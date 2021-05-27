Diş hassasiyetini yatıştırmaya yardımcı 4 yağ

Diş hassasiyeti, birçok kişiyi etkileyen oldukça yaygın bir sorundur. Bazı bitkisel yağları kullanarak hassasiyeti ve ağrıyı hızlı ve kolay bir şekilde yatıştırmak ise mümkün.

Diş hassasiyeti yaygın bir sorundur. Bu hassasiyet, dişlerin sinirlerini koruyan minenin azalması ya da aşınması ile oluşur. Diş minesinin zarar görmesi nedeniyle sıcak ya da soğuk içecekler içerken şiddetli ağrı yaşanır.

Diş hassasiyetleri, diş etlerini de etkileyip kanamaya neden olduğu için sorun daha da ileri gider. Asidik veya tatlı yiyecekler ve içecekler hassasiyete ve diş etlerinin kanamasına neden olan bakteriyel organizmaların çoğalmasını kolaylaştırdıkları için bu duruma neden olabilir veya şiddetlenebilir.

Piyasada dişlerinizde hassasiyetin azalmasını sağlayan birçok farklı ürün bulunmaktadır. Bu ürünlerin çoğu, hassasiyeti büyük bir verimlilikle azaltan potasyum nitrat ve arginin esaslıdır. Ancak, beklenen sonuçları elde etmenize her zaman yardımcı olmazlar ve yüksek fiyatları nedeniyle cebinizi etkileyebilirler.

İşte diş hassasiyetini azaltmak için kullanabileceğiniz hem etkili hem de doğal yağ.

TARÇIN YAĞI

Diş hassasiyetine karşı ilk çare tarçın yağıdır. Hassasiyeti kontrol etmenize yardımcı olacak iki antiviral ve analjezik (ağrı kesici) olan sinamik aldehit ve öjenol içerir.

Faydalarından yararlanmak için dişlere birkaç damla uygulamanız yeterlidir. Parmaklarınızla, pamukla veya diş fırçasıyla dişlerinize uygun şekilde yayabilirsiniz. Çok şiddetli hassasiyet durumunda günde üç keze kadar, normal hassasiyetlerde ise bir veya iki kez uygulayabilirsiniz.

Herhangi bir bozulmayı önlemek için tarçın yağını karanlık bir yerde saklamayı unutmayın.

ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağı, birçok ilaçta ve kozmetik üründe kullanılmaktadır. Çay ağacı yağı içerdiği terpinene, cineole ve pinene sayesinde diş hassasiyetini azaltma kabiliyetini sahiptir.

Bu bileşenler ağrıya neden olan bakterilerle savaşır ve dakikalar içinde ağrıyı azaltır. Diş hassasiyetinizi hafifletmek için ihtiyacınız olan şey sadece 1 bardak ılık su (250 ml) ve 3 damla çay ağacı yağı.

Önce yağı ılık suda seyreltin ve sonra her zamanki gibi dişlerinizi fırçalayın. Fırçalama bitip, dişlerinizi duruladıktan sonra çay ağacı yağını bir pamuk parçasıyla veya temiz parmaklarla dişlerinize uygulayın.

KEKİK YAĞI

Kekik bileşenleri arasında flavonoidler ve parazim bulunur. Her iki bileşen de antiseptik maddeler olarak hareket ettikleri için diş hassasiyetini kontrol etmeye yardımcı olur. Bu yağ aynı zamanda C vitamini ve kalsiyum açısından da zengindir, bu nedenle dişlerinizi güçlendirmeye ve sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olur.

1 bardak soğuk su (250 ml) ve 5 damla kekik yağını karıştırın. Normalde yaptığınız gibi dişlerinizi fırçalayın. Ardından, bu karışımı dişlerinizi durulamak için kullanın. Bir saat hiçbir şey yememeye çalışın.

FESLEĞEN YAĞI

Fesleğen onlarca kullanımı olan çok yönlü bir bitkidir. Hoş aroması onu evlerde çok kullanılan bir bitki yapar. Çok az kişinin bildiği şey ise, fesleğenin estragol ve öjenol gibi doğal antienflamatuarlar olarak işlev gören bileşenlere sahip olduğudur.

Bu özellik diş sinirlerini gevşeterek diş hassasiyetini azaltır. Bir pamuk üzerine birkaç damla damlatın ve dairesel hareketlerle dişlerinize uygulayın.

Diş hassasiyeti ortaya çıktığında, birçok insan bu durumun geçmeyeceğini düşünür. Tedavilerle sabit ve disiplinli olursanız, dişlerinizde ve diş etlerinizde düzelmeyi çok kısa sürede fark edeceksiniz.