Diş eti hastalığı koronavirüs ölüm riskini 9 kat artırıyor

Diş eti hastalığı bulunan kişilerin koronavirüsten ölüm ihtimalinin 9 kat daha fazla olduğunun tespit edildiğini söyleyen uzmanlar, vatandaşları diş eti sağlığına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Katar, İspanya ve Kanada üniversitelerinin ortaklığında 600’e yakın hasta üzerinde yapılan koronavirüs çalışmasında, diş eti hastalığı bulunan kişilerde koronavirüsten dolayı ölüm ihtimalinin diş eti rahatsızlığı olmayanlara göre 9 kat daha fazla olduğu tespit edildi.

Ölüm ihtimalinin yanı sıra diş eti rahatsızlığı bulunan koronavirüs hastalarında solunum desteği oranının 4 buçuk kat daha fazla görüldüğü ve yoğun bakım oranının da 3 buçuk kat daha fazla olduğu belirtildi.

'SÜPER ENFEKSİYON' RİSKİ

Yapılan çalışmada koronavirüs hastalarının orta ve ileri derecede diş eti hastalığıyla olan etkileşimine bakıldığını ve koronavirüsün büyük ölçüde şiddetini arttığı dile getiren Diş Eti Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Burak Hamzaçebi, "Çalışma sonuçlarının bize gösterdiği diş eti hastalıklarının vücuttaki iltihabı durumu arttırabileceği ve korona virüs hastalığına bağlı olarak bu durumun şiddetlenip bir süper enfeksiyona yol açabileceği olmuştur" diye konuştu.

Diş eti hastalığının bulaşıcı bir hastalık olmamasına rağmen toplumun büyük bir kesiminde görüldüğünü belirten Hamzaçebi, günümüze kadar yapılan çalışmalarda diş eti hastalığının tüm genel sağlığımızı etkilediği ve sistemik hastalıklar yani diyabet, kalp hastalığı gibi hastalıklarda ciddi rol oynadığının gösterildiğini ifade etti.

Diş eti hastalıkları dünya genelinde toplumun yüzde ellisinde hafif ve orta derecede ve yüzde onunda da ileri derecede görülen bir hastalık olduğunu belirten Hamzaçebi, "Aslında bulaşıcı olmayan bir hastalığa göre bu oranlar çok yüksek oranlar. Toplumun neredeyse yüzde altmışında farkında olmadan veya bazı belirtilerle kendini göstererek hastalarımızda mevcuttur. Bu çalışma bize gösteriyor ki ölüm oranının ölüm ihtimalinin dokuz kat fazla olması pandemi döneminde diş ve diş eti sağlığının önemini bize göstermiştir" şeklinde konuştu.

BİRÇOK HASTALIĞI TETİKLİYOR

Kanser, şeker, tansiyon ve diyabet gibi birçok hastalıkta diş eti hastalığının etkileri olduğuna değinen Hamzaçebi, diş eti hastalığının ayrıca kronik böbrek hastalığı, pnömoni ve kanser gibi hastalıkları da etkilediğini söyledi.

Özellikle koronavirüs komplikasyon riskini azaltmak için bu dönemde ağız bakımının, genel sağlık önerileri arasında yer alması gerektiğini dile getiren Hamzaçebi, "Çünkü ağız içerisindeki patojenik bakteriler solunum yoluyla akciğerlere kadar ulaşabilir, bu bölgeyi etkileyebilir ve Covid-19’un komplikasyonları ile beraber hastalığın seyrini ciddi anlamda şiddetlendirebilir" dedi.

SİGARA, RİSKİ ARTIRIYOR

Sigaranın ağız sağlığının baş düşmanı olduğunu ve diş eti hastalıklarını 4 kata kadar arttırdığını söyleyen Hamzaçebi, sigaranın ayrıca diş eti hastalığı tedavisini oldukça olumsuz etkilediğini vurguladı.

El hijyeni, dezenfektan kullanımı, kolonya kullanımının büyük oranda arttığına dikkat çeken Hamzaçebi, "Bu tabii ki pozitif bir şey ancak pandemi ile beraber biraz ağız bakımında eksiklikler, kişinin bireysel bakımı, fırçalama alışkanlıkları biraz geri plana atılmıştı. Bu çalışma ile beraber de bu durumun önemi tekrardan açığa kavuşmuş oldu." dedi.

Özellikle bu dönemde bireylerin mutlaka ağız bakımına dikkat etmelerinin altını çizen Hamzaçebi, "Fırçalama alışkanlıklarını arttırmaları, nasıl elimizi kolonya ile dezenfekte ediyorsak, dezenfektan kullanıyorsak, elimizi sabunla yıkıyorsak aynı şekilde fırçamızı, macunumuzu düzenli aralıklarla değiştirip günde en az iki sefer olacak şekilde bireysel ağız bakımına dikkat etmemiz mutlaka gerekiyor. Unutmayın ki sağlık öncelikle ağızda başlar" şeklinde konuştu.