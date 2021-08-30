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- Dinledikçe iyileşin: Hangi müzik hangi hastalığa iyi geliyor
Dinledikçe iyileşin: Hangi müzik hangi hastalığa iyi geliyor
- Haber Merkezi
- 30.08.2021 - 19:33
- Güncelleme : 30.08.2021 - 19:35
Hayatın vazgeçilmez parçalarından biri olan müzik, insan ruhuna ve bedenine adeta bir ilaç gibi etki ediyor.
Akustiğin ruhu iyileştirdiği kadar bedene de iyi geldiğine tarihin belirli dönemlerinde rastlayabiliriz. Örneğin,Edirne’deki II Beyazıt Külliyesi de Osmanlı’da müzikle tedavi yapılan en önemli şifahanelerden biridir.
Makamların hastalıklara iyi geldiği konusunda ise ünlü Filozof ve Matematikçi Pisagor, umutsuzluğa düşen, çabuk öfkelenen hastaları belirli melodilerle tedavi edebilme imkanını araştırmıştır.
Türk İslam tarihinin en büyük alimlerinden İbni Sina, müziğin insan bedenine etkisini, hastanın akli ve ruhi dengesini artırmak için müzik dinletmenin en etkili yollardan biri olduğunu savunmuştur.
Osmanlı şair hekimlerinden Şuuri Hasan Efendi’nin Tadil’ul Emzice adlı eserinde hastalıkların müzik makamları ile olan ilişkisini anlatıp çeşitli hastalıkların tedavilerinde kullanılabilecek makamlarda önerilerde bulunmuştur.
Peki hangi müzik makamı hangi hastalığa iyi geliyor? İşte müzik nelere kadir diyeceğiniz o liste...
HASTALIKLARA İYİ GELEN MÜZİK MAKAMLARI
- Rast Makamı: Havale ve felç illetine devadır.
- Irak Makamı: Har mizaçlılara, sersem ve afakana faydalıdır.
- İsfahan Makamı: Zihni açar, zekâyı artırır, anıları tazeler.
- Zengule Makamı: Kalp hastalıklarının devasıdır.
- Rehavi Makamı: Baş ağrısına devadır.
- Buselik Makamı: Kulunç ve bel ağrılarının ilacıdır.
- Zirefgent Makamı: Sırt ve eklem ağrılarının ve kuluncun tedavisinde faydalıdır.
- Büzürk Makamı: Ateşli hastalıklara iyi gelir, zihni temizler, vesvese ve korkuyu uzaklaştırır, fikre yön verir.
- Hicaz Makamı: İdrar zorluğuna iyi gelir, cinsel yönden uyarıcı etkisi vardır.
- Uşşak Makamı: Kalp, karaciğer, sıtma ve mide hastalıklarının ilacıdır
- Neva Makamı: Gönül okşayıcıdır. Kötü düşünceleri uzaklaştırır. Kadın hastalıklarına iyi gelir.
- Hüseyni Makamı: Ferahlık verir. Çocukların kalp ve ruhlarının iltihabını söndürür. Ateş düşürür