DİLİNİZİ SAĞLIKLI TUTUN

Dili sağlıklı tutmanın ve rahatsızlıkların, enfeksiyonların ve ağız kokusunun ortaya çıkmasını önlemenin yolu, hijyen uygulamalarına dikkat etmektir. Özellikle dişleri fırçaladıktan sonra yemek artıklarını ve dil üzerinde biriken bakteri tabakasını temizlemek çok önemlidir.

Kötü ağız hijyeninin sonuçlarının sadece dişlerle bağlantılı olmadığını, ağız boşluğunun geri kalanını da etkileyerek enfeksiyonlara ve diğer rahatsızlıklara yol açabileceğini unutmayın.