Diş taşlarını temizlemenin 6 doğal yolu

Diş eti çizgisinin altına oturan ve diş minesine zarar vererek çürüklere yol açabilen bir kaplama olan diş taşlarını, doğal çözümlerle temizleyebilmek mümkün.

Tartar olarak da adlandırılan diş taşları, mineral birikimi nedeniyle bakteri plağının sertleşmesidir. Bu, genellikle dişlerin sarımsı veya kahverengi bir renkle kötü görrünmesine neden olur ve diş etleri ile dişler arasındaki sınırda artıkların rengi daha da koyu olabilir. Bu nedenle, söz konusu alan üzerinde bir tür kabuk olarak algılanır.

Uygun ağız hijyeni sağlanmadığında, ağız bakterileri diş plağı oluşturana kadar dişlerde birikir. Ek olarak, tükürükte bulunan kalsiyum ve fosfat gibi mineraller de plak üzerinde birikir ve onu tartar yani diş taşı adı verilen sert kireçlenmiş tabakaya dönüştürür.

Dişlerde tartar oluşumunun ana nedeni kötü veya yetersiz diş hijyenidir. Aynı şekilde sigara içmek, bazı gargaraların uygunsuz ve uzun süre kullanılması, aşırı çay, kahve veya alkol tüketimi gibi bazı alışkanlıklar da tartar oluşumuna neden olmaktadır. Diş kusurları olan kişiler, diş plağını doğru şekilde çıkarmakta daha fazla zorluk çekeceklerinden, tartar birikimine daha yatkındır.

DİŞ TAŞINDAN KORUNMAK İÇİN İPUÇLARI

Diş taşı oluşumunu önlemek için dişlerinizi günde iki kez doğru şekilde fırçalamak çok önemlidir. Peki, doğru fırçalama nasıl olmalı? İdeal olarak, ağzı 2 üstte ve 2 altta olmak üzere 4 bölüme ayırın ve toplam 2 dakika boyunca iyice fırçalayın.

Daha sonra dili de birçok bakteri biriktiğinden dolayı en içten uca kadar temizlememiz gerekir. Ayrıca gece fırçalama sırasında diş ipi veya diş arası fırçaları ile diş arası hijyeni yapılması önemlidir ancak diş hekiminiz tarafından reçete edilmemişse ağız gargarası kullanmamalısınız.

Diş fırçasına gelince, en önemli şey aşağıdaki özellikleri karşılamasıdır:

- Sap, onu tutmak için mümkün olduğunca rahat olmalıdır.

- Fırça, ağzınızın her köşesine ulaşacak boyutta olmalıdır.

- Dişlerde aşınmaları önlemek için kılların sertliği yumuşak veya orta olmalıdır.

Manuel veya elektrikli diş fırçası kullanmanız fark etmez, çünkü teknik uygun olduğu sürece fırçalama verimliliği her iki durumda da çok benzerdir. Önemli olan, özelliklerini ve etkinliğini korumak için kılların açılması veya deforme olması durumunda fırçayı periyodik olarak, genellikle yaklaşık 3 ay veya daha önce değiştirmektir.

Yeterli ağız hijyeni sağlanmasına rağmen diş taşları oluşuyorsa, tek başına fırçalayarak temizlemeniz imkansız olacaktır, bu nedenle bir diş hekimi müdahalesi gerekli olacaktır.

Bazen diş taşları tespit edilemeyebilir, bu nedenle diş hekiminin bu birikimleri tespit etmenin yanı sıra boşluklar, ağız kanseri lezyonları veya periodontal hastalık gibi diğer olası sağlık sorunlarını da inceleyebileceği periyodik muayenelerin yapılması önemlidir.

Diş taşı birikimine neden olabilen temel sorun diş eti hastalıklarıdır. Biriken diş taşları diş etine ulaşabilir ve diş eti iltihabına, yani hemen tedavi edilmezse, çeneyi veya dişlerin desteğini etkileyen bir periodontal hastalık olan periodontitis oluşturabilen kanama ile tahriş ve iltihaplanmaya neden olabilir.

Ek olarak diş taşları, diş etlerini geri çekme eğilimindedir ve kökün bir kısmını açığa çıkarır ve bu da ağızda boşluklara yol açabilir. Ve sadece estetik bir etkiye sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda ağız kokusuna da neden olabilir.

Diş taşı birikimi, kardiyovasküler hastalık gibi bazı sistemik hastalıklarla da ilişkilidir. Bu nedenle, daha büyük sağlık sorunlarından kaçınmak için ağız hijyeninizi koruyun ve periyodik muayenelere gidin.

DİŞ TAŞLARINA KARŞI DOĞAL ÇÖZÜMLER

İyi diş hijyeni alışkanlıklarını sürdürmek ve derinlemesine bir temizlik için diş hekimini düzenli olarak ziyaret etmenin yanı sıra bazı doğal çözümlerle de diş taşlarını temizleyebilirsiniz.

Karbonat

Birçok kişi, diş hijyenini güçlendirmek ve dişlerini temiz tutmak için limon veya tuzla karıştırılmış karbonat kullanır. Tadı biraz sert olabileceğinden biraz su ile karıştırılması da tavsiye edilir. Diş minesine zarar verebileceğinden kullanımına dikkat edin.

Bir kapta 10 gram kadar karbonat ve 5 gram kadar tuzu karıştırın, diş fırçanızı ılık suya batırın ve daha sonra dişlerinizi her zamanki gibi fırçalayın. Ancak diş taşlarının en çok birikme eğiliminde olduğu alanlara odaklanmaya çalışın. Sonuç almak için günde en az 2 kez (sabah ve gece) tekrarlayın.

Limon

Mükemmel diş beyazlatıcılardan bir diğeridir, ayrıca limon antibakteriyel özelliklere sahip olduğu için diş taşlarıyla savaşma konusunda harikadır.

Yarım su bardağı ılık suya, bir limonun yarısını sıkın ve karıştırın. Yatmadan önce bu suyla ağzınızın her tarafını çalkalayın. Ekşi tadın gitmesi için daha sonra biraz ılık suyla ağzınızı durulayın.

Susam tohumları

Susam tohumları, dişlerde biriken kiri gevşetmek için idealdir. Sadece bir kaşık susam tohumu alıp bir veya iki dakika yavaş yavaş çiğnemeniz yeterli olacaktır.

Maydanoz

Birçok tarife eklenebilen maydanozlar, diş etlerinde tartar oluşumuyla mücadeleye de yardımcı olabilir.

1 avuç kadar maydanoz yaprağını güzelce yıkayıp doğrayın. Bir macun yapmak için 1 yemek kaşığı kadar suyla karıştırın. Dişlerin üzerine yerleştirin ve yaklaşık 5 dakika etki etmesine izin verin. Daha sonra bol ılık su ile durulayın.

Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı da diş taşları ile mücadelede iyi bir yardımcıdır. Bunun nedeni, yağın ağızda bulunan bakterilerin büyük bir bölümünü ortadan kaldırarak tartar oluşumunu engellemesidir. Ayrıca 30 gün boyunca günde en az 1 kez kullanıldığında dişlerinizi beyazlatabilir.

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ile günde 1 ila 2 kez 5 ila 10 dakika boyunca ağzınızı çalkalayın. Yağı yutmayın ve ağzınızı bol su ile durulayın.

Meyveler

Elma, kavun ve çilek sağlıklı diş etlerine sahip olmak, yiyecek birikmesini önlemek ve kanamayı önlemek için üç mükemmel meyvedir. Ayrıca çilekler ve domatesler, her yemekten önce dilimler halinde kesilerek ve doğrudan dişlere sürülerek kullanılabilir.

Diş taşlarıyla savaşmanın bir başka doğal yolu da yemekten önce ve yemekten sonra bazı meyvelerin (portakal ve muz) kabuklarının içini dişlere 2-3 dakika sürtmektir.