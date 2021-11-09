Dil yarasına ne iyi gelir, nasıl geçer? En etkili 7 öneri

Dil yarasına ne iyi gelir, nasıl geçer? En etkili 7 öneri

Herkesin hayatında en az bir defa yaşadığı ve günlük hayatı olumsuz anlamda etkileyen dil yarasından kurtulmak mümkün. Peki, Dil yarasına ne iyi gelir, nasıl geçer?

En sık yaşanan problemlerden birisi olan dil yarası, günlük hayatı olumsuz etkileyen bir sağlık sorunudur.

Bazı nedenlerden dolayı herkesin başına gelebilen dil yarası, yine uzun süre dilde kalıcı olabilir.

Dil yarasından kurtulmak için evde uygulanabilecek bazı yöntemler bulunuyor ancak bu yöntemlere rağmen dil yarası geçmezse bir uzmana başvurmak gerekebilir.

Uzun süre geçmeyen, ağrı yapan ve dile yayılan yaralar, tehlikeli hastalıkların habercisi olabilir.

Bu durumdan kurtulmak isteyen vatandaşlar, dil yarasının nasıl ve hangi yöntemlerle geçeceğini merak ediyor.

Vatandaşlar, "Dil yarasına ne iyi gelir, nasıl geçer?" sorusunu gündeme getirerek, araştırma yapmaya başladı.

Peki, Dil yarasına ne iyi gelir, nasıl geçer? İşte detaylar...

DİL YARASININ NEDENLERİ

Gingivostomatit (viral veya bakteriyel ağız enfeksiyonu)

Herpes simpleks enfeksiyonu

Dilde oluşan yanıklar

Bulaşıcı enfeksiyonlar

Yetersiz ağız temizliği

Oral liken planus (oral kanser riskini artırabilen bir bağışıklık sistemi hastalığıdır)

Dilin yanlışlıkla ısırılması

Oral pamukçuk

Behçet sendromu (yaygın kan dolaşımı iltihabı)

DİL YARASINA NE İYİ GELİR, NASIL GEÇER?

GARGARA: Karbonat ve tuz karışımını gargara yaparak, dil yarasından kurtulabilirsiniz. Boğaz enfeksiyonuna iyi gelen gargarayı günde 3 defa yapmanız yeterli olacaktır. Günde 3 kez yapılan gargara, yaralarla baş etmenize katkı sağlayacaktır.

TUZLU SU: Bir su bardağı içme suyuna bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyin ve karıştırın. Karıştırdığınız tuz suyla gargara yapın. Tuzlu su, hem dilde bulunan yaranın hızlıca iyileşmesine yardımcı olacak hem de ağrıyı hafifletecektir.

ŞALGAM SUYU: Doağl antibakteriyel özelliği vardır. Bu özelliği sayesinde dil yarası için vazgeçilmez bir tedavi yönetimdir. Şalgam suyunu direk içebilir ya da gargara yapabilirsiniz.

KARBONAT VE SU: Sık sık dil yarası problemi yaşıyorsanız, karbonat ve su karışımını deneyebilirsiniz. Macun kıvamına getirdiğiniz karbonat ve su karışımını yara olan yere uygulayın. Her yaştan insanın uygulayabileceği bu karışım, yarayı kısa sürede tedavi edecektir.

MEYAN KÖKÜ: Faydaları saymakla bitmeyen meyan kökü, dil yarasına iyi gelecektir. Meyan kökü ile birlikte suyu karıştırarak macun kıvamı elde edin. Ardından bu kıvamı dil üzerine ekleyebilirsiniz. Yaranın yavaş yavaş kaybolduğunu göreceksiniz.

BAL: Bir çay kaşığı balı yara olan yerin üzerine koyun ve bir dakika bekleyin. Bunu dilinizdeki yara geçene kadar yapabilirsiniz. Bal; iltihaplı bölgelerin hızlı bir şekilde iyileşmesine ve tedavi sürecine yardımcı oluyor.

LAVANTA YAĞI: Dilinizde yara olan yere pamuk yardımıyla sürün ya da gargara yapın. Lavanta yağı, iltihaplı bölgelere iyi gelmektedir. Bu özelliği sayesinde yaralarınız kısa sürede kaybolacaktır.