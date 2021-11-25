Diş sararmasına 'elveda' diyeceğiniz yöntemler

Güzel gülüşlerin en büyük kaynağı beyaz dişler olurken, sararan dişler ise kabus haline gelebiliyor. Sararmış dişlerden kurtulmak için, evde bazı yöntemleri deneyebilirsiniz.

Herkesin en güzel anı kocaman güldüğü ve beyaz dişlerini gösterdiği anlardır. Ancak sarı dişler bu duruma engel olabilir.

Sarı dişlerden kurtulmak için birçok yöntem deneyen, kapı kapı dişçi arayan binlerce kişi var.

Dişlerin renginin değişmesine yol açan bazı alışkanlıklar önlenmediğinde ve diş sağlığına gereken özen verilmediğinde sararmalar kaçınılmaz oluyor.

Bu nedenle sık sık ve düzenli dişleri fırçalamak ayrıca sigara içmemek büyük önem taşıyor.

Dişlerinizi sık sık fırçalamanıza ve sigara içmemenize rağmen sararmadan kurtulamadıysanız bazı yöntemleri deneyebilirsiniz.

Peki, Diş sararmasını önlemek için hangi yöntemler, nasıl kullanılmalı? İşte detayları...

DİŞ SARARMASINDAN KURTULMANIN YOLLARI

1. Portakal kabuğu ağız kokusu ve diş sararması için kullanılmaktadır. Her gece yatarken portakal kabuğuyla dişlerinizi fırçalayabilirsiniz.

Kalsiyum içeriği ve C vitamini ile portakal kabuğu mikropların ağızdan ve dişlerden arındırılmasına katkı sağlar.

2. Tuz ve karbonatı karıştırarak dişlerinizi ovabilirsiniz. Tuz granülleri aşındırıcı etkisi ile dişlerin üzerinde bulunan katmanı kaldırmaya yardımcı olur. Bu katman dişlerin sarı gözükmesine neden olmaktadır.

3. 1 çay kaşığı karbonat, 2 damla zeytinyağı ve yarım limonun suyundan oluşan bir karışım hazırlayın. Gece yatmadan önce dişlerinizi fırçalayın. Ancak bu defa diş fırçanızı bu karışıma batırdıktan sonra dişlerinizi fırçalayın. İşe yarayan etkili yöntemlerden birisi olarak bilinmektedir.

4. Herkesin severek yediği muz, dişleri sararmaktan kurtarıyor. Muz kabuğu ile dişlerinizi 15 dakika boyunca ovalayın. Ardından ağzınızı iyice çalkalayın ve dişinizi fırçalayın.

5. Günde birkaç fesleğen yaprağını çiğneyerek veya bu yaprakları kuruttuktan sonra diş macununuza katarak kullanabilirsiniz. Çünkü fesleğen dişlerinizi sararmaktan kurtarıp, temiz bir ağız kokusuna sahip olmanıza katkı sağlar.

6. Bunların dışında dişlerin her gün temizliğinin yapılması ve yılda en az 2 kere diş hekimine görünmek gerekiyor. Ayrıca diş ipi kullanmak oldukça önemli. Çünkü diş fırçası yeteri kadar temizlemeyebilir.