Ağız temizliğinde kullanılan fırçanın türü, tekniği veya fırçalama zamanı gibi birçok faktör diş sağlığını etkiliyor. İşte diş fırçalarken yapılan hatalar ve ağız hijyeni için pratik ipuçları.

Son yıllarda ağız ve diş hastalıkları görülme sıklığında artışlar olduğu görülüyor. Uzmanlara göre, bu artışta diğer nedenlerin yanı sıra anahtar faktör diş fırçalarken yapılan hatalar.

Diş ve diş eti hastalıklarını önlemenin ve ağız hastalıklarının riskini en aza indirmenin en iyi yolu dişleri fırçalamaktır. Ancak bunun uygun şekilde ve uygun süreyle yapılması gerekir.

Diş fırçalamanın süresi, diş macunu seçimi, dil fırçalama veya daha az yaygın diğer ağız hijyeni yöntemlerinin (gargaralar veya diş arası fırçaları gibi) dahil edilmesi ideal ağız sağlığı bakımı için temel faktörlerdir.

Tüm insanlar için ideal olan tek bir fırçalama tekniği yoktur, bu nedenle yapılacak en doğru şey, fırçalama şeklini yaş, diş eti tipi, periodontal patolojinin varlığı gibi faktörlere uyarlamaktır. Her durumda, bakteri plağının dişlerden uzaklaştırılmasında yatay veya dairesel hareketler yerine dikey fırçalama tekniklerinin (kırmızıdan beyaza yani diş etinden dişe) kullanımının daha etkili olduğu kabul edilir, uygulanması kolaydır ve zararlı değildir.

DİŞ FIRÇALARKEN EN SIK YAPILAN 10 HATA

Ağzın tüm bölgelerini fırçalayabilmek için her zaman bir sıraya uyulması tavsiye edilir. Bir taraftan diğerine dişlerin dışından başlayabilirsiniz; daha sonra üst dişlerin içinden aynı çizgiyi takip edebilirsiniz. Daha sonra aynı işlemi alt bölge üzerinde gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışında dil de her fırçalamada temizlenmelidir.

İşte diş fırçalarken en sık yapılan 10 hata:

1. Çok sert fırçalamak

Bazı insanlar daha güçlü fırçalamanın daha iyi temizlik sağladığına inanır. Bununla birlikte, bu kötü alışkanlık dişe geri dönüşü olmayan bir şekilde zarar verebilir, diş etinin aşınmasına ve yıpranmasına ve kaybına neden olarak kökün bir kısmını açıkta bırakabilir.

2. Çok hızlı fırçalamak

Dişlerin her ana öğünden sonra fırçalanması tavsiye edilir ve diş fırçalarken en az 2 dakika harcamak önemlidir. Ortalama olarak, dişleri fırçalamak genellikle 30 ila 40 saniye sürer, 32 dişimiz olduğunu ve plağı farklı diş yüzeylerinden sürüklememiz gerektiğini hesaba katarsak, bu süre yetersizdir.

3. Kötü bir fırça kullanmak

Fırça çok aşınmışsa, kılların işlevi kaybolur ve ayrıca açılırlar. Bu, fırçalamayı daha az etkili hale getirir ve hatta dişlere ve diş etlerine zarar verebilir. Diş fırçasının 3 ila 4 ayda bir değiştirilmesi tavsiye edilir ve aynısı elektrikli fırçaların başlıkları için de geçerlidir. Diş fırçasıyla ilgili sık yapılan bir başka hata da korunmasından başlar; kullandıktan sonra iyice temizlememek ve hemen kurutmamak, içindeki bakteri üremesini ve çoğalmasını kolaylaştıran bir hatadır.

4. Sert kıllı fırçalar kullanmak

Sert kıllı fırçalar dişleri ve diş etlerini aşındırır ve fırçalama sırasında aşırı güç uygulanırsa bu durum daha da kötüleşir. Genel olarak orta sertlikte fırçalar tavsiye edilir ve özel durumlarda (ince diş etleri, diş veya dişeti aşırı duyarlılığı, çekilmelerin veya açıkta kalan köklerin varlığı) yumuşak fırçalar kullanılması gerekir.

5. Büyük başlı fırçalar kullanmak

Fırça tasarımı, diş sağlığını etkiler. Küçük başlı bir fırça arka bölgelere erişimi kolaylaştırır. Küçük fırçalar, fırçalama sırasında mide bulantısı olan durumlarda alt azı dişlerinin iç yüzeyini fırçalamak için de oldukça faydalıdır.

6. Fırçaya çok fazla macun sürmek

Fırçanın tüm yüzeyini diş macunu ile kaplamak çok yaygındır. Bu tamamen gereksizdir, çünkü esas olarak macunun çoğu boşa gider. Yaşa bağlı olarak, her fırçalamada kullanılan macun miktarını, çocuklarda bir pirinç tanesi boyutundan yetişkinlerde bir nohut boyutuna kadar değiştirmelisiniz. Ayrıca, daha fazla macun eklemek veya daha fazla köpük yapmak daha iyi temizlediğiniz anlamına gelmez. Özellikle yatkın kişilerde bulantı hissini artırabilir.

7. Yanlış bir fırçalama tekniği uygulamak

Yatay veya dairesel hareketlerin dişlerden bakteri plağının uzaklaştırılmasında en etkili yöntem olmadığı kanıtlanmıştır. Farklı modaliteler ile dikey tarama teknikleri oldukça etkilidir, uygulanması kolaydır ve zararlı değildir.

8. Yemekten hemen sonra fırçalamak

Bu durum, çok asitli yiyecek veya içecekler tüketildiğinde diş hassasiyeti hissini artıracaktır. Bu durumlarda, tükürüğün tamponlama etkisini gösterebilmesi için fırçalama için yaklaşık 30 dakika beklenmesi tavsiye edilir.

9. Dili fırçalamayı unutmak

Dilin yüzeyinde yiyecek, bakteri ve metabolizma ürünleri kalıntıları bulunur. Ayrıca dili temizlememek ağız kokusu en büyük nedenidir.

10. Sadece fırçalamanın “yeterli” olduğunu düşünmek

Bu, hataların en sık görülenidir. Dişlerimizi ne kadar iyi fırçalarsak fırçalayalım diş yüzeylerinin ancak yüzde 60'ına ulaşabiliriz. Yaşınız ve dişlerinizin özellikleri ne olursa olsun, diş fırçalamayı diş aralarını bazı temizleme yöntemleri ile ya diş arası fırçaları (açık alanlar varsa) ya da diş ipi (boşluklar kapalıysa) ile desteklemek gerekir.

5 ADIMDA DİŞLERİNİZE İYİ BAKIN

Ne hızlı ne sert ne de daha fazla diş macunu ile fırçalamak ağız bakımında bir fayda sağlamaz ve hatta olumsuz bir etkiye neden olabilir. Herhangi bir diş macunu da iyi bir hijyeni garanti etmez, bu nedenle bilimsel kanıtlara ve uzmanların tavsiyelerine dayalı olarak doğru bir seçim yapılması önerilir.

Dişlerinizi günde üç kez, her seferinde iki dakika fırçalayın. Fırçalama gün boyunca unutulursa büyük bir zararı yoktur, ancak özellikle geceleri fırçalamak önemlidir, bu da biz uyurken ağız bakterilerinin çoğalmasını önler.

Doğru diş eti sağlığının korunmasını sağlayan ve böylece periodontal hastalıkların ortaya çıkmasını önleyen beş basit adım vardır:

- Günde en az 2 kez diş macunu ile diş etlerinizi ve dişlerinizi fırçalayın.

- Diş ipi ya da diş arası fırçalar kullanın.

- Bir gargara ile ağız hijyeninizi güçlendirin.

- Her 3 ayda bir diş fırçanızı yenileyin.

- En az 6 ayda bir bir diş hekimini ziyaret edin.