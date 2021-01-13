Diş eti kanamasının nedenleri ve önlemek için ipuçları

Diş eti kanamaları birçok farklı durumdan kaynaklanabilir ve önlem alınmadığında ciddi sonuçlara yol açabilir. İşte diş eti kanamalarını durdurmanın diş hekimleri tarafından onaylanmış bazı yolları.

Diş fırçanızda veya dişlerinizi fırçaladıktan sonra lavaboda kan görmek oldukça çirkin olabilir. Güçlü bir diş ipini veya sert kıllı bir diş fırçasını suçlamak kolay olsa da, diş etlerinin kanamasının neredeyse günlük bir olay haline geldiğini fark ederseniz, suçlanacak başka bir şey olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza başvurmanın zamanı gelmiş olabilir. Neyse ki, uzmanlar, çoğu durumda diş eti kanamaları ve iltihaplanmanın kalıcı bir durum olmadığını söylüyor.

Diş sağlığınızı düşündüğünüzde, muhtemelen aklınıza gelen en önemli şey dişlerinize nasıl baktığınızdır. Bu, resmin sadece bir kısmı. İyi bir ağız sağlığı aynı zamanda diş etlerinize bakmanızı sağlamak anlamına da geliyor.

Diş etlerinin kanaması son derece yaygın olan bir sorundur ve nedenini belirlemek ve kontrol altına almak için biraz daha fazla dikkat gerektirir.

İşte diş eti kanamasının en yaygın nedenleri ve diş eti kanamalarını önlemek için ipuçları.

YANLIŞ DİŞ İPİ KULLANIMI

Kaliteli ve doğru bir diş ipi kullandığınız halde yine de diş eti kanaması yaşıyorsanız, diş ipini yanlış şekilde kullanıyor olabilirsiniz. Yukarı ve aşağı doğru yapılan diş ipi kullanımı hareketleri diş etlerinizi kesip zarar verebilir. Bunun yerine, diş ipi ile her bir dişin etrafında bir "C" şekli oluşturun ve çok fazla baskı uygulamadan daha fazla ilerleyemeyene kadar yavaşça diş etinin altına inin. Bu şekilde, hiçbir gizli yiyecek parçacığını veya bakteriyi gözden kaçırmazsınız.

Ne tür bir diş ipi satın alacağınıza karar verirken, göz önünde bulundurmanız gereken birkaç şey vardır. Hepimizin dişlerimiz arasında farklı boyutlarda boşluklar var, bu da aynı diş ipinin bir telinin herkes için işe yaramayacağı anlamına geliyor. Bazı insanların daha geniş veya daha ince bir ürünü tercih etmesi gerekebilir. Doğru diş ipini seçtiğinizden emin olun.

DİŞ ETİ İLTİHABI

Diş eti iltihabı, diş eti hastalığının erken bir şeklidir ve sıklıkla diş eti kanamalarına neden olabilir. Bu, diş eti çizgisi boyunca biriken plağın bir sonucu olarak ortaya çıkar. Plak, sonunda diş etlerini tahriş eden tartar olarak bilinen daha sert bir malzemeye dönüşür ve diş etlerinin kanamasına ve diş eti iltihabına neden olur.

Periodontitis, diş eti iltihabı erken tedavi edilmezse ortaya çıkabilen daha şiddetli bir diş eti hastalığı türüdür. Bu tür enfeksiyon, diş etlerini, çene ve dişleri birbirine bağlayan dokuları etkiler ve bu da sonunda diş kaybına neden olabilir.

İyi bir ağız hijyeni rutini, plak oluşumunu ve diş eti hastalıklarını önlemeye yardımcı olacaktır. Dişlerinizi düzenli olarak fırçalayın ve düzenli diş kontrolünüz ve temizlik için diş hekiminizi ziyaret edin. Diş etleriniz kanıyorsa, diş hekiminiz diş eti iltihabınız olup olmadığını belirlemek için dişlerinizi ve diş etlerinizi inceleyebilir ve periodontite ilerlemeden önce erken dönemde tedavi edebilir.

FIRÇALAMA TEKNİĞİ

Uygun fırçalama tekniği diş eti iltihabının oluşmasını önlemeye yardımcı olabilir. Dişlerinizi çok agresif bir şekilde fırçalamak diş etlerinizi tahriş edebilir ve kanamalara neden olabilir.

Yumuşak kıllı bir diş fırçası kullanın ve dişlerinizi çok fazla bastırmadan, nazikçe fırçaladığınızdan emin olun. Plağı önlemek için yalnızca biraz baskı gerekir. Bazı insanlar, dönen diş fırçası ucunun işin çoğunu sizin yerinize yaptığı ve güçlü bir şekilde fırçalama ihtiyacı hissini önlediği bir elektrikli diş fırçasına geçerek fayda sağlar. Diş fırçanızın kılları hızla dışa doğru bükülüyorsa, bu, muhtemelen dişlerinizi çok sert fırçaladığınız anlamına geliyor.

BESLENME

Diş eti hastalığının veya burada belirtilen yaygın nedenlerden birinin sonucu olmayan diş eti kanamaları, ihtiyacınız olan tüm besinleri almadığınızı ve C vitamini veya K vitamini eksikliğinizin olabileceğini gösterebilir.

Vitamin seviyenizi kontrol ettirin ve bu vitaminleri diyetinize dahil ettiğinizden emin olun.

C Vitamini bakımından zengin gıdalar:

- Çilek

- Narenciye

- Brokoli

- Domates

- Kırmızı biber

K Vitamini bakımından zengin gıdalar:

- Lahana

- Ispanak

- Marul

- Soya fasulyesi

- Zeytinyağı

Diş eti kanamaları, diyet açısından, sadece neyi kaçırdığınız değil, neyi çok fazla tükettiğinizle de ilgili olabilir. Yüksek miktarda şeker tüketmek, daha önce diş eti iltihabının bir nedeni olarak belirttiğimiz dişlerde plak oluşumu da dahil olmak üzere diş ve diş eti sorunlarının gelişme olasılığını artırabilir.

Şeker arzunuzu azaltın ve yediğiniz tatlı yiyeceklerin miktarını azaltın, bunun yerine temel besinleri yüksek sebzeleri tüketmeye çalışın.

İLAÇLAR

Aspirin gibi bazı ağrı kesici ilaçlar kanı inceltir ve bu da fırçalama sırasında kanamanın artmasına neden olur. Diğer reçeteli ilaçların da benzer bir etkisi olabilir.

İlacınızın bir sonucu olarak diş eti kanamaları yaşadığınızı düşünüyorsanız, doktorunuzla konuşmak en iyisidir. Doktorunuz size alternatif dozlar veya seçenekler sunabilir.

HORMONLAR

Hormonlar da diş eti sağlığınızda rol oynar. Hamile kadınların dişlerini fırçalarken veya diş ipi kullanırken diş etlerinin kanadığını fark etmeleri alışılmadık bir durum değildir. Bu, genellikle doğum sonrası geçen gebelik diş eti iltihabının bir göstergesidir. Diğer belirtiler kırmızı veya şişmiş diş etlerini ve ağız kokusunu içerebilir, bunlar hamileliğin diş sağlığınızı etkilemesinin beklenmedik yollarından sadece birkaçıdır.

Hamilelikte oluşan diş eti iltihabı her zaman iyi bir ağız sağlığı rutini olan kadınlarda daha az görülür. Bu nedenle düzenli olarak ağız bakımınızı yaptığınızdan emin olun.

Hamilelik diş eti iltihabı, diş eti iltihabı öyküsü yaşamış kadınlar için daha yaygındır, bu nedenle, bu durumu yaşarsanız, hamilelik boyunca ve doğumdan sonra diş hekiminize uğramanız önemlidir.

DİŞ HASSASİYETİ

Diş eti kanamaları diş hassasiyetinin bir işareti olabilir. Kronik iltihaplı diş eti dokusu, dişin kök yüzeyini açığa çıkarır. Bu açıkta kalan kök, dişi çürümeye, bozulmaya (kök yüzeyinde aşınma), diş hassasiyetine ve potansiyel diş kaybına karşı daha duyarlı hale getirir.

Soğuk veya sıcak içecekler gibi şeyler tüketildiğinde diş hassasiyeti oluşur. Belirtileriniz kötüleşiyorsa, diş eti hastalığıyla ilişkili olup olmadığını görmek için diş hekiminize gitme zamanı gelmiş demektir.

Diş eti kanamalarının çeşitli nedenleri olabileceğini bilmek, genellikle ağız bakımı tekniklerinizde bazı basit değişikliklerle çözülen nedenleri ortadan kaldırmanıza yardımcı olabilir.

Şüphe duyduğunuzda, diş hekiminizi ziyaret etmek size ihtiyacınız olan rahatlığı sağlayabilir ve daha hızlı bir çözüm bulmanıza yardımcı olabilir. Diş eti kanamaları çoğu zaman endişelenecek bir durumu ifade etmez, ancak güvende olmak her zaman üzgün olmaktan daha iyidir; diş hekiminizden ne kadar erken profesyonel tavsiye alırsanız, diş eti sorunlarınız o kadar çabuk halledilebilir.