Diş ağrısının 6 şaşırtıcı nedeni

Aşırı bakımdan kansere kadar birçok farklı nedenden dolayı kaynaklanabilen diş ağrıları, günlük hayatı oldukça olumsuz bir şekilde etkileyebiliyor. İşte dikkat edilmesi gereken 6 şaşırtıcı durum.

Diş ağrısı beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilir ve sizi en uygunsuz yerde yakalayabilir. Herhangi bir ağrı, vücuttaki bir bozukluğu gösteren bir sinyaldir. Bu sinyal, hastalığı erken bir aşamada tanımlamanızı ve bir uzmana başvurmanızı sağlar.

Diş ağrısı, hem yoğunluk (keskin, güçlü veya zayıf) hem de sıklık (örneğin sadece gece veya gündüz) bakımından farklılık gösterebilir. Diş ağrısı, çenenin her iki tarafında da aynı anda hem bir dişi hem de arka arkaya birkaç dişi etkileyebilir. Ağrı yüze yayılabilir, sadece gözü ve kulağı etkilemez, aynı zamanda migrene de neden olabilir.

Doğru tanı ancak ağız boşluğunun incelenmesinden sonra konulabilir.

DİŞ AĞRISININ 6 ŞAŞIRTICI NEDENİ

Diş ağrısının ortaya çıkması genellikle şaşırtıcıdır çünkü dişler tamamen sağlıklı görünse bile ortaya çıkabilir. Her durumda, dişlerinizde ağrı hissederseniz, hemen bir diş hekimine gitmelisiniz. İlk olarak uzman, ağrının nedenini (aşırı duyarlılık, çürük veya başka bir şey) bulacaktır.

Diş ağrısı, aklınıza gelmeyen bu şaşırtıcı nedenlerle ortaya çıkabilir:

Spor

Spor yapmak, vücudunuza faydadan daha fazlasını getirebilir. Araştırmalar, yoğun egzersizlerin diş minesini önemli ölçüde aşındırdığını gösteriyor. Bir araştırmada, çalışmaya katılanların eğitim programı ne kadar yoğunsa, çürük sorunları da o kadar sık ​​görülmüştür. Araştırmacılar bunun, egzersizin ağızdaki tükürük miktarını değiştirmesinden kaynaklandığını öne sürüyorl. Ayrıca, yoğun nefes alma sırasında insanlar ağızlarını açar ve bu da mukoza zarının kurumasına neden olur. Ayrıca, şeker içerikli özel spor içecekleri egzersiz sırasında glikojenin kaslarda tutulmasına yardımcı olur, ancak dişleri olumsuz etkiler.

Aşırı Bakım

Çok fazlası her zaman iyi değildir. Günde birkaç kez ağzı özel bir sıvı ile çalkalamak elbette ağız boşluğunun derinlemesine temizlenmesini sağlar. Ancak bunun dezavantajı diş hassasiyeti olabilir. Birçok ürün dişlerin orta tabakası olan dentine zarar verebilecek asitler içerir. Aynısı beyazlatma etkisi olan macunlar için de geçerlidir, genellikle farklı kimyasallar içerirler ve ince emaye tabakasını kırarlar. Hatta bazen diş minesinde mikro gözeneklerin oluşmasına neden olarak erken diş çürümesine neden olabilirler.

Tıkalı Sinüsler

Beklenmedik bir durum ancak tıkalı sinüsler dişler ağrısına neden olabilir. Ayrıca, bu diş ağrısı oldukça yaygındır. Dişler burun boşluğuna oldukça yakındır ve bir yerden enfeksiyon hızla diğerine yayılabilir.

Çene Yaralanmaları

İnsanlarda temporomandibular eklem, alt çeneyi kafatasının tabanına bağlar. Bu eklemin herhangi bir kısmı yaralanma, artrit veya başka bir problem nedeniyle bozulduğunda çenede ağrı da dahil olmak üzere birçok semptoma neden olabilir. Bu tür durumlarda görünür hiçbir neden olmasa da, yoğun diş ağrısı görülebiliyor. Ayrıca, trigeminal sinir adı verilen ve yüzdeki hissiyatı ve ısırma, çiğneme gibi hareketleri sağlayan sinir de benzer bir duruma neden olabilir. İnsanlar genellikle trigeminal sinir sorunlarını diş ağrısı ile karıştırır. Sadece bir uzman tam olarak hangi soruna sahip olduğunuzu anlamanıza yardımcı olacaktır.

Kanser

Ağız kanseri; yanaklar, diş etleri, dil, alt ve üst çene ve dudaklar dahil olmak üzere ağız mukozasının farklı kısımlarını etkileyen kötü huylu bir tümördür. Bu hastalığın birçok farklı semptomu vardır ve en yaygın olanlarından biri ağızda veya dişlerde kalıcı ağrıdır. Dişlerin kendilerinde kanser olamaz, ancak yakındaki organ ve dokulardaki yıkıcı süreçler diş ağrılarına yol açabilir.

Yetersiz Su Alımı

Su, ağız boşluğunda kalan yiyecek parçalarını yıkar. Ancak faydaları burada bitmiyor. Su, dişler için iyi olan florür içerir. Ve bu doğal olarak yüksek asit içeriğine sahip yiyecekleri yedikten sonra asidi yıkar. Şekerlemeler, kahve, limon, portakal, greyfurt ve gazlı içecekler gibi gıdalar tüketildikten sonra mutlaka yeterli su içilmelidir. Yeterince su içmezseniz dişlerinizde problem olabilir ve ağrılar görülebilir.