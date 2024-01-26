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Dışkıyı bile etkiliyor! Karnıyarık otu nedir, ne işe yarar? Karnıyarık otu tozu faydaları

Dışkıyı bile etkiliyor! Karnıyarık otu nedir, ne işe yarar? Karnıyarık otu tozu faydaları Türk mutfağında sevilen bir yemekle aynı adı taşıyan karnıyarık otu, tohumları toz haline getirilerek tüketiliyor. Karnıyarık otu tozunu kullanmak isteyenler, iyi geldiği hastalıklar ve faydaları konusunda bilgi araştırıyor. Peki, karnıyarık otu tozu nedir? Karnıyarık tozu nasıl kullanılır? Ne işe yarar? İşte bilgiler...