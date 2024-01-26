Dışkıyı bile etkiliyor! Karnıyarık otu nedir, ne işe yarar? Karnıyarık otu tozu faydaları

Adı kulaklara ilginç gelse de, son dönemlerin en popüler tohumları arasında yer alan "karnıyarık otu", toz haline getirilerek kullanılıyor.
Glutensiz beslenenlerin özellikle de çölyak hastalarının olmazsa olmazı karnıyarık otu tozu, faydalarıyla dikkat çekiyor.
Bilimsel adı Plantago ovata olan bu bitki, ülkemizde tohumlarının görünümü dolayısıyla karnıyarık adını alıyor.
Karnıyarık otu tozu, öğütülmüş formuyla veya tablet haline getirilerek insanların tüketimine sunuluyor.
Peki, ne işe yarar? Karnıyarık otu tozu nasıl tüketilir? Karnıyarık otu tozu faydaları nelerdir? Detaylar haberimizde...
İşte faydaları
Karnıyarık otu tozu, bağırsaktaki probiyotik bakterilerin büyümesi için gerekli besini sağlıyor.
Düzenli kullanımı vücuttaki inflamasyonun azalmasına, sağlıklı doku ve hücrelerin korunmasına destek veriyor.
Bağırsak hareketliliğini sağlayan karnıyarık otu tozu, yeterli suyla beraber alındığında dışkıyı yumuşatarak dışkılamanın çok daha kolay gerçekleşmesine yardım ediyor.
Yapılan çalışmalar suda çözünebilir lif almanın kolesterolü düzenlemeye yardımcı olduğunu gösteriyor.
Böyle tüketin
Karnıyarık otu tozunu suyla veya yoğurt gibi gıdalarla karıştırarak tüketebilirsiniz.
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