Dışı karpuz içi salatalık: Cucamelon meyvesinin faydaları

Dünya'da tek GDO'suz meyve olarak kalan cucamelon yani Meksika karpuzu hem görüntüsü hem de faydalarıyla oldukça popüler. Peki cucamelon meyvesi nasıl yenir, ne işe yarar? İşte faydaları...

Melothria scabra olarak bilinen meksika karpuzu; ekşi bir tada sahip olan, küçük, doğal ve GDO içermeyen bir bitki olarak nitelendirilmektedir.

Küçük karpuz, ekşi kornişon, ekşi salatalık gibi isimler bu meyveyi tanımlamak için kullanılan diğer isimler arasında yer almaktadır.

Karpuzun bir minyatürü olarak betimleyebileceğimiz meksika karpuzu, tat açısından salatalığı andırmaktadır.

Üzüm büyüklüğünde bir meyve olan cucamelon, vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir meyve olduğu için hastalıklara karşı önleyici etkiler sunar ve aynı zamanda bağışıklık güçlendirici etki meydana getirir.

Peki bu meyvenin faydaları neler? İşte minik görüntüsü ancak büyük faydaları ile Meksika karpuzu cucamelonun faydaları...

MEKSİKA KARPUZU (CUCAMELON) NEDİR?

Meksika karpuzu; cucamelon olarak isimlendirilen, şekli karpuza, boyutu üzüme ve tadı salatalığa benzeyen bir meyve çeşididir.

Ülkemiz iklimine de uyum sağlayabilen cucamelonu bahçenizde rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Meksika karpuzunun yetiştirilmesi salatalık ile aynıdır.

NASIL TÜKETİLİR?

Çiğ olarak tüketilen Meksika karpuzu genellikle turp ya da yeşil salatanın içine eklenerek yenir. Tüketenlerin çoğu tadının limon sıkılmış salatalığa benzediğini söyler.

Turşusu yapılır. Salatalıkla beraber meyve sıkacağından geçirilip ara öğün olarak tüketilebilir.

MEKSİKA KARPUZUNUN FAYDALARI

İştahsızlık problemlerinin giderilmesine yardımcı olan meksika karpuzu, iştahsızlığın önlenmesi için faydalı olmaktadır. Özellikle çocuklarda iştahsızlık problemlerini gidermektedir.

Sindirim sistemini düzenleyen ve daha etkili çalışmasına yardımcı olan bu meyve, kabızlık ve hazımsızlık problemlerinin giderilmesi için destekleyicidir.

Kalori ve yağ oranı düşük bir meyve olduğu için kilo verme sürecinde destekleyici etkiler sunmaktadır.

Vücutta yağ yakımının desteklenmesini sağlamaktadır. İçerisinde bol miktarda lif ve basit şeker bulunduğu için diyetlerde rahatlıkla tüketilebilmektedir.

C vitamini açısından zengin olan cucamelon meyvesi vücutta antioksidan etkiler meydana getirmektedir. Bu etki sayesinde hücrelerin korunması, hücre hasarının giderilmesi ve kanser gibi hastalıkların önlenmesi için faydalı olmaktadır.

Vücutta virüslere karşı antikor sayısının artmasını sağlayarak hastalıklara karşı koruyucu etki meydana getirmektedir.