Dışkınızda göz ardı etmemeniz gereken 2 kanser belirtisi

Özellikle son yıllarda hızlı yaşam tarzları ve sağlıksız beslenmenin etkileriyle artan kolon ve rektum kanserleri, dışkıda ortaya çıkarabildiği küçük belirtilerle erken zamanda fark edilebiliyorlar.

Bağırsak, mideden anüse giden içi boş bir kas tüpüdür ve yiyeceklerin parçalanması ve sindirilmemiş atıkları vücuttan çıkabilmesi için rektuma doğru hareket için hayati önem taşır.

Bağırsak kanseri esas olarak kalın bağırsakta başlayan kanseri ifade eder. Nereden geldiğine bağlı olarak kolon kanseri veya rektum kanseri olarak adlandırılabilir ve belirtiler tuvalete gidildiğinde ortaya çıkabilir.

Kolon veya rektum kanserinin varlığını gösteren bir takım işaretler vardır. Bu konuda belirtileri fark edebilmek ve doğru bir teşhis için bir uzmana başvurmak, gerekli tedavi için çok önemlidir.

Özellikle erken evrelerde tespit edilirse bağırsak kanserlerinin tedavi edilebilir olduğunu unutmamak gerekir. Ancak ileri evrelerde iyileşme olasılığı düşer ve tam bir hastalığa dönüşür.

DIŞKIDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Erken evre kolorektal kanserin belirtileri arasında ani kilo kaybı, şerit benzeri dar dışkı, rengi koyu veya parlak kırmızı olabilen makattan kanama ve bağırsakları boşaltmak zorundaymış gibi hissettiren ama aslında hiçbir şey geçmiyormuş gibi bir huzursuzluk hissi yer alır.

Bu kanserlerin diğer belirtileri arasında anemi, kalıcı karın ağrısı ve sebepsiz kilo kaybı bulunur. Bu belirtiler ülser, hemoroid veya Crohn Hastalığı gibi diğer sağlık sorunlarının bir sonucu olabilse de, gözlemlenirse bunları bir uzmanına bildirmek gerekir.

Diğer bazı belirtiler arasında dışkıda kan, düzenli tuvalet saatlerinde değişiklik, bağırsakları boşaltma sıklığında artış veya kabızlık sayılabilir. Aynı zamanda, midede veya vücudun arka kısmında bulunan bir yumru veya gerilme ihtiyacı hissi de belirtiler arasındadır.

SİGARA İÇENLER RİSK ALTINDA

Bağırsak kanserlerini kesin olarak tetikleyen tek bir neden olmasa da, ölümcül hastalığa yakalanma riskini artırabilecek birden fazla faktör vardır. Düzenli sigara içenler büyük risk altındadır. Ülseratif kolit veya Crohn hastalığı gibi kolonda uzun süreler boyunca (yaklaşık on yıl veya daha fazla) önceden var olan rahatsızlıkları olan kişilerin de bağırsak kanseri geliştirme riskinin daha yüksek olduğu bilinmektedir.

Fazla kilolu veya obez olan kişilerde de gelişme riski daha yüksektir. Aktif ve aşırı kırmızı et tüketicileri de risk altındadır. Bu yaşam tarzı alışkanlıklarından bir veya daha fazlasına sahip kişiler için düzenli bağırsak kanseri taramaları çok önemlidir.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN EN İYİ GIDALAR

Akdeniz diyeti gibi diyetlerin koruyucu etkisi çok yüksektir. Çok değerli besinler içermeleri sayesinde bağırsak kanserlerinin önlenmesinde kahramanlar olarak öne çıkabilen bazı gıdalar vardır. Koruyucu etkisi nedeniyle düzenli olarak bir tabakta bulunması gereken yiyeceklerin listesi şöyledir:

Tam Tahıllar ve Baklagiller

Düzenli bağırsak hareketlerinde önemli rol oynayan, toksik maddeleri vücutta daha kısa süre tutan ve böylece potansiyel olarak tehlikeli durumların riskini en aza indiren çözünmeyen diyet lifinin en iyi kaynakları arasında tam tahıllar ve baklagilelr bulunur. Ayrıca kolondaki liflerin bakteriyel fermantasyonu kısa zincirli yağ asitleri (SCFA), iltihap önleyici bileşenler ve potansiyel olarak antitümör aktivitesi olan önemli metabolitler üretir. Günlük lif alımı günde 25-35 gr olmalıdır. Bu miktar tam tahıllar ve baklagillerin yanı sıra meyve ve sebzelerin, yağlı tohumlar ve kuru yemişlerin düzenli olarak alındığı çeşitli bir diyetle elde edilebilir.

Renkli Sebze ve Meyveler

Renkli sebze ve meyveler bağırsak kanserlerine karşı güçlü silahlardır. Vitaminler, mineraller ve faydalı lifler açısından zengin olmalarının yanı sıra, antioksidan ve potansiyel olarak kanser önleyici etkileri olan eşsiz bir fitokimyasal kaynağıdırlar. Araştırmalar, meyve ve sebzelerden elde edilen çok çeşitli fitokimyasalların önemli ölçüde yüksek koruyucu etkiye sahip olduğunu göstermektedir, bu nedenle mümkün olduğunca çeşitli tüketilmesi önerilir. Günde 5 veya daha fazla porsiyon meyve ve sebze yenilmesi tavsiye edilir ve tabak ne kadar renkli olursa sağlığınız için o kadar iyidir. Ancak kanserden korunmada şampiyonları ayırmak istersek, brokoli, karnabahar, lahana, Brüksel lahanası, nar, yaban mersini, ahududu, böğürtlen, kuş üzümü gibi sebze ve meyveler bu kategoriye girebilir.

Balıklar

Özellikle sardalye, uskumru, somon veya ton balığı gibi yağlı deniz balıkları kolon kanserini önlemede rol oynar. Düzenli balık tüketiminin başta çok miktarda omega 3 içeriği sayesinde günümüzün birçok kronik ve dejeneratif hastalığına karşı koruduğu bilinmektedir. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, omega 3 yağ asitleri öncelikle iltihap önleyici etkileri ile bağırsak kanserlerinin önlenmesinde faydalı görünmektedir. Ayrıca balıklar koruyucu etkisi olduğuna inanılan mikro besinler olan selenyum ve D vitamini içerir.

Süt Ürünleri

Yoğurt ve diğer süt ürünleri de bağırsak kanserleri riskini azaltabilir. Olumlu etki, kalsiyum iyonlarının safra ve yağ asitlerine bağlanabilmesi ve tümör büyümesini uyarabilecek metabolitlere maruz kalmasını azaltabilmesi ile açıklanan kalsiyum içeriğine atfedilir.