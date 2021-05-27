Dinlenirken kalp atış hızınızı düşürmek için 7 ipucu

Dinlenirken kalp atış hızının düşük olması, herkesin kendisi için koyması gereken bir hedeftir. Bunu başarmak kalbin güçlü ve sağlıklı olmasını sağlayarak genel sağlığı artırır.

Nabız, kalbin dakikada atış sayısıdır ve kalp atış hızı olarak da adlandırılır. Tipik olarak, sağlıklı bir yetişkin, hareketsizken veya dinlenirken her 60 saniyede 60 ila 100 kalp atışı yapar. Bu rakamlar günün saati, kişinin yaşı ve hava durumu gibi nedenlere bağlı olarak değişebilir.

Genel olarak konuşursak, düşük bir dinlenme kalp atış hızı, iyi bir sağlığın işaretidir. Kalp atış hızı çok yüksekse, farklı hastalıklar için bir risk faktörü haline gelir.

Sporcular için kalp atış hızı aralıkları farklıdır. Sporcuların daha büyük ve daha güçlü bir kalbi vardır. Bu nedenle, iyi eğitimli ve aktif bir sporcu dakikada yaklaşık 40 kalp atış hızına bile sahip olabilir.

YÜKSEK KALP ATIŞ HIZI BELİRTİLERİ

Dakikada normalden fazla atış olduğunda, bazı rahatsız edici semptomlar görünebilir. En yaygın olanlardan biri çarpıntılardır. Çarpıntı, kalp atışının bilinçli farkındalığıdır. Normal koşullar altında kalp atışı bu algılanmaz.

Diğer olası belirtiler şunlardır:

- Güçsüz hissetmek,

- Şaşkınlık,

- Baş dönmesi veya bayılma,

- Göğüs ağrısı,

- Nefes darlığı,

- Baskı hissi,

- Kollarda ve bacaklarda karıncalanma,

- Kalpte ağrı.

KALP ATIŞ HIZINIZI DÜŞÜRMEK İÇİN 7 İPUCU

İdeal olarak, dinlenme halinde kalp atış hızını düşük tutmak gereklidir. Bu, bazı sağlıklı alışkanlıklar edinerek ve bazı basit ipuçlarıyla başarılabilir. Uzmanlar tarafından en çok tavsiye edilen ipuçları şunlardır:

1. Düzenli egzersiz yapın

Egzersiz, düşük kalp atış hızının en iyi arkadaşıdır. Prensip olarak, bu çelişkili görünmektedir, çünkü fiziksel aktivite sırasında kalp atışı hızı artar. Ancak egzersiz, kalbi daha verimli hale getirir ve kalbi güçlendirir. Bu şekilde, dinlenme halinde kalp atış sayısını düşürür.

2. Bazı gıdalardan kaçının

Susuz kalmaya neden olan gıdaları tüketmekten kaçınmak çok önemlidir. En yaygın ikisi kahve veya kafeinli ürünler ve alkoldür. Yeterli su alımı olmadığında, kan akışını stabilize etmek ve toksinleri ortadan kaldırmak için kalbin daha fazla çalışması gerekir.

Ayrıca, sigara içmenin dinlenme kalp atış hızını artırdığı bilinmektedir. Nikotin, damarların daralmasına neden olur. Bu da kalbin kan pompalamak için daha çok çalışmasına yol açar.

3. Susuz kalmayın ve yeterince uyuyun

Önceki maddede belirtildiği gibi, susuz kalmak kalbi fazladan iş yapmaya zorlar ve bu da daha hızlı bir kalp atışına neden olur. Bu nedenle sıvıları, özellikle su, bitki çayları veya doğal meyve sularını sık sık içmek iyi bir fikirdir.

Öte yandan, yeterince uyumamak , kalp de dahil olmak üzere tüm vücutta stres üretilmesine neden olur. Ortalama bir yetişkin, kalp sağlığını korumak için her gece 7 ila 9 saat arasında uyumalıdır.

4. Sağlıklı beslenin

Dinlenme sırasında düşük bir kalp atış hızı elde etmenin en iyi yollarından biri doğru beslenmedir.

Kalp sağlığına en çok katkıda bulunan besinler şunlardır:

A vitamini: Yeşil yapraklı sebzelerde, sert kabuklu yemişlerde, baklagillerde ve genel olarak hemen hemen tüm meyve ve sebzelerde bulunur.

C vitamini: En fazla narenciye ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunur.

Omega 3: Yağlı nalıkların yanı sıra ceviz, keten tohumu ve bazı baklagillerde bulunur.

Fenoller ve tanenler: Çay ve kahvede bulunur, kalp için sağlıklıdır ancak söylemeye gerek yok, ölçülü olarak tüketilmeleri şarttır.

5. Stres kaynaklarını azaltın veya ortadan kaldırın

Stres seviyesi ne kadar yüksekse, kalp atış hızı o kadar yüksek olur. Stresten kaçınmak için zamanı iyi yönetmek ve dinlenmek çok önemlidir. Başkalarıyla iyi ilişkiler ve sevdiklerinizle zaman geçirmenin de stresi azaltmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir.

6. Doğada zaman geçirin

Doğa ile temas, sakinleşmeye yardımcı olur, ayrıca beden ve zihin için çok sağlıklıdır. Yeşil bir ortamda yürüyüş yapmak, stres için mükemmel bir panzehirdir. Ayrıca, kendinize göre yapacağınız gevşeme teknikleri, vücudun tüm işlevlerini iyileştirmek ve net bir zihne sahip olmak için harikadır.

7. Yüksek ısıdan kaçının

Yüksek sıcaklıklar kalbin daha hızlı atmasına neden olur. Bunun nedeni, vücudu soğutmak için cildin yüzeyine kan pompalamak ve ter üretmek için artan çabadır. Bu nedenle güneşe uzun süre maruz kalmaktan kaçınılmalı ve tercihen serin yerlerde zaman geçirmelisiniz.

KALP SAĞLIĞINI KORUMANIN ÖNEMİ

Dinlenme nabzınızı ölçmek için günün en iyi zamanı, kalktığınız zamandır. Bunu yapmanın en kolay yolu, boynunuza bir veya iki parmağınızı yerleştirip 15 saniye içinde meydana gelen kalp atışını saymaktır. 15 saniye boyunca saydıktan sonra bu rakam 4 ile çarpılmalıdır.

Kalp atış hızı değerleriniz hakkında herhangi bir şüpheniz veya endişeniz varsa, günde birkaç kez ölçerek kontrol sağlayabilirsiniz. Her ölçümden önce en az birkaç dakika hareketsiz kalmaya dikkat edin.

Kalp sağlığı genel olarak sağlığı etkiler. Kardiyovasküler sorunlar, dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. En şaşırtıcı olan şey ise çoğu durumda kalbin bozulmasının temel bakım ve basit alışkanlıklar ile önlenebilmesidir. Kalp, kan dolaşımının işlem merkezidir ve bu da vücudun tüm işlevlerini etkiler.

Yüksek dinlenme kalp atış hızı, görmezden gelmemeniz gereken bir işarettir. Bu belirli sıklıkta meydana gelirse, büyük olasılıkla altta yatan bir tıbbi durumun belirtisidir, bu nedenle bunu doktorunuzla görüşmeniz önemlidir.

Yaşam tarzı ve iyi alışkanlıklar, kalbe iyi bakmanın en iyi yoludur. Uygunsuz alışkanlıklarınız veya sağlıksız uygulamalarınız olsa bile, bunları herhangi bir zamanda terk etmenin genellikle kısa, orta ve uzun vadede çok olumlu etkileri olacaktır.